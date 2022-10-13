Форум "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного стану" відбудеться 21 жовтня

Національна бізнес-коаліція та Українська Рада Бізнесу запрошують до участі у бізнес-форумі “Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади”, який відбудеться 21 жовтня в онлайн-форматі.

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Вже четвертий рік поспіль форум стає головним майданчиком для координації дій та визначення пріоритетів у реалізації інституційних та економічних реформ – відповідно до ТОП-10 пріоритетів українського бізнесу. Ці напрями визначені коаліціями, які представляють понад 100 бізнес-асоціацій, що об’єднують майже 40 тисяч підприємств і компаній різних галузей економіки.

Цього року організатори пропонують такі питання до обговорення:

1. Робота підприємців в умовах воєнного стану.

2. Податкова політика.

3. Інституційні реформи (судова реформа, правоохоронні органи, Бюро економічної безпеки).

4. Пріоритетні економічні реформи влади, українського бізнесу та громадянського суспільства, відновлення економіки.

5. Державно-приватне партнерство, реформа залізниці, реформа підключень електроенергії, прозора приватизація державного майна.

6. Соціальна політика (пенсійна реформа, оновлення трудового законодавства).

До участі в форумі запрошені керівники парламентських комітетів і фракцій, міністерств і відомств, представники бізнесу, експертних та аналітичних центрів. Під час панельних дискусій за участі топ-спікерів передбачається напрацювати резолюцію форуму та ухвалити оновлені ТОП-10 пріоритетів українського бізнесу.

Зокрема, запрошені:

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга Народу";

Олена Шуляк, голова партії "Слуга Народу";

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;

Юлія Свириденко, Перша віцепрем’єрміністерка – Міністерка економіки України;

Дмитро Наталуха, голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;

Галина Третьякова, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Оксана Жолнович, Міністр соціальної політики України.

Посилання на програму бізнес-форуму

Спікери від провідних бізнес-об’єднань:

Грігол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України;

Надія Бедричук, виконавчий директор "Української асоціації прямого продажу";

Андрій Дикун, голова Всеукраїнської Аграрної Ради;

Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України;

Михайло Непран, перший віце-президент Торгово промислової палати України;

Борис Емельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців;

Станіслав Таршин, власник Градолія, представник Асоціації Укроліяпром;

Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців;

Богдан Мосунов, представник Сумської бізнес-коаліції;

В’ячеслав Лисенко, учасник платформи "БІЗНЕС 100".

Форум організований за сприяння Центру міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ) - незалежного фасилітатора Національної бізнес-коаліції.

Реєстрація учасників триває до 20 жовтня за посиланням.

Інформацію про час і місце проведення форуму зареєстровані учасники отримають на електронну пошту.

Контакти для учасників і спікерів: Дар’я Бібен +38 097 642 2555