Емпатія та залучення decision makers: як сприяти приєднанню міжнародних компаній до благодійності в Україні. Кейс OLX Україна

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10 листопада 2023 року за ініціативи Smart Solutions відбувся благодійний бізнес-івент, що об’єднав чимало українських компаній та фахівців. Головними цілями зустрічі стало обговорення професійних питань та збір коштів для розмінування України.

Одним зі спікерів на заході був Директор департаменту Клієнтського сервісу в OLX Україна Ігор Сироватко. Через досвід OLX він поділився специфікою впровадження благодійних проєктів у міжнародних компаніях.

З головного, що відзначив спікер це те, що міжнародні компанії мають додаткові рівні погоджень при виділенні коштів на благодійність та розставляють пріоритети, щодо фінансових витрат.

З так званих “переваг” Ігор Сироватко зазначив: фінансову подушку безпеки та доступ міжнародних компаній до іноземних ринків.

Як зазначає Ігор Сироватко, в OLX при вирішенні питань виділення компанією допомоги на благодійність та допомогу українцям найкраще спрацювало наступне: активність локальної команди, емпатія і залучення до живих зустрічей decision makers, а також надійних партнерів, акцент на сталий розвиток та прозора і постійна комунікація зі стейкхолдерами. Таким чином, Фонд допомоги OLX для України склав 10 мільйонів доларів.

“Наша мета, як міжнародної компанії, що працює в Україні – максимально акумулювати можливі ресурси та спрямувати їх на допомогу військовим, ВПО та тим, хто постраждав від російської агресії. З початку повномасштабного вторгнення компанія OLX дослідила та обрала пул благодійних фондів, які під час війни активно беруть участь у допомозі суспільству. Наразі найбільше спільних проєктів ми маємо із БФ «Твоя Опора», БФ «Коло» та БФ Сергія Притули”, – додає Ігор Сироватко.

Спікер також поділився, що головними напрямками допомоги від компанії наразі є медичне обладнання для лікарень, мобільна медицина та VAC (забезпечення українцям можливості лікувати рани методикою від'ємного тиску), допомога Інституту протезування, закупівля обладнання для ДСНС та модульних будинків тим, хто постраждав від російсько-української війни.

Що стосується медичного обладнання, то завдяки підтримці компанії OLX вдалось закупити потрібні апарати або їх складові для 15 лікарень у 9 областях України. Зокрема УЗД-системи, апарати ШВЛ, кардіо системи та хірургічні та реанімаційні ліжка (останні компанія передала лікарням у розмірі понад 6 тисяч).

“Ми розуміємо наскільки є важливим медичне обладнання, адже 1 апарат здатен врятувати життя людині. Тому нашим першим фокусом у допомозі стала покупка реанімаційного й кардіологічного оснащення для лікарень, апаратів вентиляції легень та багато іншого, що було вкрай необхідне з початку вторгнення”, – коментує Ігор Сироватко.

У співпраці з БФ “Коло” нам вдалось придбати мобільний медичний центр, який дозволяє надавати допомогу на деокупованих і прифронтових територіях. Завдяки йому вдалось надати пацієнтам більш ніж 1 100 консультацій лікарів у тих населених пунктах, де наразі немає доступу до лікарень. Також компанія OLX придбала 30 кровомобілів – авто, які завдяки спеціальному обладнанню дозволяють рятувати життя при складних травмах і великих крововтратах.

Через російську-українську війну приблизно 50 тисяч людей втратили кінцівки, тож OLX співпрацює з фондом «КОЛО» для створення в Україні Міжнародного інституту відновлення функцій втрачених кінцівок (на базі Київського медичного університету). Метою є обʼєднати в цьому закладі досвідчених хірургів, протезистів, ортопедів та реабілітологів з України та закордону, щоб допомогти якомога більшій кількості українців. Очікується, що Інститут почне працювати у 2024 році та зможе допомагати більш ніж 3000 пацієнтів за рік.

Враховуючи те, скільки українців залишилось без житла через російську агресію, OLX долучились до проєкту NEST, який ініціював БФ Сергія Притули. Nest допомагає сім'ям отримати модульний будиночок на своїй ділянці й жити в комфортних умовах, поки вони відновлюють свій дім. OLX закупили 22 будинки в рамках проєкту, забезпечивши таким чином житлом 89 людей.