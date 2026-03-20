Енергія алгоритмів: як у групі ДТЕК працює штучний інтелект

Поки світ захоплений обговоренням теоретичних можливостей чат-ботів, великий український бізнес переводить дискусію у площину прикладних індустріальних рішень. Група ДТЕК ефективно інтегрує штучний інтелект у видобуток вуглеводнів, енерготрейдинг та управління клієнтським досвідом. Для енергохолдингу ШІ перестав бути територією поодиноких експериментів, перетворившись на стратегічний фундамент для підвищення ефективності.

Минулого року компанія сформувала масштабний “Банк ідей”, який налічує вже понад 180 ініціатив, що охоплюють майже всі напрями – від фінансів та HR до кібербезпеки. Наразі тут системно досліджують, як алгоритми здатні оптимізувати щоденну роботу та трансформувати операційні процеси, створюючи нову цінність для всієї галузі. Розповідаємо про досвід ДТЕК у цій сфері.

Стратегія ДТЕК щодо штучного інтелекту

Системне використання штучного інтелекту стало для Групи логічним етапом, що перетворив розрізнені цифрові проєкти на цілісну стратегію. У ДТЕК пояснюють, що для них ШІ – не окрема технологія, а комплекс можливостей, які можуть поступово інтегруватися на різних рівнях бізнесу: від персональної продуктивності кожного фахівця до пошуку принципово нових бізнес-моделей.

У 2025 році за підтримки технологічного партнера MODUS X компанія розпочала масштабну програму Quantum AI. ЇЇ головна мета полягає у переході до масштабного та структурованого розвитку штучного інтелекту в усіх активах Групи. “Наш підхід полягає у прагматичному балансі між “технологічним хайпом” та реальними бізнес-результатами”, – підкреслюють у компанії.

У межах проєкту фахівці створюють єдину екосистему, яка об’єднує технологічні платформи, накопичену експертизу, стратегічні партнерства та чіткі методології управління ініціативами. Важливим є розуміння того, що ШІ має приносити вимірювану цінність. Quantum AI передбачає три ключові вектори:

автоматизацію рутини для підвищення особистої ефективності;

глибоку трансформацію операційних процесів;

стратегічне створення нових продуктів і сервісів.

Системний підхід дозволяє відбирати найбільш перспективні ідеї, що здатні позитивно впливати на економічні показники бізнесу. В той же час програма є фундаментом, який забезпечує єдині стандарти та якісну технологічну підтримку для всіх підрозділів Групи.

Як відбувається впровадження технологій

Центром управління програмою Quantum AI виступає MODUS X. Партнер забезпечує методологію, формує пул ідей для дослідження та супроводжує проєкти на всіх етапах розвитку. Проте ключову роль відіграють саме бізнес-напрями Групи: вони формують запити, визначають пріоритети та інтегрують рішення у свої операційні процеси. Процес впровадження конкретних рішень виглядає приблизно так:

Збір та координація . У кожному підрозділі працюють AI-координатори, які аналізують запити на місцях та супроводжують ідеї. Фільтрація та оцінка . Кожна ідея проходить через структурований процес: від первинного аналізу до стадій Discovery (дослідження) та Proof of Concept (PoC – перевірка концепції). Тут оцінюють складність реалізації, потенційний ефект та можливість масштабування. Прийняття рішень . Стратегічні рішення щодо пріоритетів та масштабування проєктів приймаються на Координаційній раді та під час щоквартальних сесій Quantum Days. Бізнес-кейс . Реалізують лише ті ініціативи, які демонструють вимірювану бізнес-цінність та мають розрахований економічний ефект.

Така структура дозволяє інвестувати в технології максимально прагматично. ДТЕК свідомо вкладається лише у перспективні ідеї. “Наразі ми перебуваємо на першому етапі розвитку та впровадження штучного інтелекту. На цьому етапі головний фокус – не масштабні інвестиції, а перевірка практичних сценаріїв використання технології та формування портфеля ефективних AI-проєктів”, – пояснюють в компанії.

Цифрові асистенти та прогнози: чим вже допомагає ШІ

Одним із перших кроків стало впровадження Microsoft Copilot як персонального AI для співробітників. Цей асистент, інтегрований у Microsoft 365, допомагає автоматизувати рутину: аналізувати документи, створювати презентації, швидко знаходити дані у внутрішніх базах знань тощо. Поступове масштабування інструменту дозволяє фахівцям фокусуватися на складних завданнях, а алгоритмам делегувати механічну роботу.

Специфіка енергетики вимагає й вузькоспеціалізованих рішень, де ШІ демонструє високу точність. У сфері видобування вуглеводнів алгоритми аналізують геолого-фізичні дані, що прискорює пошук нових ресурсів та підвищує якість інтерпретації інформації. Не менш важливим є трейдинговий напрямок: тут АІ-модель на базі генеративних нейронних мереж будує короткострокові прогнози для ринків електроенергії, газу та дизельних продуктів.

Технології допомагають ефективно взаємодіяти з клієнтами: у контакт–центрі працює асистент, який у режимі реального часу підказує оператору релевантні відповіді на основі контексту розмови та бази знань. Для ІТ-команд впроваджено GitHub Copilot та власного LLM-агента Axiom, які автоматизують написання коду та тестування ПЗ. Щоденна підтримка співробітників стала швидшою завдяки AI Helpdesk у Microsoft Teams, який самостійно надає поради або автоматично створює заявки у сервісній службі.

Відбору практичних рішень сприяє створений минулого року AI Ideas Bank. Наразі він має понад 180 ідей у ключових функціях – від стратегії та фінансів до безпеки. Сьогодні у компанії реалізують вже більше десяти проєктів з банку, а ще близько тридцяти проходять стадії дослідження та підтвердження концепції.

Досвід Групи ДТЕК доводить, що шлях до справжньої цифрової трансформації пролягає через системність. Впровадження штучного інтелекту в енергетику вимагає виваженого підходу, де кожна ініціатива проходить через суворий фільтр бізнес-цінності. Сьогодні компанія будує власну екосистему ШІ, що якісно підсилює людську працю та дозволяє фахівцям зосередитися на стратегічних завданнях.

У холдингу переконані, що штучний інтелект не варто сприймати як загрозу, та розглядають ШІ як помічника, що звільняє працівників від рутини. “Мова йде не про зникнення професій, а про еволюцію ролей та форматів роботи. Компанії, які навчаться ефективно поєднувати людську експертизу та можливості штучного інтелекту, отримають найбільшу конкурентну перевагу”, – резюмують у ДТЕК.