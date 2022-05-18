"Империал Тобакко" не может получить акцизные марки от Государственной Налоговой Службы Украины

Из-за неполучения акцизных марок "Империал Тобакко" не может производить продукцию и нет запаса ни для продажи, ни для пожертвований украинской армии.

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"Империал Тобакко" – один из крупнейших производителей табачных изделий в Украине – оказался под угрозой остановки поставок на рынок продукции из-за неспособности Государственной Налоговой Службы Украины (ГНСУ) предоставить компании акцизные марки для импортированных сигарет. Соответствующий запрос «Империал Тобакко» подала в налоговую еще 7 апреля 2022, но до сих пор не получила марки, без которых продукция не может производиться, ввозиться в Украину и поступать в точки продажи. Подобные действия главного фискального органа страны приводят к искусственному дефициту на рынке табачных изделий и потере 356 миллионов гривен поступлений в госбюджет в виде акцизного налога.

С началом войны украинская фабрика "Империал Тобакко", как и большинство производителей в Украине, остановила производство, возобновив его только в апреле в ограниченном объеме. Сегодня, чтобы удовлетворить спрос на табачные изделия и производить отчисления акцизного налога в государственный бюджет, производители и, в частности, «Империал Тобакко», вынуждены импортировать продукцию.

"Нелепость ситуации усугубляется тем фактом, что ГНСУ сама обратилась в "Империал Тобакко" с просьбой организовать импорт сигарет в Украину, - говорит директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в Украине Юлия Завалишина. – Очевидно, что в условиях войны наше государство нуждается в значительных финансовых ресурсах, и власть делает все для того, чтобы в условиях военного состояния бизнес и экономика продолжали работать. Налоговая обещала нам скорую проработку нашего запроса, а вместо этого мы полтора месяца не можем получить ни марки, ни четкое понимание сроков удовлетворения нашего запроса. Четыре недели подряд ГНСУ по непонятным причинам срывает установленные ею же дедлайны. Мы забронированы под нужды Украины производственные мощности на фабриках компании в Европе, которые вынуждены простаивать в запланированный период производства для Украины из-за отсутствия ясности получения акцизных марок в Украине.»

С первого дня войны "Империал Тобакко" отдает значительную часть своей продукции на нужды вооруженных сил Украины. За два с половиной месяца компания передала украинским защитникам более 5 миллионов сигарет. Из-за неполучения акцизных марок «Империал Тобакко» не может производить продукцию и нет запаса ни для продажи, ни для пожертвований украинской армии.

"Империал Тобакко" стала одной из первых табачных компаний, остановивших свою деятельность в России, сделав выбор в пользу европейских ценностей и Украины. Как международный инвестор, инвестирующий в экономику Украины и всестороннюю поддержку своего украинского подразделения, компания рассчитывает на ответственность и соблюдение обязательств во взаимодействии с государственными регуляторами Украины.

Предприятие с иностранной инвестицией "Империал Тобако Юкрейн" и Акционерное общество «Империал Тобакко Продакшн Украина» – часть международной компании Imperial Brands. Компании обеспечивают производство и продажу табачной продукции для украинского рынка – бренды Davidoff, West, Jade, Parker&Simpson, «Прима Люкс». Около 50% продукции производится на экспорт в 20 стран. Численность персонала – 620 человек. Компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине – в 2021 году в государственный бюджет было перечислено более 9,4 млрд. гривен. http://imperial-tobacco.com.ua

Фото: ua.depositphotos.com