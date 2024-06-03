Forvis Mazars переворачивает индустрию профессиональных услуг новой глобальной сетью с доходом в 5 млрд долларов

Две ведущие фирмы профессиональных услуг – Mazars, международное партнерство, работающее в более чем 100 странах и территориях, и FORVIS, компания уровня топ в Соединенных Штатах, сегодня отмечают официальный запуск новой глобальной сети Forvis Mazars.

Forvis Mazars, глобальная сеть уровня топ-10*, является самым новым участником в глобальных рейтингах за десятилетие. Будучи сетью из 2 фирм, Forvis Mazars уникальна на рынке и предлагает гибкость, необходимый ресурс и широкое покрытие для поддержки клиентов в любой точке мира. Этот шаг расширяет выбор на рынке и отвечает общественным интересам.

Сеть состоит из двух участников: Forvis Mazars, LLP в Соединенных Штатах и Forvis Mazars Group SC, международного интегрированного партнерства, работающего в более чем 100 странах и территориях. Сеть будет руководствоваться структурой, включающей Совет глобальной сети, отвечающий за обеспечение бесперебойного сотрудничества и обслуживания клиентов по всему миру.

Эрве Элиас (Hervé Hélias) будет первым председателем Совета глобальной сети. Эрве также продолжит выполнять свои полномочия в качестве председателя Исполнительного совета Forvis Mazars Group, SC (ранее Mazars Group). В Соединенных Штатах Том Уотсон будет продолжать выполнять обязанности Генерального директора в Forvis Mazars, LLP (ранее FORVIS, LLP), а также будет входить в Совет глобальной сети.

Это важное и увлекательное время для наших клиентов, нашей профессии и наших сотрудников. Mazars и Forvis сотрудничают уже более 20 лет и разделяют стремление давать исключительный клиентский опыт. У нас есть все возможности для предоставления высококачественных услуг по всему миру под единым глобальным брендом. Клиенты будут получать последовательные, высококачественные и комплексные услуги во всем мире, и мы будем оставаться гибкими и адаптивными к их индивидуальным потребностям. Я уверен, что работая вместе, наши фирмы продолжат предоставлять сотрудникам все возможности для повышения стандартов обслуживания клиентов, одновременно используя отраслевые возможности для удовлетворения будущих потребностей на локальных рынках. Эрве Элиас председатель Совета глобальной сети

"Forvis Mazars основана на нашей преданности слушать клиентов, предусматривать вызовы, с которыми они сталкиваются, и предоставлять непревзойденный клиентский опыт во всем, что мы делаем, — говорит Том. — Эта сеть быстро откроет новые возможности для наших клиентов и сотрудников, которые могут быть уверены, что мы принимаем решения с мыслью об их долгосрочном успехе".

Как управляющий партнер Forvis Mazars в Украине, я верю, что это партнерство не только усиливает нашу глобальную стратегию, но и согласуется со стремлением Forvis Mazars активно вовлекаться в процесс восстановления Украины. Создание новой глобальной сети расширит наши возможности и будет способствовать нашим усилиям, направленным на экономическое развитие и инициативы по восстановлению Грегуар Датте управляющий партнер Forvis Mazars в Украине

В Украине Forvis Mazars присутствует уже 16 лет и объединяет более 100 экспертов. Офисы Forvis Mazars находятся в Киеве и Львове, но компания предоставляет комплексный и гибкий спектр услуг по всей Украине. Благодаря интегрированному подходу компания может привлекать специалистов со всего мира и поддерживать клиентов разного размера и отрасли – от малого и среднего бизнеса до крупнейших транснациональных корпораций.

*Источник: IAB World Network rankings 2023. Основываясь на данных о доходах Mazars €2.8 млрд ($3 млрд) и FORVIS €1.6 млрд ($1.7 млрд) за 2023 год.