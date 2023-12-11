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Эмпатия и привлечение decision makers: способствовать присоединению международных компаний к благотворительности в Украине. Кейс OLX Украина
10 ноября 2023 г. по инициативе Smart Solutions состоялся благотворительный бизнес-ивент, объединивший немало украинских компаний и специалистов. Главными целями встречи стало обсуждение профессиональных вопросов и сбор средств для разминирования Украины.
Одним из спикеров на мероприятии был Директор департамента Клиентского сервиса в OLX Украина Игорь Сыроватко. Из-за опыта OLX он поделился спецификой внедрения благотворительных проектов в международных компаниях.
Из главного, что отметил спикер, это то, что международные компании имеют дополнительные уровни согласований при выделении средств на благотворительность и расставляют приоритеты по финансовым расходам.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Из так называемых "преимуществ" Игорь Сыроватко отметил: финансовую подушку безопасности и доступ международных компаний к иностранным рынкам.
Как отмечает Игорь Сироватко, в OLX при решении вопросов выделения компанией помощи на благотворительность и помощь украинцам лучше сработало следующее: активность локальной команды, эмпатия и привлечение к живым встречам decision makers, а также надежных партнеров, акцент на устойчивое развитие и прозрачная и постоянная коммуникация стейкхолдерами. Таким образом, Фонд помощи OLX для Украины составил 10 миллионов долларов.
«Наша цель как международной компании, работающей в Украине – максимально аккумулировать возможные ресурсы и направить их на помощь военным, ВПЛ и пострадавшим от российской агрессии. С начала полномасштабного вторжения компания OLX исследовала и избрала пул благотворительных фондов, которые во время войны активно участвуют в помощи обществу. Сейчас больше всего общих проектов мы имеем из БФ «Твоя Опора», БФ «Коло» и БФ Сергея Притулы», – добавляет Игорь Сыроватко.
Спикер также поделился, что главными направлениями помощи компании являются медицинское оборудование для больниц, мобильная медицина и VAC (обеспечение украинцам возможности лечить раны методикой отрицательного давления), помощь Института протезирования, закупка оборудования для ГСЧС и модульных домов пострадавшим от русско-украинской войны.
Что касается медицинского оборудования, благодаря поддержке компании OLX удалось закупить нужные аппараты или их составляющие для 15 больниц в 9 областях Украины. В частности, УЗИ-системы, аппараты ИВЛ, кардио системы и хирургические и реанимационные койки (последние компания передала больницам в размере более 6 тысяч).
“Мы понимаем, насколько важно медицинское оборудование, ведь 1 аппарат способен спасти жизнь человеку. Поэтому нашим первым фокусом в помощи стала покупка реанимационной и кардиологической оснастки для больниц, аппаратов вентиляции легких и многое другое, что было необходимо с начала вторжения”, – комментирует Игорь Сыроватко.
В сотрудничестве с БФ "Коло" нам удалось приобрести мобильный медицинский центр, позволяющий оказывать помощь на деоккупированных и прифронтовых территориях. Благодаря ему удалось предоставить пациентам более 1 100 консультаций врачей в тех населенных пунктах, где пока нет доступа к больницам. Также компания OLX приобрела 30 кровомобилей – авто, которые благодаря специальному оборудованию позволяют спасать жизнь при сложных травмах и больших кровопотерях.
Из-за российской-украинской войны примерно 50 тысяч человек потеряли конечности, поэтому OLX сотрудничает с фондом «КОЛО» для создания в Украине Международного института восстановления функций утраченных конечностей (на базе Киевского медицинского университета). Цель – объединить в этом заведении опытных хирургов, протезистов, ортопедов и реабилитологов из Украины и зарубежья, чтобы помочь как можно большему числу украинцев. Ожидается, что Институт начнет работать в 2024 году и сможет помогать более 3000 пациентов в год.
Учитывая, сколько украинцев осталось без жилья из-за российской агрессии, OLX присоединились к проекту NEST, который инициировал БФ Сергея Притулы. Nest помогает семьям получить модульный домик на своем участке и жить в комфортных условиях, пока они восстанавливают свой дом. OLX закупила 22 дома в рамках проекта, обеспечив таким образом жильем 89 человек.