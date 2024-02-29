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Главное событие весны Выставка-Конференция Food & NonFood Master & CatMаn Master-2024
Приглашаем Вас на ХV ежегодное главное событие года для ритейлеров и поставщиков Food&NonFood Master, CatMаn Master-2024
Дата и место проведения : Дата и место проведения: 18-19 апреля 2024г. г. Киев, Берестейский, 40-Б, ПЦ «АККО Интернешнл»
Конференция соберет: более 450+ владельцев и топ-менеджеров розничных сетей (собственников, генеральных, коммерческих директоров, директоров по работе по продажам и маркетингу, закупкам, руководителям СТМ). Ведущие производители и импортеры FMCG товаров. Событие направлено на перестройку сотрудничества ритейлеров и поставщиков в новых условиях рынка, возобновление бизнеса компаний, устойчивое развитие после войны и нахождение новых партнеров в Украине и за рубежом.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Выставку Вас ждут:
- 70+ выставочных стендов
- 2 дня конференции
- 30 топ-спикеров ведущих розничных сетей, производственных, дистрибуционных и аналитических компаний Украины и зарубежья
- Столы переговоров в формате «Ритейлер-Поставщик»
- Более 1000 участников – ваших существующих и потенциальных партнеров (450+ участников конференции и 600+ посетителей вставки).
- Награждение победителей Национальных премий
- Галерея новинок ведущих поставщиков Украины.
Программа конференции:
- Кирилл Ежов, директор по развитию бизнеса Кантар Украина
Тема: Новые вызовы для FMCG в 2024 году. Портрет нового покупателя и как изменилась культура потребления украинцев
- Марина Забарило, Генеральный директор Consumer Panel Services GfK
Тема: FMCG 2024: увеличение продаж – mission impossible?
- Надежда Бигун, заместитель Министра экономики Украины. Имеет два высших образования. Первую получила в Днепропетровском университете инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Экология и охрана окружающей среды", получив диплом с отличием
Как стать поставщиками государственных закупок? Государственная поддержка украинских компаний – поставщиков пищевой отрасли
- Марина Борисова, Директор по маркетингу ООО «Овостар Юнион»
Тема: Тренды пищевой отрасли и новый взгляд на потребителя. Как «Ясенсвит» поддерживает устойчивое развитие в бурные времена.
- Эмилия Михальская, операционная директор e-commerce VARUS.
Тема: Тенденции развития офлайн и онлайн розницы. Восстановление сервисов доставки
- Вячеслав Сауц, Директор по маркетингу Сеть аптек «Подорожник»
Тема: Бизнес к бизнесу. Коллаборации
- Ткачук Оксана СМО, IDS Ukraine.
Вывод новых продуктов в реалиях 23-24 лет. Возможности и ограничения
- Сергей Цымбал, директор Академии сети АЗК UPG. Опыт работы по управлению торговыми подразделениями, маркетингу, обучению ТОП-менеджменту компаний, ценообразованию и аналитике ассортимента в сфере оптовой и розничной торговли в компаниях "Эпицентр К", "Новая линия", "EMI", "Сотня" и др.
Конкуренция в период рыночной турбулентности
- Наталья Кирич, заместитель исполнительного директора национальной сети магазинов плитки и сантехники «АГРОМАТ»
Тема: Управление ассортиментом. Практические советы по закупке товаров и взаимодействию с поставщиками в условиях военного положения. Лучшие практики управления товарооборотом в условиях кризисной ситуации.
- Вознесенская Марина, Руководитель коммерческого департамента Экспресс маркет box
Тема: Какие промо и акционные предложения могут помочь ритейлерам увеличить продажи и повысить лояльность покупателей в настоящем.
Конкурентный анализ ассортимента
- Максим Безрук, заместитель коммерческого директора по стратегии работы с ключевыми партнерами. Сеть магазинов «Аврора Мультимаркет»
Тема: Создание стратегического партнерства между розничной сетью и изготовителем. Какие KPI ритейлеры должны знать поставщика для успешного сотрудничества.
- Дарья Иванченко, коммерческий директор NOVUS
Тема: Оптимизация продуктового ритейла в кризисных условиях: успешные стратегии управления ассортиментом, сотрудничество с поставщиками и эффективные методы контроля товарооборота
- Вячеслав Склонный, Коммерческий директор Фокстрота
Тема: Запасы и ассортимент vs Категорийный менеджмент в условиях кризиса
Программа формируется
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