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Favbet Foundation передал ВСУ еще 4 автомобиля для передовой
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных Сил Украины два микроавтобуса Citroen Jumper и Volkswagen Transporter, а также два внедорожника Mitsubishi L200, сообщили представители фонда.
Микроавтобус Citroen Jumper выполняет логистику в Черниговской области в составе сил противовоздушной обороны (ПВО).
Volkswagen Transporter также уже помогает защитникам Украины доставлять необходимые грузы на передовую.
Один внедорожник Mitsubishi L200 уже находится в распоряжении подразделения Главного управления разведки (ГУР), которое выполняет боевые задачи в районе города Бахмут Донецкой области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Второй внедорожник уже используется в составе мобильных групп минирования в Макеевке Луганской области.
Кроме того, фонд передал подразделению ВСУ квадрокоптер DJI Mavic 3 для эффективной воздушной разведки и обнаружения вражеских позиций.
Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.
С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 55 автомобилей – внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.
Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.