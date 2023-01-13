«Гуманітарна пошта України»: внесок Нової пошти у майбутню перемогу

Нова пошта допомагає благодійним фондам з перших днів російської агресії. 2014 року компанія започаткувала програму «Гуманітарна пошта України», в межах якої волонтери відправляють вантажі, доставку яких сплачує Нова пошта.

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Про досвід благодійних проектів Нової Пошти розповідаємо в рамках проєкту MMR “Відповідальна країна”.

Особливу роль проєкт «Гуманітарна пошта України» відіграв під час пандемії COVID-19, забезпечуючи медичні заклади необхідним обладнанням. Утім після 24 лютого "Гуманітарна пошта України" трансформувалась в окремий гуманітарний напрям роботи Нової пошти, адже кількість вантажів суттєво зросла. Якщо до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було доставлено майже 20 тис. т гуманітарних вантажів протягом 8 років, то з 24 лютого 2022 року Нова пошта щомісяця перевозить близько 1500 т вантажів для захисників та цивільного населення України. Кількість благодійних фондів та волонтерських організацій, які відправляють допомогу за рахунок Нової пошти, також збільшується з кожним днем. До повномасштабного вторгнення їх було 82, а нині – понад 640. Кількість учасників зросла у 8 разів.

«Український бізнес не може стояти осторонь російсько-української війни. Тож, допомагаючи волонтерам та благодійним фондам Нова пошта робить свій внесок у перемогу України» Вячеслав Климов співвласник Нової пошти

Наразі у Новій пошті існують два варіанти співпраці для різних категорій відправників. Перший – постійне партнерство – для тих, хто з місяця в місяць регулярно відправляє гуманітарку по Україні. Другий – ситуативне партнерство – для тих, хто разово, за потребою відправляє гуманітарку.

Аби стати учасником будь-якої з програм достатньо подати заявку https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIgXlXaFQGMPVRnV6XH6rtgmoWBUPwHlGEyMcToVa-RZSuhg/viewform та обґрунтувати неприбутковість організації. Протягом трьох робочих днів співробітники компанії перевірять заявки, і якщо всі вимоги щодо наявності необхідних документів дотримано, – нададуть можливість відправляти вантажі, за доставку яких сплатить Нова пошта. Таким чином для самих відправників вона буде безкоштовною.

У програмі постійного партнерства компанія щомісяця нараховуватиме вам бали, якими можна розрахуватися за перевезення, 1бал = 1 гривня. Наприкінці місяця благодійному фонду потрібно буде відзвітувати перед Новою поштою щодо використання цих балів. Для цього необхідно вказати номери всіх відправлених накладних, їхній опис, міста відправлення та отримання вантажу. Також обов’язковою умовою є публікація фото-відеозвіту на своїх сторінках у соціальних мережах з активним посиланням на сторінку гуманітарного напряму Нової пошти: https://www.instagram.com/novaposhta_humanitarian/ та\або https://www.facebook.com/NPhumanitarian. Після коректної здачі звіту партнерам зараховують нові бали. Учасниками програми постійного партнерства є чи не всі найвідоміші українські благодійні фонди, зокрема: «Повернись живим», Фонд Сергія Притули, «Життєлюб», «Клуб Добродіїв», UAnimals та багато інших.

У програмі ситуативного партнерства вам нададуть разовий промо-код на перевезення, який ви зможете відразу використати для відправлення. Більш детально ознайомитись з пропозиціями й умовами кожної з програм можна на сайті: https://www.humanitarian.novaposhta.ua/ Серед тих, хто активно користується програмою ситуативного партнерства – Благодійний фонд Андрія Шабанова «Ти не один», а також волонтери, котрі працюють з не надто великими об’ємами гуманітарних вантажів.

Окрім цього наші програми доставки гуманітраних вантажів надають пільги не тільки на логістику, а й на зберігання вантажів та їх пакування.

За підсумками співпраці Нова пошта вручила відзнаки Гуманітарним силам України. Її отримали благодійні фонди та громадські організацій, які допомагають країні у найвідповідальніший час в її історії і є учасниками «Гуманітарної пошти України».

Відзнаку Гуманітарним силам України отримали 30 фондів у 10 категоріях: «Допомога ЗСУ», «Допомога захисницям», «Гуманітарна допомога», «Допомога дітям», «Допомога людям поважного віку», «Допомога тваринам», «Медична допомога», «Допомога в регіонах», «Регулярна допомога» (фонди, що регулярно співпрацюють з «Гуманітарною поштою України» від 2014 року), «Потужна сила».

Відзнаки вручали представники української влади, журналісти та лідери думок. Зокрема, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд, адвокат і військовослужбовець Масі Найєм, а також співзасновники Нової пошти Інна Поперешнюк та Вячеслав Климов.

«Гуманітарні сили, тобто волонтери, а разом із ними армія та бізнес — це три кити, на яких сьогодні тримається Україна. У 2014-му, коли “Гуманітарна пошта України” лише починала роботу, з нами співпрацювали близько 60 організацій, а зараз їх понад 600. Загалом в Україні зареєстровані більш як 15 000 благодійних фондів, і Нова пошта готова стати підтримкою для кожного» Інна Поперешнюк співзасновниця Нової пошти

Також для популяризації проєкту «Гуманітарна пошта України» регулярно виходять інформаційні сюжети на українських телеканалах: як загальнонаціональних, так і регіональних. Окрім того про «Гуманітарну пошту України» неодноразово розповідали в радіоефірах. Для YouTube-каналу Нової пошти створили окреме відео «По той бік Нової пошти: як працює гуманітарна Нова пошта».

«Нова пошта – важлива частина життя українців, і ми розуміємо свою відповідальність. Саме тому допомагали країні з 2014 року і під час ковіду, й саме тому допомагаємо українцям зараз. Адже Нова пошта – це незрима нитка, що об’єднує всю країну» Олена Плахова директорка з управління репутацією Нової пошти

Усього з 2014 року ми вже доставили понад 400 тис. відправлень. Тобто за понад 8 років співпраці фонди-учасники проєкту надіслали за рахунок логістичного партнера близько 40 тисяч тон допомоги. Це вага приблизно ста сорока літаків «Мрія» і допомога для понад 8 млн українців.