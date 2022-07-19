Favbet Foundation передав волонтерам 3 тонни палива

Основне призначення — евакуація мирного населення, а також доставляння гуманітарних вантажів з Європи для біженців у Миколаївській області.

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За словами Андрія Матюхи, засновника Favbet Foundation, паливо було передано за запитом волонтерів.

«Ми максимально швидко відреагували та закупили паливо. Маємо надію, це врятує не одне життя. На жаль, в Україні все ще зберігається дефіцит палива, яке вкрай необхідне для допомоги українцям», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше за підтримки компанії Favbet та Favbet Foundation було передано 5 тонн палива для українських військових та волонтерів.

У хорватському Загребі Favbet відкрила Центр адаптації для переселенців із України. Українці можуть безплатно вивчати хорватську та англійську мови, а також отримати психологічну підтримку та гуманітарну допомогу.

Favbet Foundation — це благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд реалізує ініціативи у галузі освіти, здоров'я та спортивного розвитку. В цей час 95% проєктів організації орієнтовані саме на допомогу країні та армії.