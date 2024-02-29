Головна подія весни Виставка-Конференція Food&NonFood Master &CatMаnMaster-2024

Запрошуємо Вас на ХV щорічну головну подію року для рітейлерів та постачальників Виставку і конференцію Food&NonFood Master, CatMаnMaster-2024

Дата та місце проведення: Дата і місце проведення: 18-19 квітня 2024р. м. Київ, Берестейський, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл»

Конференція збере: понад 450+ власників та топ-менеджерів роздрібних мереж (власників, генеральних, комерційних директорів, директорів з роботи з продажу та маркетингу, закупівель, керівників СТМ). Провідних виробників та імпортерів FMCG товарів. Подія спрямована на перебудову співпраці ритейлерів і постачальників в нових умовах ринку, відновлення бізнесу компаній, сталий розвиток після війни та знаходження нових партнерів в Україні та за кордоном.

На Виставці Вас чекають:

70+ виставкових стендів

70+ виставкових стендів 2 дні конференції

2 дні конференції 30 топ-спікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя

30 топ-спікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя Столи переговорів в форматі «Ритейлер-Постачальник»

Столи переговорів в форматі «Ритейлер-Постачальник» Більше 1000 учасників - ваших існуючих і потенційних партнерів ( 450+ учасників конференції і 600+ відвідувачів вставки).

Більше 1000 учасників - ваших існуючих і потенційних партнерів ( 450+ учасників конференції і 600+ відвідувачів вставки). Нагородження переможців Національних премій

Нагородження переможців Національних премій Галерея новинок провідних постачальників України.

Програма конференції:

Кирило Єжов, директор з розвитку бізнесу Кантар Україна

Тема: Нові виклики для сфери FMCG у 2024 році. Портрет нового покупця та як змінилась культура споживання українців

Марина Забарило, Генеральний Директор Consumer Panel Services GfK

Тема: FMCG 2024: збільшення продажів - mission impossible?

Надія Бігун, Заступниця Міністра економіки України. Має дві вищі освіти. Першу здобула в Дніпропетровському університеті інженерів залізничного транспорту за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища", отримавши диплом з відзнакою

Тема: Як стати постачальниками державних закупівель? Державна підтримка українських компаній – постачальників харчової галузі

Марина Борисова, Директор з маркетингу ТОВ «Овостар Юніон»

Тема: Тренди харчової галузі і новий погляд на споживача. Як «Ясенсвіт» підтримує сталий розвиток у буремні часи.

Емілія Михальська, операційна директорка e-commerce VARUS.

Тема: Тенденції розвитку офлайн та онлайн роздрібу. Відновлення сервісів доставки

В’ячеслав Сауц, Директор з маркетингу Мережа аптек «Подорожник»

Тема: Бізнеси до бізнесу. Колаборації

Ткачук Оксана СМО, IDS Ukraine.

Тема: Виведення нових продуктів у реаліях 23-24 років. Можливості та обмеження

Сергій Цимбал, директор Академії мережі АЗК UPG. Досвід роботи з управління торговими підрозділами, маркетингу, навчання ТОП-менеджменту компаній, ціноутворення та аналітики асортименту в сфері оптової та роздрібної торгівлі в компаніях "Епіцентр К", "Нова лінія", "EMI", "Сотня" та ін.

Тема: Конкуренція в період ринкової турбулентності

Наталія Кірич, заступник виконавчого директора національної мережі магазинів плитки та сантехніки «АГРОМАТ»

Тема: Управління асортиментом. Практичні поради щодо закупівлі товарів та взаємодії з постачальниками в умовах воєнного стану. Найкращі практики управління товарообігом в умовах кризової ситуації.

Вознесенська Марина, Керівник комерційного департаменту Експрес маркет box

Тема: Які промо та акційні пропозиції можуть допомогти ритейлерам збільшити продажі та підвищити лояльність покупців в умовах сьогодення.

Конкурентний аналіз асортименту

Максим Безрук, Заступник комерційного директора по стратегії роботи з ключовими партнерами. Мережа магазинів «Аврора Мультимаркет»

Тема: Створення стратегічного партнерства між роздрібною мережею і виробником. Які KPI ритейлерів потрібно знати постачальнику для успішної співпраці.

Дарія Іванченко, комерційна директорка NOVUS

Тема: Оптимізація продуктового ритейлу в кризових умовах: успішні стратегії управління асортиментом, співпраця з постачальниками та ефективні методи контролю товарообігу

В’ячеслав Склонний, Комерційний директор Фокстрот

Тема: Запаси та асортимент vs Категорійний менеджмент в умовах кризи

Програма формується

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