«Гуманитарная почта Украины»: вклад Новой почты в будущую победу

Новая почта помогает благотворительным фондам с первых дней российской агрессии. В 2014 году компания начала программу «Гуманитарная почта Украины», в рамках которой волонтеры отправляют грузы, доставку которых оплачивает Новая почта.

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Об опыте благотворительных проектов Новой почты рассказываем в рамках проекта MMR "Ответственная страна" .

Особую роль проект «Гуманитарная почта Украины» сыграл во время пандемии COVID-19, снабжая медицинские учреждения необходимым оборудованием. Впрочем, после 24 февраля "Гуманитарная почта Украины" трансформировалась в отдельное гуманитарное направление работы Новой почты, ведь количество грузов существенно возросло. Если до начала полномасштабного вторжения России в Украину было доставлено около 20 тыс. т гуманитарных грузов в течение 8 лет, то с 24 февраля 2022 года Новая почта ежемесячно перевозит около 1500 т грузов для защитников и гражданского населения Украины. Количество благотворительных фондов и волонтерских организаций, отправляющих пособие за счет Новой почты, также увеличивается с каждым днем. До полномасштабного вторжения их было 82, а сейчас более 640. Количество участников выросло в 8 раз.

«Украинский бизнес не может стоять в стороне от российско-украинской войны. Поэтому, помогая волонтерам и благотворительным фондам Новая почта вносит свой вклад в победу Украины» Вячеслав Климов совладелец Новой почты

Сейчас в Новой почте существует два варианта сотрудничества для разных категорий отправителей. Первое – постоянное партнерство – для тех, кто из месяца в месяц регулярно отправляет гуманитарку по Украине. Второй – ситуативное партнерство – для тех, кто разово, при необходимости отправляет гуманитарку.

Чтобы стать участником любой из программ, достаточно подать заявку и обосновать неприбыльность организации. В течение трех рабочих дней сотрудники компании проверят заявки, и если все требования по наличию необходимых документов соблюдены, – дадут возможность отправлять грузы, за доставку которых оплатит Новая почта. Таким образом, для самих отправителей она будет бесплатной.

В программе постоянного партнерства компания будет ежемесячно начислять вам баллы, по которым можно рассчитаться за перевозку, 1балл = 1 гривна. В конце месяца благотворительному фонду нужно будет отчитаться перед Новой почтой по использованию этих баллов. Для этого необходимо указать номера всех отправленных накладных, описание, города отправления и получения груза. Также обязательным условием является публикация фото-видеоотчета на своих страницах в социальных сетях с активной ссылкой на страницу гуманитарного направления Новой почты: https://www.instagram.com/novaposhta_humanitarian/ и https://www.facebook.com /NPhumanitarian . После корректной сдачи отчета партнерам засчитывают новые баллы. Участниками программы постоянного партнерства являются едва ли не все самые известные украинские благотворительные фонды, в частности: «Вернись живым», Фонд Сергея Притулы, «Жизнелюб», «Клуб Добродетелей», UAnimals и многие другие.

В программе ситуативного партнерства вам предоставят разовый промо-код на перевозку, который вы сможете сразу использовать для отправки. Более подробно ознакомиться с предложениями и условиями каждой из программ можно на сайте: https://www.humanitarian.novaposhta.ua/ Среди тех, кто активно пользуется программой ситуативного партнерства – Благотворительный фонд Андрея Шабанова «Ты не один», а также волонтеры, работающих с не слишком большими объемами гуманитарных грузов.

Кроме того, наши программы доставки гуманитраных грузов предоставляют льготы не только на логистику, но и на хранение грузов и их упаковку.

По итогам сотрудничества Новая почта вручила награды Гуманитарным силам Украины. Ее получили благотворительные фонды и общественные организации, которые помогают стране в самое ответственное время в ее истории и являются участниками «Гуманитарной почты Украины».

Награду Гуманитарным силам Украины получили 30 фондов в 10 категориях: «Помощь ВСУ», «Помощь защитницам», «Гуманитарная помощь», «Помощь детям», «Помощь людям почтенного возраста», «Помощь животным», «Медицинская помощь», «Помощь в регионах», «Регулярная помощь» (фонды, регулярно сотрудничающие с «Гуманитарной почтой Украины» от 2014 года), «Мощная сила».

Награды вручали представители украинской власти, журналисты и лидеры мнений. В частности, министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович, снайперша ВСУ Евгения Эмеральд, адвокат и военнослужащий Маси Найем, а также соучредители Новой почты Инна Поперешнюк и Вячеслав Климов.

«Гуманитарные силы, то есть волонтеры, а вместе с ними армия и бизнес – это три кита, на которых сегодня держится Украина. В 2014-м, когда “Гуманитарная почта Украины” только начинала работу, с нами сотрудничали около 60 организаций, а сейчас их более 600. Всего в Украине зарегистрировано более 15 000 благотворительных фондов, и Новая почта готова стать поддержкой для каждого». Инна Поперешнюк соучредительница Новой почты

Также для продвижения проекта «Гуманитарная почта Украины» регулярно выходят информационные сюжеты на украинских телеканалах: как общенациональных, так и региональных. Кроме того, о «Гуманитарной почте Украины» неоднократно рассказывали в радиоэфирах. Для YouTube-канала Новой почты создали отдельное видео «По другую сторону Новой почты: как работает гуманитарная Новая почта».

«Новая почта – важная часть жизни украинцев, и мы понимаем свою ответственность. Именно поэтому помогали стране с 2014 года во время наводнения, и именно поэтому помогаем украинцам сейчас. Ведь Новая почта – это незримая нить, объединяющая всю страну» Елена Плахова директор по управлению репутацией Новой почты

Всего с 2014 года мы уже доставили более 400 тысяч отправлений. То есть, за более 8 лет сотрудничества фонды-участники проекта прислали за счет логистического партнера около 40 тысяч тонн помощи. Это вес примерно ста сорока самолетов «Мрия» и помощь более 8 млн украинцев.