GNT Group обжалует в апелляции решение суда о старте банкротства одесского зернового терминала

Холдиннг GNT Group заявляет, что обжалует в апелляционном суде принятое решение Хозяйственного суда Львовской области от 15 февраля, которым компания Madison Pacific Trust Ltd (агент компании-кредитора Argentem Creek Partners) инициировала банкротство ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" (актив GNT Group, который осуществляет управление зерновым терминалом в Одесском морском торговом порту).

Об этом стало известно из прессрелиза GNT Group.

В GNT Group считают, что Madison Pacific Trust пытается совершить рейдерский захват активов GNT Group.

"В результате превышения полномочий компанией Madison Pacific Trust Ltd в ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" был незаконно изменен генеральный директор - на эту должность был назначен подконтрольный Madison Pacific Trust Ltd человек, а адрес юридического лица общества незаконно изменили из Одессы на Львов. Все эти действия указывают на попытку рейдерского захвата ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", законным владельцем которого является холдинг GNT Group. Продолжением незаконных действий Madison Pacific Trust Ltd, направленных на рейдерский захват активов GNT Group, стала подача заявления о банкротстве ООО "Олимпекс Купе Интернейшн". Целью инициирования банкротства очевидно является дальнейшее применение судом мер обеспечения в виде моратория на отчуждение имущества общества и блокирование ЕГРПОУ. Кроме того, был назначен подконтрольный арбитражный управляющий", - говорится в заявлении GNT Group.

В холдинге расценивают заявление Madison Pacific Trust Ltd как надуманное и не отвечающее требованиям Кодекса Украины по процедурам банкротства.

GNT Group указывает, что в его пользу уже есть решения международных и украинских судов.

"7 февраля 2023 г. Окружной суд Никосии (Кипр) принял Приказ о запрете Argentem Creek Partners и его агенту Madison Pacific Trust Ltd на осуществление действий, направленных на завладение, обременение или продажу зернового терминала ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл". Этот приказ международного суда должен быть учтен украинскими судами при принятии решений, а окончательно разрешить их спор с кредиторами должен арбитражный суд в Великобритании", - говорится в сообщении GNT Group.

В украинском холдинге также подчеркивают, что 14 февраля 2023 года Западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Виталия Марченко, незаконно уволенного директора ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", и суд полностью остановил решение общего собрания, которое ранее было принято в пользу Madison Pacific Trust Ltd:

об уходе Виталия Марченко,

о назначении директором подконтрольного лица – адвоката, не имеющего никакого профессионального опыта по деятельности портов и зерновых терминалов,



об изменении юридического адреса из Одессы на Львов, где нет порта.



"Целью Madison Pacific Trust Ltd при банкротстве ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" является усиление контроля над зерновым терминалом общества с целью дальнейшего рейдерского захвата этого актива. Каждый день, что терминал будет находиться под контролем рейдеров, будет наносить значительный ущерб экономике и международной репутации Украины, поскольку "Олимпекс Купе Интернэйшнл" является стратегическим предприятием, которое обеспечивает работой тысячи людей и обслуживает "зерновой коридор", в рамках которого происходит экспорт аграрных культур из Украины", - заявили в GNT Group.