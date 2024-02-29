Главное событие весны Выставка-Конференция Food & NonFood Master & CatMаn Master-2024

Приглашаем Вас на ХV ежегодное главное событие года для ритейлеров и поставщиков Food&NonFood Master, CatMаn Master-2024

Дата и место проведения : Дата и место проведения: 18-19 апреля 2024г. г. Киев, Берестейский, 40-Б, ПЦ «АККО Интернешнл»

Конференция соберет: более 450+ владельцев и топ-менеджеров розничных сетей (собственников, генеральных, коммерческих директоров, директоров по работе по продажам и маркетингу, закупкам, руководителям СТМ). Ведущие производители и импортеры FMCG товаров. Событие направлено на перестройку сотрудничества ритейлеров и поставщиков в новых условиях рынка, возобновление бизнеса компаний, устойчивое развитие после войны и нахождение новых партнеров в Украине и за рубежом.

Выставку Вас ждут:

70+ выставочных стендов

70+ выставочных стендов 2 дня конференции

2 дня конференции 30 топ-спикеров ведущих розничных сетей, производственных, дистрибуционных и аналитических компаний Украины и зарубежья

30 топ-спикеров ведущих розничных сетей, производственных, дистрибуционных и аналитических компаний Украины и зарубежья Столы переговоров в формате «Ритейлер-Поставщик»

Столы переговоров в формате «Ритейлер-Поставщик» Более 1000 участников – ваших существующих и потенциальных партнеров (450+ участников конференции и 600+ посетителей вставки).

Более 1000 участников – ваших существующих и потенциальных партнеров (450+ участников конференции и 600+ посетителей вставки). Награждение победителей Национальных премий

Награждение победителей Национальных премий Галерея новинок ведущих поставщиков Украины.

Программа конференции:

Кирилл Ежов, директор по развитию бизнеса Кантар Украина

Тема: Новые вызовы для FMCG в 2024 году. Портрет нового покупателя и как изменилась культура потребления украинцев

Марина Забарило, Генеральный директор Consumer Panel Services GfK

Тема: FMCG 2024: увеличение продаж – mission impossible?

Надежда Бигун, заместитель Министра экономики Украины. Имеет два высших образования. Первую получила в Днепропетровском университете инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Экология и охрана окружающей среды", получив диплом с отличием

Как стать поставщиками государственных закупок? Государственная поддержка украинских компаний – поставщиков пищевой отрасли

Марина Борисова, Директор по маркетингу ООО «Овостар Юнион»

Тема: Тренды пищевой отрасли и новый взгляд на потребителя. Как «Ясенсвит» поддерживает устойчивое развитие в бурные времена.

Эмилия Михальская, операционная директор e-commerce VARUS.

Тема: Тенденции развития офлайн и онлайн розницы. Восстановление сервисов доставки

Вячеслав Сауц, Директор по маркетингу Сеть аптек «Подорожник»

Тема: Бизнес к бизнесу. Коллаборации

Ткачук Оксана СМО, IDS Ukraine.

Вывод новых продуктов в реалиях 23-24 лет. Возможности и ограничения

Сергей Цымбал, директор Академии сети АЗК UPG. Опыт работы по управлению торговыми подразделениями, маркетингу, обучению ТОП-менеджменту компаний, ценообразованию и аналитике ассортимента в сфере оптовой и розничной торговли в компаниях "Эпицентр К", "Новая линия", "EMI", "Сотня" и др.

Конкуренция в период рыночной турбулентности

Наталья Кирич, заместитель исполнительного директора национальной сети магазинов плитки и сантехники «АГРОМАТ»

Тема: Управление ассортиментом. Практические советы по закупке товаров и взаимодействию с поставщиками в условиях военного положения. Лучшие практики управления товарооборотом в условиях кризисной ситуации.

Вознесенская Марина, Руководитель коммерческого департамента Экспресс маркет box

Тема: Какие промо и акционные предложения могут помочь ритейлерам увеличить продажи и повысить лояльность покупателей в настоящем.

Конкурентный анализ ассортимента

Максим Безрук, заместитель коммерческого директора по стратегии работы с ключевыми партнерами. Сеть магазинов «Аврора Мультимаркет»

Тема: Создание стратегического партнерства между розничной сетью и изготовителем. Какие KPI ритейлеры должны знать поставщика для успешного сотрудничества.

Дарья Иванченко, коммерческий директор NOVUS

Тема: Оптимизация продуктового ритейла в кризисных условиях: успешные стратегии управления ассортиментом, сотрудничество с поставщиками и эффективные методы контроля товарооборота

Вячеслав Склонный, Коммерческий директор Фокстрота

Тема: Запасы и ассортимент vs Категорийный менеджмент в условиях кризиса

Программа формируется

Спецпроекты конференции!

Регистрация

Или по телефону 067-502-30-13