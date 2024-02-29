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Головна подія весни Виставка-Конференція Food&NonFood Master &CatMаnMaster-2024
Запрошуємо Вас на ХV щорічну головну подію року для рітейлерів та постачальників Виставку і конференцію Food&NonFood Master, CatMаnMaster-2024
Дата та місце проведення: Дата і місце проведення: 18-19 квітня 2024р. м. Київ, Берестейський, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл»
Конференція збере: понад 450+ власників та топ-менеджерів роздрібних мереж (власників, генеральних, комерційних директорів, директорів з роботи з продажу та маркетингу, закупівель, керівників СТМ). Провідних виробників та імпортерів FMCG товарів. Подія спрямована на перебудову співпраці ритейлерів і постачальників в нових умовах ринку, відновлення бізнесу компаній, сталий розвиток після війни та знаходження нових партнерів в Україні та за кордоном.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
На Виставці Вас чекають:
- 70+ виставкових стендів
- 2 дні конференції
- 30 топ-спікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя
- Столи переговорів в форматі «Ритейлер-Постачальник»
- Більше 1000 учасників - ваших існуючих і потенційних партнерів ( 450+ учасників конференції і 600+ відвідувачів вставки).
- Нагородження переможців Національних премій
- Галерея новинок провідних постачальників України.
Програма конференції:
- Кирило Єжов, директор з розвитку бізнесу Кантар Україна
Тема: Нові виклики для сфери FMCG у 2024 році. Портрет нового покупця та як змінилась культура споживання українців
- Марина Забарило, Генеральний Директор Consumer Panel Services GfK
Тема: FMCG 2024: збільшення продажів - mission impossible?
- Надія Бігун, Заступниця Міністра економіки України. Має дві вищі освіти. Першу здобула в Дніпропетровському університеті інженерів залізничного транспорту за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища", отримавши диплом з відзнакою
Тема: Як стати постачальниками державних закупівель? Державна підтримка українських компаній – постачальників харчової галузі
- Марина Борисова, Директор з маркетингу ТОВ «Овостар Юніон»
Тема: Тренди харчової галузі і новий погляд на споживача. Як «Ясенсвіт» підтримує сталий розвиток у буремні часи.
- Емілія Михальська, операційна директорка e-commerce VARUS.
Тема: Тенденції розвитку офлайн та онлайн роздрібу. Відновлення сервісів доставки
- В’ячеслав Сауц, Директор з маркетингу Мережа аптек «Подорожник»
Тема: Бізнеси до бізнесу. Колаборації
- Ткачук Оксана СМО, IDS Ukraine.
Тема: Виведення нових продуктів у реаліях 23-24 років. Можливості та обмеження
- Сергій Цимбал, директор Академії мережі АЗК UPG. Досвід роботи з управління торговими підрозділами, маркетингу, навчання ТОП-менеджменту компаній, ціноутворення та аналітики асортименту в сфері оптової та роздрібної торгівлі в компаніях "Епіцентр К", "Нова лінія", "EMI", "Сотня" та ін.
Тема: Конкуренція в період ринкової турбулентності
- Наталія Кірич, заступник виконавчого директора національної мережі магазинів плитки та сантехніки «АГРОМАТ»
Тема: Управління асортиментом. Практичні поради щодо закупівлі товарів та взаємодії з постачальниками в умовах воєнного стану. Найкращі практики управління товарообігом в умовах кризової ситуації.
- Вознесенська Марина, Керівник комерційного департаменту Експрес маркет box
Тема: Які промо та акційні пропозиції можуть допомогти ритейлерам збільшити продажі та підвищити лояльність покупців в умовах сьогодення.
Конкурентний аналіз асортименту
- Максим Безрук, Заступник комерційного директора по стратегії роботи з ключовими партнерами. Мережа магазинів «Аврора Мультимаркет»
Тема: Створення стратегічного партнерства між роздрібною мережею і виробником. Які KPI ритейлерів потрібно знати постачальнику для успішної співпраці.
- Дарія Іванченко, комерційна директорка NOVUS
Тема: Оптимізація продуктового ритейлу в кризових умовах: успішні стратегії управління асортиментом, співпраця з постачальниками та ефективні методи контролю товарообігу
- В’ячеслав Склонний, Комерційний директор Фокстрот
Тема: Запаси та асортимент vs Категорійний менеджмент в умовах кризи
Програма формується
Спецпроекти конференції!
Або за телефоном 067-502-30-13