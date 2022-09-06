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Фонд идей: технологический холдинг TECHIIA вкладывает сотни миллионов в здоровье детей и победу страны
Холдинг TECHIIA занимается импакт-проектами в Украине с момента основания, увеличивая количество и качество инициатив. В компании стремятся, чтобы каждый реализованный проект "Фундации Течия" и каждая гривня сгенерировали максимальную пользу для наибольшего количества людей в долгосрочной перспективе.
С 2019 года до полномасштабного вторжения РФ в Украину ключевыми векторами социальных проектов холдинга были здравоохранение и STEM-образование. В компании считают, что именно здоровье и образование являются фундаментальными ресурсами каждого человека и общества в целом.
Кроме того, на специализацию проектов повлияла личная история и опыт Олега Крота — управляющего партнера холдинга TECHIIA и соучредителя "Фундации Течия". В его семье немало врачей, поэтому он знал реальные проблемы отрасли и понимал, как их решать. Именно поэтому "Фундация Течия" сконцентрировалась на комплексных проектах по обновлению конкретных медицинских учреждений, чтобы на их примере показать, как можно изменить систему в целом.
Обновление оборудования для больницПодписывайтесь на наш YouTube канал
Ключевой довоенный проект, который в компании продолжают вести и сегодня, — "Выздоравливай быстрее!". В течение почти четырех лет холдинг частично обновил оборудование в больницах десяти украинских городов, в частности в Кропивницком, Киеве, Харькове, Черкассах, Полтаве и Сумах. В августе 2022 года компания передала Каменскому три современных каталки, которые уже задействуют во время операций раненых в результате боевых действий. Это уже 11-я больница, которой помог холдинг TECHIIA.
Началось все четыре года назад с Кропивницкого. Тогда команда холдинга, реализовавшая в этом городе один из бизнес-проектов, узнала о местном нейрохирурге Александре Пызине. Известный врач даже на старом оборудовании творил чудеса — спасал десятки детей. В TECHIIA ему решили помочь: обновили оборудование в отделении нейрохирургии, а затем в гематологическом отделении и лабораториях. Так удалось модернизировать больницу и присоединиться к созданию современного центра, который сейчас спасает жизнь и здоровье детей.
Оборудование от "Фундации Течия" стоимостью 17 млн грн уже помогло спасти тысячи жизней и, главное, будет продолжать это делать много лет.
Впоследствии география помощи расширилась. Но философия не изменилась: каждая гривня должна приносить максимальную пользу как можно большему количеству людей и долгосрочной перспективе. Оборудование от "Фундации Течия" стоимостью 17 млн грн уже помогло спасти тысячи жизней и, главное, будет продолжать это делать много лет.
Первые шаги сотен детей
Особым проектом для TECHIIA стал Центр инклюзии и коррекции "Ева", который качественно меняет жизнь детей. За первый год центр, расположенный вблизи Киева, бесплатно помог 300 посетителям. В "Еве" работают с детьми с особыми потребностями и теми, кто пережил онкологическую операцию. Специалисты помогают своим пациентам сделать первые шаги и произнести первые слова. Истории успеха смелых и настойчивых воспитанников "Евы" приводят в центр все больше посетителей. В августе 2022 года 25 пациентов "Евы" прошли первый с начала полномасштабной войны курс реабилитации.
Помощь защитникам Украины на $60 млн
После 24 февраля 2022 года в TECHIIA были вынуждены изменить свои приоритеты. Компании холдинга мобилизовали все свои ресурсы для помощи Украине, а "Фундация Течия" открыла новое направление — "Поддержка свободы Украины".
Ядром проекта стал специальный фонд, который в первую очередь наполняет соучредитель TECHIIA Олег Крот. По состоянию на начало сентября сумма пожертвований составила $60 млн, которые конвертировали в реальную помощь тем, кто защищает свободу и независимость Украины.
Ядром проекта стал специальный фонд, который в первую очередь наполняет соучредитель TECHIIA Олег Крот.
В частности, были приобретены автомобили, смартоптика, различные виды дронов, шлемы и бронежилеты. Тактическая одежда и снаряжение, генераторы и аптечки — сотни полезных и нужных вещей также получили защитники и защитницы Украины.
Особое внимание в холдинге и "Фундации Течия" уделяют тем, кого война оставила без крова. Еще в первые месяцы после нападения "Фундация Течия" передала 400 тыс. грн на приготовление горячих питательных обедов для переселенцев из временно оккупированных территорий Киевщины и пациентов столичных больниц. А в начале лета более 1,5 млн грн было направлено на нужды шелтера для переселенцев в Черновцах.
Что дальше?
В компании готовы продолжать каждый активный проект, ведь проблемы, на которые они направлены, еще не решены. В TECHIIA верят, что защитники и защитницы Украины помогут как можно скорее завершить проект "Поддержка свободы Украины". После этого начнется новый — восстановление свободной и технологической Украины.