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Форум "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного стану" відбудеться 21 жовтня
Національна бізнес-коаліція та Українська Рада Бізнесу запрошують до участі у бізнес-форумі “Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади”, який відбудеться 21 жовтня в онлайн-форматі.
Вже четвертий рік поспіль форум стає головним майданчиком для координації дій та визначення пріоритетів у реалізації інституційних та економічних реформ – відповідно до ТОП-10 пріоритетів українського бізнесу. Ці напрями визначені коаліціями, які представляють понад 100 бізнес-асоціацій, що об’єднують майже 40 тисяч підприємств і компаній різних галузей економіки.
Цього року організатори пропонують такі питання до обговорення:
1. Робота підприємців в умовах воєнного стану.
2. Податкова політика.
3. Інституційні реформи (судова реформа, правоохоронні органи, Бюро економічної безпеки).
4. Пріоритетні економічні реформи влади, українського бізнесу та громадянського суспільства, відновлення економіки.
5. Державно-приватне партнерство, реформа залізниці, реформа підключень електроенергії, прозора приватизація державного майна.
6. Соціальна політика (пенсійна реформа, оновлення трудового законодавства).
До участі в форумі запрошені керівники парламентських комітетів і фракцій, міністерств і відомств, представники бізнесу, експертних та аналітичних центрів. Під час панельних дискусій за участі топ-спікерів передбачається напрацювати резолюцію форуму та ухвалити оновлені ТОП-10 пріоритетів українського бізнесу.
Зокрема, запрошені:
- Давид Арахамія, голова фракції "Слуга Народу";
- Олена Шуляк, голова партії "Слуга Народу";
- Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Юлія Свириденко, Перша віцепрем’єрміністерка – Міністерка економіки України;
- Дмитро Наталуха, голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;
- Галина Третьякова, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
- Оксана Жолнович, Міністр соціальної політики України.
Посилання на програму бізнес-форуму
Спікери від провідних бізнес-об’єднань:
- Грігол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України;
- Надія Бедричук, виконавчий директор "Української асоціації прямого продажу";
- Андрій Дикун, голова Всеукраїнської Аграрної Ради;
- Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України;
- Михайло Непран, перший віце-президент Торгово промислової палати України;
- Борис Емельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців;
- Станіслав Таршин, власник Градолія, представник Асоціації Укроліяпром;
- Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців;
- Богдан Мосунов, представник Сумської бізнес-коаліції;
- В’ячеслав Лисенко, учасник платформи "БІЗНЕС 100".
Форум організований за сприяння Центру міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ) - незалежного фасилітатора Національної бізнес-коаліції.
Реєстрація учасників триває до 20 жовтня за посиланням.
Інформацію про час і місце проведення форуму зареєстровані учасники отримають на електронну пошту.
Контакти для учасників і спікерів: Дар’я Бібен +38 097 642 2555