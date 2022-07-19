Favbet Foundation передал волонтерам 3 тонны топлива

Основное предназначение средств — эвакуация мирного населения, а также доставка гуманитарных грузов из Европы для беженцев в Николаевской области.

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Со слов Андрея Матюхи, основателя Favbet Foundation, топливо было передано по запросу волонтеров.

«Мы максимально быстро отреагировали и закупили топливо. Надеемся, это спасет не одну жизнь. К сожалению, в Украине все еще сохраняется дефицит топлива, которое крайне необходимо для помощи украинцам», — отметил он.

Напомним, ранее при поддержке компании Favbet и Favbet Foundation было передано 5 тонн топлива для украинских военных и волонтеров.

В хорватском Загребе Favbet открыла Центр адаптации для переселенцев из Украины. Украинцы могут бесплатно изучать хорватский и английский языки, а также получить психологическую поддержку и гуманитарную помощь.

Favbet Foundation – это благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд реализует инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов организации ориентированы на помощь стране и армии.