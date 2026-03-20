Энергия алгоритмов: как в группе ДТЭК работает искусственный интеллект

Пока мир увлечен обсуждением теоретических возможностей чат-ботов, крупный украинский бизнес переводит дискуссию в плоскость прикладных индустриальных решений. Группа ДТЭК эффективно интегрирует искусственный интеллект в добычу углеводородов, энерготрейдинг и управление клиентским опытом. Для энергохолдинга ИИ не является территорией единичных экспериментов, превратившись в стратегический фундамент для повышения эффективности.

В прошлом году компания сформировала масштабный "Банк идей", который насчитывает уже более 180 инициатив, охватывающих почти все направления – от финансов и HR до кибербезопасности. Сейчас системно исследуют, как алгоритмы способны оптимизировать ежедневную работу и трансформировать операционные процессы, создавая новую ценность для всей отрасли. Рассказываем об опыте ДТЭК в этой сфере.

Стратегия ДТЭК по искусственному интеллекту

Системное использование искусственного интеллекта стало для Группы логическим этапом, превратившим разрозненные цифровые проекты в целостную стратегию. В ДТЭК объясняют, что для них ИИ – не отдельная технология, а комплекс возможностей, которые могут постепенно интегрироваться на разных уровнях бизнеса: от персональной производительности каждого специалиста до поиска новых бизнес-моделей.

В 2025 году при поддержке технологического партнера MODUS X компания приступила к масштабной программе Quantum AI. Ее главная цель состоит в переходе к масштабному и структурированному развитию искусственного интеллекта во всех активах Группы. "Наш подход заключается в прагматичном балансе между "технологическим хайпом" и реальными бизнес-результатами", - подчеркивают в компании.

В рамках проекта специалисты создают единую экосистему, объединяющую технологические платформы, накопленную экспертизу, стратегические партнерства и четкие методологии управления инициативами. Важно понимание того, что ИИ должно приносить измеряемую ценность. Quantum AI предусматривает три ключевых вектора:

автоматизацию рутины для повышения личной эффективности;

глубокую трансформацию операционных процессов;

стратегическое создание новых товаров и сервисов.

Системный подход позволяет отбирать наиболее перспективные идеи, способные положительно влиять на экономические показатели бизнеса. В то же время, программа является фундаментом, который обеспечивает единые стандарты и качественную технологическую поддержку для всех подразделений Группы.

Как происходит внедрение технологий

Центром управления программой Quantum AI выступает MODUS X. Партнер обеспечивает методологию, формирует пул идей для исследования и сопровождает проекты на всех этапах развития. Однако ключевую роль играют именно бизнес-направления Группы: они формируют запросы, определяют приоритеты и интегрируют решения в свои операционные процессы. Процесс внедрения конкретных решений выглядит примерно так:

Сбор и координация . В каждом подразделении работают AI-координаторы, анализирующие запросы на местах и сопровождающие идеи. Фильтрация и оценка . Каждая идея проходит через структурированный процесс: от первичного анализа до стадий Discovery (исследования) и Proof of Concept (PoC – проверка концепции). Здесь оценивается сложность реализации, потенциальный эффект и возможность масштабирования. Принятие решений . Стратегические решения по приоритетам и масштабированию проектов принимаются на Координационном совете и во время ежеквартальных сессий Quantum Days. Бизнес-кейс . Реализуют только те инициативы, которые демонстрируют измеряемую бизнес ценность и обладают рассчитанным экономическим эффектом.

Такая структура позволяет инвестировать в технологии максимально прагматично. ДТЭК сознательно укладывается только в перспективные идеи. "Сейчас мы находимся на первом этапе развития и внедрения искусственного интеллекта. На этом этапе главный фокус – не масштабные инвестиции, а проверка практических сценариев использования технологии и формирования портфеля эффективных AI-проектов", – объясняют в компании.

Цифровые ассистенты и прогнозы: чем помогает ИИ

Одним из первых шагов стало внедрение Microsoft Copilot в качестве персонального AI для сотрудников. Этот ассистент, интегрированный в Microsoft 365, помогает автоматизировать рутину: анализировать документы, создавать презентации, быстро находить данные во внутренних базах знаний и т.д. Постепенное масштабирование инструмента позволяет специалистам фокусироваться на сложных задачах, а алгоритмам делегировать механическую работу.

Специфика энергетики требует и узкоспециализированных решений, где ИИ демонстрирует высокую точность. В области добычи углеводородов алгоритмы анализируют геолого-физические данные, что ускоряет поиск новых ресурсов и повышает качество интерпретации информации. Не менее важно трейдинговое направление: здесь ИИ-модель на базе генеративных нейронных сетей строит краткосрочные прогнозы для рынков электроэнергии, газа и дизельных продуктов.

Технологии помогают эффективно взаимодействовать с клиентами: в контакт-центре работает ассистент, в режиме реального времени подсказывающий оператору релевантные ответы на основе контекста разговора и базы знаний. Для IT-команд внедрены GitHub Copilot и собственный LLM-агент Axiom, которые автоматизируют написание кода и тестирование ПО. Ежедневная поддержка сотрудников стала быстрее благодаря AI Helpdesk в Microsoft Teams, который самостоятельно дает советы или автоматически создает заявки в сервисной службе.

Отбору практических решений способствует созданный в прошлом году AI Ideas Bank. В настоящее время у него более 180 идей в ключевых функциях – от стратегии и финансов до безопасности. Сегодня в компании реализуют уже более десяти проектов из банка, а около тридцати проходят стадии исследования и подтверждения концепции.

Опыт Группы ДТЭК доказывает, что путь к настоящей цифровой трансформации проходит через системность. Внедрение искусственного интеллекта в энергетику требует взвешенного подхода, где каждая инициатива проходит через строгий фильтр бизнес ценности. Сегодня компания строит собственную экосистему ИИ, которая качественно усиливает человеческий труд и позволяет специалистам сосредоточиться на стратегических задачах.

В холдинге убеждены, что искусственный интеллект не следует воспринимать как угрозу и рассматривают ИИ как помощника, освобождающего работников от рутины. "Речь идет не об исчезновении профессий, а об эволюции ролей и форматов работы. Компании, которые научатся эффективно совмещать человеческую экспертизу и возможности искусственного интеллекта, получат наибольшее конкурентное преимущество", - резюмируют ДТЭК.