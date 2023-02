GNT Group оскаржить в апеляції рішення суду про старт банкрутства одеського зернового терміналу

Холдиннг GNT Group заявляє, що оскаржить в апеляційному суді ухвалене рішення Господарського суду Львівської області від 15 лютого, яким компанія Madison Pacific Trust Ltd (агент компанії-кредитора Argentem Creek Partners) ініціювала банкрутство ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" (актив GNT Group, який здійснює управління зерновим терміналом в Одеському морському торговому порту).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це стало відомо з пресрелізу GNT Group.

У GNT Group вважають, що Madison Pacific Trust намагається здійснити рейдерське захоплення активів GNT Group.

"Внаслідок перевищення повноважень компанією Madison Pacific Trust Ltd у ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" був незаконно змінений генеральний директор – на цю посаду було призначено підконтрольну Madison Pacific Trust Ltd особу, а адресу юридичної особи товариства незаконно змінили з Одеси на Львів. Всі ці дії вказують на спробу здійснення рейдерського захоплення ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", законним власником якого є холдинг GNT Group. Продовженням незаконних дій Madison Pacific Trust Ltd, спрямованих на рейдерське захоплення активів GNT Group, стала подача заяви про банкрутство ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл". Метою ініціювання банкрутства очевидно є подальше застосування судом заходів забезпечення у вигляді мораторію на відчуження майна товариства та блокування ЄДРПОУ. Крім того, здійснено призначення підконтрольного арбітражного керуючого.", - йдеться у заяві GNT Group.

У холдингу розцінюють заяву Madison Pacific Trust Ltd як надуману та таку, що не відповідає вимогам Кодексу України з процедур банкротства.

GNT Group вказує, що на користь його користь вже є рішення міжнародних та українських судів.

"7 лютого 2023 року Окружний суд Нікосії (Кіпр) ухвалив Наказ про заборону Argentem Creek Partners та його агенту Madison Pacific Trust Ltd на здійснення дій, направлених на заволодіння, обтяження чи продаж зернового терміналу ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл". Цей наказ міжнародного суду має бути врахований українськими судами при ухваленні рішень, а остаточно вирішити їх суперечку з кредиторами має арбітражний суд у Великобританії", - йдеться у повідомленні GNT Group.

У українському холдингу також підкреслюють, що 14 лютого 2023 року Західний апеляційний господарський суд задовольнив позов Віталія Марченка, незаконно звільненого директора ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" і суд повністю зупинив рішення загальних зборів, яке раніше було прийнято на користь Madison Pacific Trust Ltd:

про звільнення Віталія Марченка,

призначення директором підконтрольної особи – адвоката, який немає жодного професійного досвіду щодо діяльності портів та зернових терміналів,



зміну юридичної адреси з Одеси на Львів, де немає жодного порту.



"Метою Madison Pacific Trust Ltd при банкрутуванні ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" є посилення контролю над зерновим терміналом товариства з метою подальшого рейдерського захоплення цього активу. Кожен день, що термінал буде знаходитися під контролем рейдерів, завдаватиме значних збитків економіці та міжнародній репутації України, оскільки "Олімпекс Купе Інтернейшнл" є стратегічним підприємством, яке забезпечує роботою тисячі людей та обслуговує "зерновий коридор", в рамках якого відбувається експорт аграрних культур з України", - заявили у GNT Group.