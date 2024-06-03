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Forvis Mazars перевертає індустрію професійних послуг новоствореною глобальною мережею з доходом у 5 млрд доларів
Дві провідні фірми професійних послуг — Mazars, міжнародне партнерство, що працює в більш ніж 100 країнах і територіях, і FORVIS, компанія рівня топ у Сполучених Штатах, сьогодні відзначають офіційний запуск нової глобальної мережі Forvis Mazars.
Forvis Mazars, глобальна мережа рівня топ-10*, є найбільшим новим учасником у глобальних рейтингах за десятиліття. Будучи мережею з 2 фірм, Forvis Mazars є унікальною на ринку та пропонує гнучкість, необхідний ресурс та широке покриття для підтримки клієнтів у будь-якій точці світу. Цей крок розширює вибір на ринку та відповідає суспільним інтересам.
Мережа складається з двох учасників: Forvis Mazars, LLP у Сполучених Штатах і Forvis Mazars Group SC, міжнародного інтегрованого партнерства, що працює в більш ніж 100 країнах і територіях. Мережа буде керуватися структурою, яка включає Раду глобальної мережі, відповідальну за забезпечення безперебійної співпраці та обслуговування клієнтів у всьому світі.
Ерве Еліас (Hervé Hélias) буде першим головою Ради глобальної мережі. Ерве також продовжить виконувати свої повноваження як голова Виконавчої ради Forvis Mazars Group, SC (раніше Mazars Group). У Сполучених Штатах Том Вотсон (Tom Watson) продовжуватиме виконувати обов’язки Генерального директора у Forvis Mazars, LLP (раніше FORVIS, LLP), а також входитиме до Ради глобальної мережі.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
«Forvis Mazars заснована на нашій відданості слухати клієнтів, передбачати виклики, з якими вони стикаються, та надавати неперевершений клієнтський досвід у всьому, що ми робимо, — говорить Том. — Ця мережа швидко відкриє нові можливості для наших клієнтів та наших співробітників, які можуть бути впевнені, що ми приймаємо рішення з думкою про їхній довгостроковий успіх».
В Україні Forvis Mazars присутній вже 16 років та об'єднує понад 100 експертів. Офіси Forvis Mazars знаходяться в Києві та у Львові, але компанія надає комплексний та гнучкий спектр послуг по всій Україні. Завдяки інтегрованому підходу компанія може залучати фахівців з усього світу та підтримувати клієнтів різного розміру та галузі – від малого та середнього бізнесу до найбільших транснаціональних корпорацій.
*Джерело: IAB World Network rankings 2023. Базуючись на даних про доходи Mazars €2.8 млрд ($3 млрд) та FORVIS €1.6 млрд ($1.7 млрд) за 2023 рік.