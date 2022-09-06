Фонд идей: технологический холдинг TECHIIA вкладывает сотни миллионов в здоровье детей и победу страны

Холдинг TECHIIA занимается импакт-проектами в Украине с момента основания, увеличивая количество и качество инициатив. В компании стремятся, чтобы каждый реализованный проект "Фундации Течия" и каждая гривня сгенерировали максимальную пользу для наибольшего количества людей в долгосрочной перспективе.

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С 2019 года до полномасштабного вторжения РФ в Украину ключевыми векторами социальных проектов холдинга были здравоохранение и STEM-образование. В компании считают, что именно здоровье и образование являются фундаментальными ресурсами каждого человека и общества в целом.

Кроме того, на специализацию проектов повлияла личная история и опыт Олега Крота — управляющего партнера холдинга TECHIIA и соучредителя "Фундации Течия". В его семье немало врачей, поэтому он знал реальные проблемы отрасли и понимал, как их решать. Именно поэтому "Фундация Течия" сконцентрировалась на комплексных проектах по обновлению конкретных медицинских учреждений, чтобы на их примере показать, как можно изменить систему в целом.

Обновление оборудования для больниц

Ключевой довоенный проект, который в компании продолжают вести и сегодня, — "Выздоравливай быстрее!". В течение почти четырех лет холдинг частично обновил оборудование в больницах десяти украинских городов, в частности в Кропивницком, Киеве, Харькове, Черкассах, Полтаве и Сумах. В августе 2022 года компания передала Каменскому три современных каталки, которые уже задействуют во время операций раненых в результате боевых действий. Это уже 11-я больница, которой помог холдинг TECHIIA.

Началось все четыре года назад с Кропивницкого. Тогда команда холдинга, реализовавшая в этом городе один из бизнес-проектов, узнала о местном нейрохирурге Александре Пызине. Известный врач даже на старом оборудовании творил чудеса — спасал десятки детей. В TECHIIA ему решили помочь: обновили оборудование в отделении нейрохирургии, а затем в гематологическом отделении и лабораториях. Так удалось модернизировать больницу и присоединиться к созданию современного центра, который сейчас спасает жизнь и здоровье детей.

Оборудование от "Фундации Течия" стоимостью 17 млн ​​грн уже помогло спасти тысячи жизней и, главное, будет продолжать это делать много лет.

Впоследствии география помощи расширилась. Но философия не изменилась: каждая гривня должна приносить максимальную пользу как можно большему количеству людей и долгосрочной перспективе. Оборудование от "Фундации Течия" стоимостью 17 млн ​​грн уже помогло спасти тысячи жизней и, главное, будет продолжать это делать много лет.

Первые шаги сотен детей

Особым проектом для TECHIIA стал Центр инклюзии и коррекции "Ева", который качественно меняет жизнь детей. За первый год центр, расположенный вблизи Киева, бесплатно помог 300 посетителям. В "Еве" работают с детьми с особыми потребностями и теми, кто пережил онкологическую операцию. Специалисты помогают своим пациентам сделать первые шаги и произнести первые слова. Истории успеха смелых и настойчивых воспитанников "Евы" приводят в центр все больше посетителей. В августе 2022 года 25 пациентов "Евы" прошли первый с начала полномасштабной войны курс реабилитации.

Помощь защитникам Украины на $60 млн

После 24 февраля 2022 года в TECHIIA были вынуждены изменить свои приоритеты. Компании холдинга мобилизовали все свои ресурсы для помощи Украине, а "Фундация Течия" открыла новое направление — "Поддержка свободы Украины".

Ядром проекта стал специальный фонд, который в первую очередь наполняет соучредитель TECHIIA Олег Крот. По состоянию на начало сентября сумма пожертвований составила $60 млн, которые конвертировали в реальную помощь тем, кто защищает свободу и независимость Украины.

Ядром проекта стал специальный фонд, который в первую очередь наполняет соучредитель TECHIIA Олег Крот.

В частности, были приобретены автомобили, смартоптика, различные виды дронов, шлемы и бронежилеты. Тактическая одежда и снаряжение, генераторы и аптечки — сотни полезных и нужных вещей также получили защитники и защитницы Украины.

Особое внимание в холдинге и "Фундации Течия" уделяют тем, кого война оставила без крова. Еще в первые месяцы после нападения "Фундация Течия" передала 400 тыс. грн на приготовление горячих питательных обедов для переселенцев из временно оккупированных территорий Киевщины и пациентов столичных больниц. А в начале лета более 1,5 млн грн было направлено на нужды шелтера для переселенцев в Черновцах.

Что дальше?

В компании готовы продолжать каждый активный проект, ведь проблемы, на которые они направлены, еще не решены. В TECHIIA верят, что защитники и защитницы Украины помогут как можно скорее завершить проект "Поддержка свободы Украины". После этого начнется новый — восстановление свободной и технологической Украины.