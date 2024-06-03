Forvis Mazars перевертає індустрію професійних послуг новоствореною глобальною мережею з доходом у 5 млрд доларів

Дві провідні фірми професійних послуг — Mazars, міжнародне партнерство, що працює в більш ніж 100 країнах і територіях, і FORVIS, компанія рівня топ у Сполучених Штатах, сьогодні відзначають офіційний запуск нової глобальної мережі Forvis Mazars.

Forvis Mazars, глобальна мережа рівня топ-10*, є найбільшим новим учасником у глобальних рейтингах за десятиліття. Будучи мережею з 2 фірм, Forvis Mazars є унікальною на ринку та пропонує гнучкість, необхідний ресурс та широке покриття для підтримки клієнтів у будь-якій точці світу. Цей крок розширює вибір на ринку та відповідає суспільним інтересам.

Мережа складається з двох учасників: Forvis Mazars, LLP у Сполучених Штатах і Forvis Mazars Group SC, міжнародного інтегрованого партнерства, що працює в більш ніж 100 країнах і територіях. Мережа буде керуватися структурою, яка включає Раду глобальної мережі, відповідальну за забезпечення безперебійної співпраці та обслуговування клієнтів у всьому світі.

Ерве Еліас (Hervé Hélias) буде першим головою Ради глобальної мережі. Ерве також продовжить виконувати свої повноваження як голова Виконавчої ради Forvis Mazars Group, SC (раніше Mazars Group). У Сполучених Штатах Том Вотсон (Tom Watson) продовжуватиме виконувати обов’язки Генерального директора у Forvis Mazars, LLP (раніше FORVIS, LLP), а також входитиме до Ради глобальної мережі.

Це важливий і захопливий час для наших клієнтів, нашої професії та наших співробітників. Mazars та Forvis співпрацюють вже понад 20 років і поділяють прагнення надавати винятковий клієнтський досвід. Ми маємо всі можливості для надання високоякісних послуг по всьому світу під єдиним глобальним брендом. Клієнти отримуватимуть послідовні, високоякісні та комплексні послуги у всьому світі, і ми залишатимемося гнучкими та адаптивними до їхніх індивідуальних потреб. Я впевнений, що працюючи разом наші фірми продовжать надавати співробітникам усі можливості для підвищення стандартів обслуговування клієнтів, водночас використовуючи галузеві можливості для задоволення майбутніх потреб на локальних ринках Ерве Еліас голова Ради глобальної мережі

«Forvis Mazars заснована на нашій відданості слухати клієнтів, передбачати виклики, з якими вони стикаються, та надавати неперевершений клієнтський досвід у всьому, що ми робимо, — говорить Том. — Ця мережа швидко відкриє нові можливості для наших клієнтів та наших співробітників, які можуть бути впевнені, що ми приймаємо рішення з думкою про їхній довгостроковий успіх».

Як керуючий партнер Forvis Mazars в Україні, я вірю, що це партнерство не лише підсилює нашу глобальну стратегію, але й узгоджується з прагненням Forvis Mazars активно долучатися до процесу відбудови України. Створення нової глобальної мережі розширить наші можливості й сприятиме нашим зусиллям, спрямованим на економічний розвиток та ініціативи з відбудови Грегуар Датте керуючий партнер Forvis Mazars в Україні

В Україні Forvis Mazars присутній вже 16 років та об'єднує понад 100 експертів. Офіси Forvis Mazars знаходяться в Києві та у Львові, але компанія надає комплексний та гнучкий спектр послуг по всій Україні. Завдяки інтегрованому підходу компанія може залучати фахівців з усього світу та підтримувати клієнтів різного розміру та галузі – від малого та середнього бізнесу до найбільших транснаціональних корпорацій.

*Джерело: IAB World Network rankings 2023. Базуючись на даних про доходи Mazars €2.8 млрд ($3 млрд) та FORVIS €1.6 млрд ($1.7 млрд) за 2023 рік.