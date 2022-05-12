Гральний бізнес у програмі післявоєнного відновлення України

За даними аналітичного підрозділу Київської школи економіки, станом на 2 травня загальна сума прямого задокументованого збитку, завданого українській інфраструктурі через війну, досягла майже $92 млрд або 2,7 трлн грн.

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Для майбутньої перемоги мало просто воювати і організовувати роботу тилу, мало вірити у перемогу та робити все можливе для її наближення, треба ще й думати про те, якою країна стане після перемоги, в якому вигляді вона відродиться і як стане кращою, ніж була до війни.. І саме зараз, поки війна ще не закінчена, необхідно замислитися над повоєнним відновленням економіки України.

За даними аналітичного підрозділу Київської школи економіки, станом на 2 травня загальна сума прямого задокументованого збитку, завданого українській інфраструктурі через війну, досягла майже $92 млрд або 2,7 трлн грн. А прямих втрат вітчизняного бізнесу – вже понад $10 млрд. Якщо ж брати оцінки Мінекономіки, то загальні втрати економіки України через війну, з огляду як на прямі, так і на непрямі втрати, коливаються в діапазоні від $564 млрд до $600 млрд.

Відновлювати доведеться багато. Всього з початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 195 заводів та підприємств, 231 медустанову, 543 дитсадки, 295 мостів та мостових переходів, 151 об'єкт складської інфраструктури. І, на жаль, це ще не остаточна калькуляція втрат.

Проте вже зараз ясно, що можливостей державного бюджету України для повоєнного відновлення явно не вистачить і нам доведеться звертатися за допомогою до країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій.

Наразі президентом України Володимиром Зеленським анонсовано дві програми сприяння відновленню інфраструктури країни після перемоги.

Перша програма – це глобальна ініціатива United24, у якій відкрито прийом коштів від усіх бажаючих (фізичних осіб, бізнес-компаній, громадських організацій, урядів інших держав тощо). Зібрані таким чином гроші спрямовуватимуться відразу на спецрахунки НБУ, звідки їх планують витрачати на три напрямки:

– оборона та розмінування;

– гуманітарна та медична допомога;

– відновлення України.

Простіше кажучи, United24 – це платформа для збирання пожертвувань на підтримку України. Витрачати ці пожертвування буде вже наш уряд на зазначені вище потреби.

Друга програма – це цільовий проект Президента України з відновлення регіонів країни окремими європейськими державами, координувати який буде створена нещодавно Національна рада з відновлення країни після війни. Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Шмігаль, план відновлення матиме два виміри: регіональний та параметричний. Регіональний підхід – це коли країни-партнери, міста-побратими чи корпорації допомагають у відновленні конкретного українського міста чи регіону. Наприклад, Данія погодилася допомагати із відновленням Миколаєва. Італійське Бергамо – із відновленням Бучі. Параметричний підхід передбачає використання програми Національної ради з відновлення, в рамках якої використовуються параметри відновлення та трансформації кожного сектора економіки.

Крім того, регіональний підхід передбачає, що кожна країна-партнер бере під свій патронат певний регіон. Патронат – це насамперед європейський підхід до бізнесу та інвестування, а не лише до будівництва чи благодійної допомоги. На даний момент у такому форматі після війни вже погодилися брати участь Великобританія та Швеція, від залізних країн-партнерів очікуємо також позитивного рішення.

Використання патронату при відновленні регіонів благотворно позначиться на відродженні бізнесу, як локального, і національного. Так, зокрема, патронатні програми допомоги здатні реанімувати ті сфери, до яких у нашої держави, почні вона сама займатися відновленням, ще не скоро дійшли б руки. Наприклад, рекреаційну сферу та сферу розваг, невід'ємною частиною якої є і вітчизняна гральна індустрія. У перспективі згадана програма може відродити наземний сегмент азартних ігор після війни. Тому що в тій же Великій Британії, наприклад, азартні ігри – це цивілізований бізнес. І інвестори дивитимуться на гральний бізнес як можливість покращення інфраструктури на місцях.

Адже наземний сегмент гемблінгу – це не тільки і не стільки гри, скільки формування привабливого туристичного реноме регіону, де можна добре відпочити, «пошопиться», а заразом і зазнати успіху. Крім того, саме європейці зможуть оцінити привабливість інвестування у створення спеціалізованих гральних зон, де на перший план виходить створення абсолютно нового кластеру якісних розваг на усі уподобання. Так що патронатна програма – це добрий шанс для наземного сегменту гемблінгу, готельно-ресторанного бізнесу та туризму загалом. Якщо та Швеція допоможе з відновленням готелів у якомусь регіоні, то в них неодмінно захочуть побувати шведи. Ну, як мінімум, з цікавості.

Втім, для того, щоб усі ці програми та проекти реалізувалися, ГОЛОВНЕ – ЩОБ УКРАЇНА ПЕРЕМОЖИЛА У ВІЙНІ! І що швидше це станеться, то краще.

Фото: ua.depositphotos.com