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Дата публікації

"Імперіал Тобакко" не може отримати акцизні марки від Державної Податкової Служби України

"Імперіал Тобакко" не може отримати акцизні марки від Державної Податкової Служби України
ua.depositphotos.com

Через неотримання акцизних марок "Імперіал Тобакко" не може виробляти продукцію і не має запасу ані для продажу, ані для пожертв українській армії.  

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"Імперіал Тобакко" - один з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні – опинився під загрозою зупинки постачання на ринок продукції через нездатність Державної Податкової Служби України (ДПСУ)  надати компанії акцизні марки для імпортованих сигарет. Відповідний запит «Імперіал Тобакко» подала в податкову ще 7 квітня 2022 року, але досі не отримала марки, без яких продукція не може вироблятися, ввозитися в Україну і поступати в точки продажу. Подібні дії головного фіскального органу країни призводять до штучного дефіциту на ринку тютюнових виробів та втрати 356 мільйонів гривень надходжень до держбюджету у вигляді акцизного податку. 

З початком війни українська фабрика "Імперіал Тобакко", як і більшість виробників в Україні, зупинила виробництво, відновивши його лише у квітні в обмеженому обсязі. Сьогодні, щоб задовольнити попит на тютюнові вироби і здійснювати відрахування акцизного податку до державного бюджету, виробники і, зокрема, «Імперіал Тобакко», змушені імпортувати продукцію.  

"Безглуздість ситуації посилюється тим фактом, що ДПСУ сама звернулася до «Імперіал Тобакко" з проханням організувати імпорт сигарет в Україну, - говорить директор з корпоративних і юридичних питань «Імперіал Тобакко» в Україні Юлія Завалішина. - Очевидно, що в умовах війни наша держава потребує значних фінансових ресурсів, і влада робить все для того, щоб в умовах військового стану бізнес і економіка продовжували працювати. Податкова обіцяла нам швидке опрацювання нашого запиту, а натомість ми півтора місяці не можемо отримати ані марки, ані чітке розуміння термінів задоволення нашого запиту. Чотири тижні поспіль ДПСУ з незрозумілих причин зриває встановлені нею ж дедлайни. Ми маємо заброньовані під потреби України виробничі потужності на фабриках компанії у Європії, які змушені простоювати  у запланований період виробництва для України через відсутність ясності щодо отримання акцизних марок в Україні.»

З першого дня війни "Імперіал Тобакко" віддає значну частину своєї продукції на потреби Збройним Силам України. За два з половиною місяці компанія передала українським захисникам понад 5 мільйонів сигарет. Через неотримання акцизних марок «Імперіал Тобакко» не може виробляти продукцію і не має запасу ні для продажу, ні для пожертв українській армії.  

"Імперіал Тобакко" стала однією з перших тютюнових компаній, які зупинили свою діяльність в Росії, зробивши вибір на користь європейських цінностей і України. Як міжнародний інвестор, який інвестує в економіку України і здійснює всебічну підтримку свого українського підрозділу, компанія розраховує на відповідальність і дотримання зобов’язань у взаємодії з державними регуляторами України.     

Підприємство з іноземною інвестицією "Імперіал Тобако Юкрейн" та Акціонерне товариство «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» — частина міжнародної компанії Imperial Brands. Компанії забезпечують виробництво та продаж  тютюнової продукції для українського ринку – бренди Davidoff, West, Jade, Parker & Simpson, «Прима Люкс». Близько 50% продукції виробляється на експорт для 20 країн. Чисельність персоналу – 620 осіб. Компанії є одними з найбільших платників податків в Україні – у 2021 році до державного бюджету було перераховано понад 9,4 млрд. гривень. http://imperial-tobacco.com.ua  

Фото: ua.depositphotos.com