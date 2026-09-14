Главный предохранитель от дестабилизации: почему бизнес "охотится" на топ-менеджеров с опытом работы под давлением

Полномасштабная война, появление сектора MilTech и вынужденная международная экспансия отечественных брендов сформировали острый дефицит профессиональных руководителей высшего звена в Украине. В таких условиях сохранение действующих управленческих команд становится для компаний критическим, ведь именно опытный топменеджмент становится главным предохранителем от дестабилизации в условиях турбулентности. О том, за какими компетенциями топов сегодня "охотятся" инвесторы, сколько длится поиск руководителей и почему попытки сэкономить на C-level приводят к еще большим убыткам, рассказал эксперт по управлению персоналом, партнер киевского офиса Heidrick & Struggles Максим Зайченко.

Как за последние годы изменились требования украинского бизнеса к топ-менеджменту? Есть ли изменения в спросе на C-level управленцев в 2026 году?

– Рынок труда для топменеджеров претерпел кардинальные трансформации. Спрос на C-level управленцев не просто сохраняется, а стремительно растет. Наиболее ярким примером этих изменений явилось формирование с нуля совершенно нового сектора MilTech и Defense. Раньше этой отрасли как полноценного коммерческого рынка не было. Несмотря на наличие мощного инженерного потенциала, в нем полностью отсутствовал профильный гражданский менеджмент. В настоящее время это направление требует значительного числа руководителей самого высокого уровня.

Требования бизнеса к топ-менеджменту формировались в несколько этапов. В 2022 году произошла стрессовая трансформация операционных процессов. Закрытие авиасообщения и блокировка морских путей обусловили полную перестройку логистических цепей. Второй этап характеризуется адаптацией и выходом в рост. Бизнес перешел от режима выживания к сдержанному развитию, что повлекло за собой вынужденную международную экспансию части отечественных брендов в Европу и США. Поскольку экспертизы для выхода на внешние рынки внутри страны не хватало, возник острый дефицит соответствующих кадров.

Из-за высокого уровня напряжения на рынке наблюдается низкая готовность руководителей изменять действующие места работы. Риски переходов выросли, поэтому привлечение новых управленцев требует значительно больших усилий.

Какова средняя продолжительность поиска работы для C-level менеджеров с системным бэкграундом в крупном бизнесе? Существует ли сейчас охота за такими специалистами со стороны конкурентов и смежных отраслей?

– Конкуренция за сильных топ-менеджеров высока, а "охота" на них носит точечный и агрессивный характер. Сектор Defense и MilTech активно перехватывает управленческие кадры из других отраслей, таких как операции, логистика, производство и инженерия. Сформированный преимущественно выходцами из IT-сферы этот сектор сохраняет высокие планки заработных плат и переманивает лучших специалистов.

Поиск C-level управленца в среднем длится не менее полугода. На решение специалиста по переходу влияют четыре ключевых фактора. Первым является репутация компании и ее культура, ведь благодаря мгновенному сарафанному радио привлечь качественных кандидатов в токсичную среду почти невозможно. Второй фактор – официальное бронирование, обеспечивающее юридическую определенность. Третьим является личность собственника или непосредственного руководителя, с которым следует работать. Четвертый фактор – уровень оплаты труда в сочетании с масштабом и внутренним смыслом будущих задач.

В Украине продолжаются процессы смены собственников, перераспределения активов и перехода корпоративных прав под новое управление, что часто приводит к смене команды. Как быстро топ-менеджеры таких компаний находят новые возможности?

– Смена владельца не означает автоматической и 100-процентной замены топменеджмента. Если новый владелец покупает бизнес с целью его развития, то сохранение операционной команды является его главным приоритетом.

В украинских реалиях полная замена C-level команды означает фактическую потерю для бизнеса. Три месяца или пол года тратятся на поиск, и еще не менее полугода – на адаптацию и слаживание действий нового руководящего состава. При ежедневном горизонте планирования в логистике и операциях такие временные потери могут стать драматичными для любой бизнес-модели.

Поэтому профессиональный топ-менеджмент в случае смены владельца чаще остается на должностях. Единичные отходы происходят только в случаях, когда управленец не разделяет новую стратегию или отсутствует так называемая "химия" с новым акционером. Опытные C-level специалисты после выхода из таких проектов находят новые должности очень быстро, учитывая значительный дефицит квалифицированных кадров.

