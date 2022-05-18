"Імперіал Тобакко" не може отримати акцизні марки від Державної Податкової Служби України

Через неотримання акцизних марок "Імперіал Тобакко" не може виробляти продукцію і не має запасу ані для продажу, ані для пожертв українській армії.

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"Імперіал Тобакко" - один з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні – опинився під загрозою зупинки постачання на ринок продукції через нездатність Державної Податкової Служби України (ДПСУ) надати компанії акцизні марки для імпортованих сигарет. Відповідний запит «Імперіал Тобакко» подала в податкову ще 7 квітня 2022 року, але досі не отримала марки, без яких продукція не може вироблятися, ввозитися в Україну і поступати в точки продажу. Подібні дії головного фіскального органу країни призводять до штучного дефіциту на ринку тютюнових виробів та втрати 356 мільйонів гривень надходжень до держбюджету у вигляді акцизного податку.

З початком війни українська фабрика "Імперіал Тобакко", як і більшість виробників в Україні, зупинила виробництво, відновивши його лише у квітні в обмеженому обсязі. Сьогодні, щоб задовольнити попит на тютюнові вироби і здійснювати відрахування акцизного податку до державного бюджету, виробники і, зокрема, «Імперіал Тобакко», змушені імпортувати продукцію.

"Безглуздість ситуації посилюється тим фактом, що ДПСУ сама звернулася до «Імперіал Тобакко" з проханням організувати імпорт сигарет в Україну, - говорить директор з корпоративних і юридичних питань «Імперіал Тобакко» в Україні Юлія Завалішина. - Очевидно, що в умовах війни наша держава потребує значних фінансових ресурсів, і влада робить все для того, щоб в умовах військового стану бізнес і економіка продовжували працювати. Податкова обіцяла нам швидке опрацювання нашого запиту, а натомість ми півтора місяці не можемо отримати ані марки, ані чітке розуміння термінів задоволення нашого запиту. Чотири тижні поспіль ДПСУ з незрозумілих причин зриває встановлені нею ж дедлайни. Ми маємо заброньовані під потреби України виробничі потужності на фабриках компанії у Європії, які змушені простоювати у запланований період виробництва для України через відсутність ясності щодо отримання акцизних марок в Україні.»

З першого дня війни "Імперіал Тобакко" віддає значну частину своєї продукції на потреби Збройним Силам України. За два з половиною місяці компанія передала українським захисникам понад 5 мільйонів сигарет. Через неотримання акцизних марок «Імперіал Тобакко» не може виробляти продукцію і не має запасу ні для продажу, ні для пожертв українській армії.

"Імперіал Тобакко" стала однією з перших тютюнових компаній, які зупинили свою діяльність в Росії, зробивши вибір на користь європейських цінностей і України. Як міжнародний інвестор, який інвестує в економіку України і здійснює всебічну підтримку свого українського підрозділу, компанія розраховує на відповідальність і дотримання зобов’язань у взаємодії з державними регуляторами України.

Підприємство з іноземною інвестицією "Імперіал Тобако Юкрейн" та Акціонерне товариство «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» — частина міжнародної компанії Imperial Brands. Компанії забезпечують виробництво та продаж тютюнової продукції для українського ринку – бренди Davidoff, West, Jade, Parker & Simpson, «Прима Люкс». Близько 50% продукції виробляється на експорт для 20 країн. Чисельність персоналу – 620 осіб. Компанії є одними з найбільших платників податків в Україні – у 2021 році до державного бюджету було перераховано понад 9,4 млрд. гривень. http://imperial-tobacco.com.ua

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