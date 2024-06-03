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Forvis Mazars переворачивает индустрию профессиональных услуг новой глобальной сетью с доходом в 5 млрд долларов
Две ведущие фирмы профессиональных услуг – Mazars, международное партнерство, работающее в более чем 100 странах и территориях, и FORVIS, компания уровня топ в Соединенных Штатах, сегодня отмечают официальный запуск новой глобальной сети Forvis Mazars.
Forvis Mazars, глобальная сеть уровня топ-10*, является самым новым участником в глобальных рейтингах за десятилетие. Будучи сетью из 2 фирм, Forvis Mazars уникальна на рынке и предлагает гибкость, необходимый ресурс и широкое покрытие для поддержки клиентов в любой точке мира. Этот шаг расширяет выбор на рынке и отвечает общественным интересам.
Сеть состоит из двух участников: Forvis Mazars, LLP в Соединенных Штатах и Forvis Mazars Group SC, международного интегрированного партнерства, работающего в более чем 100 странах и территориях. Сеть будет руководствоваться структурой, включающей Совет глобальной сети, отвечающий за обеспечение бесперебойного сотрудничества и обслуживания клиентов по всему миру.
Эрве Элиас (Hervé Hélias) будет первым председателем Совета глобальной сети. Эрве также продолжит выполнять свои полномочия в качестве председателя Исполнительного совета Forvis Mazars Group, SC (ранее Mazars Group). В Соединенных Штатах Том Уотсон будет продолжать выполнять обязанности Генерального директора в Forvis Mazars, LLP (ранее FORVIS, LLP), а также будет входить в Совет глобальной сети.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Forvis Mazars основана на нашей преданности слушать клиентов, предусматривать вызовы, с которыми они сталкиваются, и предоставлять непревзойденный клиентский опыт во всем, что мы делаем, — говорит Том. — Эта сеть быстро откроет новые возможности для наших клиентов и сотрудников, которые могут быть уверены, что мы принимаем решения с мыслью об их долгосрочном успехе".
В Украине Forvis Mazars присутствует уже 16 лет и объединяет более 100 экспертов. Офисы Forvis Mazars находятся в Киеве и Львове, но компания предоставляет комплексный и гибкий спектр услуг по всей Украине. Благодаря интегрированному подходу компания может привлекать специалистов со всего мира и поддерживать клиентов разного размера и отрасли – от малого и среднего бизнеса до крупнейших транснациональных корпораций.
*Источник: IAB World Network rankings 2023. Основываясь на данных о доходах Mazars €2.8 млрд ($3 млрд) и FORVIS €1.6 млрд ($1.7 млрд) за 2023 год.