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Форум "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного положения" состоится 21 октября
Национальный бизнес-коалиция и Украинский Совет Бизнеса приглашают к участию в бизнес-форуме "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти", который состоится 21 октября в онлайн-формате.
Уже четвертый год форум становится главной площадкой для координации действий и определения приоритетов в реализации институциональных и экономических реформ – в соответствии с ТОП-10 приоритетов украинского бизнеса. Эти направления определены коалициями, представляющими более 100 бизнес-ассоциаций, объединяющих почти 40 тысяч предприятий и компаний разных отраслей экономики.
В этом году организаторы предлагают следующие вопросы:
1. Работа предпринимателей в условиях военного положения.
2. Налоговая политика.
3. Институциональные реформы (судебная реформа, правоохранительные органы, Бюро экономической сохранности).
4. Приоритетные экономические реформы власти, украинского бизнеса и гражданского общества, восстановление экономики.
5. Государственно-частное партнерство, реформа стальной дороги, реформа подключений электроэнергии, прозрачная приватизация государственного имущества.
6. Социальная политика (пенсионная реформа, обновление трудового законодательства).
К участию в форуме приглашены руководители парламентских комитетов и фракций, министерств и ведомств, представители бизнеса, экспертных и аналитических центров. В ходе панельных дискуссий с участием топ-спикеров предполагается наработать резолюцию форума и принять обновленные ТОП-10 приоритетов украинского бизнеса.
В частности, приглашены:
- Давид Арахамия, глава фракции "Слуга Народа";
- Елена Шуляк, глава партии "Слуга Народа";
- Данило Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике;
- Юлия Свириденко, Первая вице-премьер-министр – Министерство экономики Украины;
- Дмитрий Наталуха, председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию;
- Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов;
- Оксана Жолнович, Министр социальной политики Украины.
Ссылка на программу бизнес-форума
Спикеры от ведущих бизнес-объединений:
- Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины;
- Надежда Бедричук, исполнительный директор "Украинской ассоциации прямых продаж";
- Андрей Дикун, глава Всеукраинского Аграрного Совета;
- Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины;
- Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины;
- Борис Эмельдеш, президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей;
- Станислав Таршин, владелец Градолия, представитель Ассоциации Укролияпром;
- Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей;
- Богдан Мосунов, представитель Сумской бизнес-коалиции;
- Вячеслав Лысенко, участник платформы "БИЗНЕС 100".
Форум организован при содействии Центра международного частного предпринимательства (СИРЭ) – независимого фасилитатора Национальной бизнес-коалиции.
Регистрация участников продолжается до 20 октября по ссылке.
Информацию о времени и месте проведения форума зарегистрированные участники получат по электронной почте.
Контакты для участников и спикеров: Дарья Бибен +38 097 642 2555