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Favbet Foundation передал волонтерам 3 тонны топлива
Основное предназначение средств — эвакуация мирного населения, а также доставка гуманитарных грузов из Европы для беженцев в Николаевской области.
Со слов Андрея Матюхи, основателя Favbet Foundation, топливо было передано по запросу волонтеров.
«Мы максимально быстро отреагировали и закупили топливо. Надеемся, это спасет не одну жизнь. К сожалению, в Украине все еще сохраняется дефицит топлива, которое крайне необходимо для помощи украинцам», — отметил он.
Напомним, ранее при поддержке компании Favbet и Favbet Foundation было передано 5 тонн топлива для украинских военных и волонтеров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В хорватском Загребе Favbet открыла Центр адаптации для переселенцев из Украины. Украинцы могут бесплатно изучать хорватский и английский языки, а также получить психологическую поддержку и гуманитарную помощь.
Favbet Foundation – это благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд реализует инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов организации ориентированы на помощь стране и армии.