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Favbet Foundation передав ЗСУ ще 4 авто для передової
Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних Сил України два мікроавтобуси Citroen Jumper і Volkswagen Transporter, а також два позашляховики Mitsubishi L200, повідомили представники фонду.
Мікроавтобус Citroen Jumper виконує логістичні завдання в Чернігівській області в складі сил протиповітряної оборони (ППО).
Volkswagen Transporter також уже допомагає захисникам України доставляти необхідні вантажі на передову.
Один позашляховик Mitsubishi L200 вже у розпорядженні підрозділу Головного управління розвідки (ГУР), який виконує бойові завдання в районі міста Бахмут Донецької області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Інший позашляховик уже використовується в складі мобільних груп мінування в районі Макіївки Луганської області.
Крім того, фонд передав підрозділу ЗСУ квадрокоптер DJI Mavic 3 для ефективної повітряної розвідки і виявлення ворожих позицій.
Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ уже понад 55 авто – позашляховики, карети «швидкої допомоги», мікроавтобуси і вантажівки.
Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.
Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.