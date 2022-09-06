Фонд ідей: технологічний холдинг TECHIIA вкладає сотні мільйонів у здоров’я дітей та перемогу країни

Холдинг TECHIIA займається імпакт-проєктами в Україні від часу заснування, збільшуючи кількість та якість ініціатив. У компанії прагнуть, щоб кожен реалізований проєкт "Фундації Течія" та кожна витрачена гривня згенерували максимальну користь для якнайбільшої кількості людей у довгостроковій перспективі.

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Від 2019 року до повномасштабного вторгнення РФ в Україну ключовими векторами соціальних проєктів холдингу були охорона здоровʼя та STEM-освіта. У компанії вважають, що саме здоровʼя та освіта є фундаментальними ресурсами для кожної людини й суспільства загалом.

Крім того, на спеціалізацію згаданих проєктів вплинула особиста історія і досвід Олега Крота — керівного партнера холдингу TECHIIA та співзасновника "Фундації Течія". У його родині чимало лікарів, тож він знав реальні проблеми галузі та розумів, як допомогти їх вирішити. Саме тому "Фундація Течія" сконцентрувалася на комплексних проєктах оновлення конкретних медичних закладів, щоб на їхньому прикладі показати, як можна змінити систему загалом.

Оновлене обладнання для лікарень

Ключовий довоєнний проєкт, який у компанії ведуть і сьогодні, — "Одужуй швидше!". Протягом майже чотирьох років холдинг частково оновив обладнання у лікарнях десяти українських міст, зокрема у Кропивницькому, Києві, Харкові, Черкасах, Полтаві та Сумах. У серпні 2022 року компанія передала Кам’янському три сучасні каталки, які вже застосовують під час операцій поранених внаслідок бойових дій. Це вже 11-та лікарня, якій допоміг холдинг TECHIIA.

Почалося все чотири роки тому з Кропивницького. Тоді команда холдингу, яка реалізовувала у цьому місті один із бізнес-проєктів, дізналася про місцевого нейрохірурга Олександра Пизіна. Відомий лікар творив дива навіть на старому обладнанні — рятував десятки дітей. У TECHIIA вирішили допомогти йому: оновили обладнання у нейрохірургічному відділенні, а згодом у гематологічному відділенні та лабораторіях. Так вдалося модернізувати лікарню й долучитися до створення сучасного центру, який зараз рятує життя та здоровʼя дітей.

Обладнання від "Фундації Течія" вартістю 17 млн грн вже допомогло врятувати тисячі життів та, головне, продовжуватиме це робити багато років.

Згодом географія допомоги розширилася. Та філософія не змінилася: кожна гривня має приносити максимальну користь якомога більшій кількості людей та у достатній перспективі. Обладнання від "Фундації Течія" вартістю 17 млн грн вже допомогло врятувати тисячі життів та, головне, продовжуватиме це робити багато років.

Перші кроки сотень дітей

Особливим проєктом для TECHIIA став Центр інклюзії та корекції "Єва", який якісно змінює життя дітей. За перший рік центр, розташований поблизу Києва, безкоштовно допоміг 300 відвідувачам. У "Єві" працюють з дітьми з особливими потребами та тими, хто пережив онкологічну операцію. Фахівці допомагають пацієнтам зробити перші кроки та вимовити перші слова. Історії успіху сміливих та наполегливих вихованців "Єви" приводять до центру дедалі більше відвідувачів. У серпні 2022 року 25 пацієнтів "Єви" пройшли перший від початку повномасштабної війни курс реабілітації.

Допомога захисникам України на $60 млн

Після 24 лютого 2022 року в TECHIIA були змушені змінити свої пріоритети. Компанії холдингу мобілізували всі ресурси задля допомоги Україні, а "Фундація Течія" відкрила новий напрям — "Підтримка свободи України".

Ядром проєкту став спеціальний фонд, який наповнює насамперед співзасновник TECHIIA Олег Крот. Станом на початок вересня сума пожертв сягнула $60 млн, які конвертували у реальну допомогу тим, хто боронить свободу і незалежність України.

Ядром проєкту став спеціальний фонд, який наповнює насамперед співзасновник TECHIIA Олег Крот.

Зокрема, придбали автомобілі, смартоптику, різні види дронів, шоломи та бронежилети. Тактичний одяг та спорядження, генератори та аптечки — сотні корисних і потрібних речей отримали захисники та захисниці України.

Окрему увагу у холдингу та "Фундації Течія" приділяють тим, кого війна позбавила домівки. Ще у перші місяці після нападу "Фундація Течія" передала 400 тис. грн на приготування гарячих поживних обідів для переселенців з тимчасово окупованих територій Київщини та пацієнтів столичних лікарень. А на початку літа понад 1,5 млн грн спрямували на потреби шелтеру для переселенців у Чернівцях.

Що далі?

У компанії готові продовжувати кожен з активних проєктів, адже проблеми, на які вони скеровані, ще не вирішені. У TECHIIA вірять, що захисники та захисниці України допоможуть якнайшвидше закінчити проєкт "Підтримка свободи України". Опісля почнеться новий — відбудова вільної та технологічної України.