Некоторые крупные системные предприятия вынуждены работать в условиях юридических ограничений, арестов корпоративных прав или длительных процессов смены собственности. Насколько высок спрос на топменеджеров, имеющих опыт работы в таких условиях?

– Наш рынок в последнее время видел разные по специфике и продолжительности вызовы. В одном случае речь шла об оперативной адаптации системы управления при передаче акций в государственную собственность, как в "Укрнафте". В остальном бизнес сталкивался с работой в условиях временных юридических ограничений на долю акционеров, как у "Киевстара". В то же время в FMCG-секторе есть кейс IDS Ukraine, где команда уже длительное время сохраняет автономность и устойчивость в условиях юридических процедур вокруг активов.

Общим для всех этих ситуаций является то, что именно управленческая команда является главным предохранителем от дестабилизации бизнеса. Когда руководителям удается не просто удерживать процессы и рабочие места, но и продолжать развитие компании, становится лучшим маркером их профпригодности.

Спрос на таких руководителей очень высок. Топменеджер, эффективно выполнявший свою работу в условиях юридической турбулентности, неопределенности и отсутствия долгосрочного планирования, имеет холодную голову, принимает взвешенные решения и способен действовать проактивно.

По нашей внутренней аналитике, около 70% отечественных C-level руководителей сегодня не готовы к каким-либо кардинальным изменениям и отказываются рассматривать новые предложения из-за стресса. Только 30% готовы брать на себя дополнительные риски.

Системные компании с большой инфраструктурой и тысячными коллективами оказывают непосредственное влияние на ВВП страны и сохранение рабочих мест, поэтому ошибки руководства в них недопустимы. Специалистов с опытом управления подобными масштабами в условиях стресса в Украине не хватает.

Какие ключевые качества делают топ-менеджера незаменимым во времена корпоративной турбулентности? За какими именно компетенциями сейчас "охотятся" инвесторы?

– В настоящее время ключевыми компетенциями для C-level управленцев является быстрота принятия решений без потери качества, что предполагает способность работать с холодной головой и сохранять точность управленческих шагов. Важна глубокая финансовая грамотность, в частности видение влияния каждой инвестиции на маркетинг или операции на конечную прибыль бизнеса.

Кроме того, ценны умение осуществлять быструю трансформацию и адаптировать бизнес-модель к внешним шокам в сжатые сроки. Не менее важен качественный Stakeholder management (управление заинтересованными сторонами), то есть способность аргументированно доносить до иностранных акционеров или штаб-квартир реальный контекст работы в Украине. Попытки формировать плановые показатели по аналогии с мирными странами оторваны от реальности, и задача топ-менеджера состоит в правильной корректировке этих ожиданий.

Готовы ли отечественные компании во время войны переплачивать за "звездных" топ-менеджеров?

– У компаний нет выбора, ведь рынок сформирован таким образом, что за качественную и узкопрофильную экспертизу приходится платить рыночную или более высокую цену.

Сильные топменеджеры имеют подтвержденную репутацию и опыт, который непосредственно воплощается в конкретных результатах. Например, если бизнесу нужен руководитель с опытом управления полным циклом производства в категории beverage, выбор кадров в Украине ограничен только несколькими компаниями, такими как Coca-Cola, IDS Ukraine, PepsiCo, Carlsberg или Оболонь.

Попытка сэкономить на зарплате C-level руководителя приводит к привлечению человека без должной компетенции. В итоге компания тратит гораздо больше средств на исправление ошибок неопытного управленца, чем на компенсационный пакет топ-менеджера высокого уровня.

Какие факторы будут влиять на формирование нового поколения украинских топменеджеров в ближайшие пять лет?

– Развитие нового поколения управленцев в Украине будет опираться на два ключевых направления. Первым является развитие института наблюдательных советов. Если раньше они обязательны преимущественно для финансового сектора, то теперь эта культура активно распространяется на FMCG, ритейл, аптечные сети и т.д. Зрелый менеджмент в составе наблюдательных советов обучает и выращивает внутренние СЕО и операционные команды.

Вторым направлением является интеграция международной экспертизы через привлечение иностранных специалистов в наблюдательный совет и консультативные органы, как это происходило во время реформ закупок Минобороны или трансформаций в MilTech-секторе. Иностранные эксперты готовы передавать знания украинским топ-менеджерам. Учитывая, что из-за войны значительная часть специалистов уехала, воюет или, к сожалению, погибла, инвестиции в образование и компетенции менеджмента являются критическим условием для существования и развития бизнеса в Украине.