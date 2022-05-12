Игорный бизнес в программе послевоенного восстановления Украины

По данным аналитического подразделения Киевской школы экономики, по состоянию на 2 мая общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за войны, достигла почти $92 млрд или 2,7 трлн грн

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Для будущей победы мало просто воевать и организовывать работу тыла, мало верить в победу и делать все возможное для ее приближения, надо еще и думать о том, какой страна станет после победы, в каком виде она возродится и как станет лучше, чем была до войны. И именно сейчас, пока война еще не закончена, необходимо задуматься о послевоенном восстановлении экономики Украины.

По данным аналитического подразделения Киевской школы экономики, по состоянию на 2 мая общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за войны, достигла почти $92 млрд или 2,7 трлн грн. А прямых потерь отечественного бизнеса – уже более $10 млрд. Если же брать оценки Минэкономики, то общие потери экономики Украины из-за войны, учитывая как прямые, так и косвенные потери, колеблются в диапазоне от $564 млрд до $600 млрд.

Восстанавливать придется многое. Всего с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 195 заводов и предприятий, 231 медучреждение, 543 детсада, 295 мостов и мостовых переходов, 151 объект складской инфраструктуры. И, к сожалению, это еще не окончательная калькуляция потерь…

Тем не менее, уже сейчас ясно, что возможностей государственного бюджета Украины для послевоенного восстановления явно не хватит и нам придется обращаться за помощью к странам-партнерам и международным финансовым организациям.

На текущий момент президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировано две программы содействия восстановлению инфраструктуры страны после победы.

Первая программа – это глобальная инициатива United24, в рамках которой открыт прием средств от всех желающих (физических лиц, бизнес-компаний, общественных организаций, правительств других государств и т.д.). Собранные таким образом деньги будут направляться сразу на спецсчета НБУ, откуда их планируют тратить на три направления:

– оборона и разминирование;

– гуманитарная и медицинская помощь;

– восстановление Украины.

Проще говоря, United24 – это платформа для сбора пожертвований в поддержку Украины. Тратить эти пожертвования будет уже наше правительство на обозначенные выше потребности.

Вторая программа – это целевой проект Президента Украины по восстановлению регионов страны отдельными европейскими государствами, координировать который будет созданный недавно Национальный совет по восстановлению страны после войны. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Шмигаль, план восстановления будет иметь два измерения: региональное и параметрическое. Региональный подход – это когда страны-партнеры, города-побратимы или корпорации помогают в восстановлении конкретного украинского города или региона. Например, Дания согласилась помогать с восстановлением Николаева. Итальянское Бергамо – с восстановлением Бучи. Параметрический же подход предполагает использование программы Национального совета по восстановлению, в рамках которой используются параметры восстановления и трансформации каждого сектора экономики.

Кроме того, региональный подход предполагает, что каждая страна-партнер берет под свой патронат какой-то определенный регион. Патронат – это, прежде всего, европейский подход к бизнесу и инвестированию, а не только к строительству или благотворительной помощи. На данный момент в таком формате после войны уже согласились участвовать Великобритания и Швеция, от стальных стран-партнеров ожидаем также положительного решения.

Использование патроната при восстановлении регионов благотворно скажется и на возрождении бизнеса, как локального, так и национального. Так, в частности, патронатные программы помощи способны реанимировать те сферы, до которых у нашего государства, начни оно само заниматься восстановлением, еще не скоро дошли бы руки. Например, рекреационную сферу и сферу развлечений, неотъемлемой частью которой является и отечественная игорная индустрия. В перспективе, упомянутая программа может возродить наземный сегмент азартных игр после войны. Потому что, в той же Великобритании, например, азартные игры – это цивилизованный бизнес. И инвесторы будут смотреть на игорный бизнес как возможность улучшения инфраструктуры на местах.

Ведь наземный сегмент гемблинга – это не только и не столько игры, сколько формирование привлекательного туристического реноме региона, где можно хорошо отдохнуть, «пошопится», а заодно и испытать удачу. Кроме того, именно европейцы смогут оценить привлекательность инвестирования в создание специализированных игорных зон, где на первый план выходит создание совершенно нового кластера качественных развлечений на все вкусы. Так что патронатная программа – это хороший шанс для наземного сегмента гемблинга, отельно-ресторанного бизнеса и туризма в целом. Если та же Швеция поможет с восстановлением гостиниц в каком-то регионе, то в них непременно захотят побывать шведы. Ну как минимум, из любопытства.

Впрочем, для того чтобы все эти программы и проекты реализовались, ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ УКРАИНА ПОБЕДИЛА В ВОЙНЕ! И чем быстрее это произойдет, тем лучше.

Фото: ua.depositphotos.com