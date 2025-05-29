Инновационные технологии кибербезопасности, план непрерывности бизнеса и доверие превыше всего: как Visa обеспечивает защищенность транзакций

В современном мире электронные платежи прочно вошли в жизнь каждого. Согласно исследованию Visa Stay Secure 2025, подавляющее большинство украинцев уже ощутили преимущества цифровых транзакций: 81% отмечают, что платить безналично быстрее и проще, а 84% ценят возможность осуществлять удобную оплату в любое время. Более того, 80% опрошенных преимущественно или полностью доверяют цифровым платежам, что подтверждает высокую репутацию современных финансовых решений.

В центре этой трансформации стоит Visa – мировой лидер в сфере цифровых платежей, чье присутствие охватывает более 200 стран и территорий. По состоянию на 2024 год в мире выпустили уже 4,6 миллиарда карт Visa, а инфраструктура глобальной сети VisaNet объединяет 14 500 финансовых учреждений и более 150 миллионов торговых точек. Только за прошлый год платежный гигант обработал более 234 миллиардов транзакций в 160 различных валютах, обеспечивая не только скорость, но и высокий уровень безопасности и удобства для потребителей и предприятий во всем мире.

Сеть сетей

Надежность этой сложной системы поддерживают мощные технологические средства. Visa управляет четырьмя современными дата-центрами по всему миру, обеспечивая непрерывную работу VisaNet 99,9999% времени. Благодаря этой огромной сети сетей существует одно из самых масштабных платежных решений компании — Visa Direct. Это не просто сервис, а глобальная платформа переводов, объединяющая счет отправителя средств с миллиардами получателей по всему миру через единую точку доступа.

Visa Direct обеспечивает как внутренние, так и трансграничные переводы. Примеры применения платформы чрезвычайно широки: от P2P- и А2А-переводов и расчетов бизнеса с поставщиками до выплат заработной платы и пособия от государства.

В 2024 году Visa Direct обработала 9,5 миллиарда операций, и эта цифра продолжает расти. Сегодня платформа объединяет более 4 миллиардов карт, 3,5 миллиарда банковских счетов и 3,5 миллиарда цифровых кошельков.

Visa Direct поддерживает карточные переводы в более чем 195 странах и территориях, обеспечивая быстрое, безопасное и прозрачное движение средств в глобальном масштабе. За последние 22 года отсутствовали доказанные факты компрометации платежной инфраструктуры компании.

Ключевым инновационным дополнением к платформе стал сервис Visa+ — решение, позволяющее переводить деньги по телефону или другому алиасу. Это радикально упрощает платежный опыт: теперь нет необходимости знать номер карты получателя. Сегодня более 60 стран мира уже внедрили переводы по телефону, и база алиасов Visa+ превышает 20 миллионов пользователей. Благодаря разветвленной серверной инфраструктуре Visa+ переводы осуществляются быстро, безопасно и бесперебойно, независимо от местоположения владельца счета.

Новые сервисы, такие как Visa Request to Pay, стимулируют еще большее увеличение безналичных переводов, сочетая безопасность, простоту и скорость. Эта технология упрощает электронные расчеты и в повседневной жизни, и в бизнесе, позволяя разделить счет из ресторана с друзьями или отправить клиенту запрос на оплату.

Удобные переводы для украинцев

В Украине сервис денежных переводов по номеру карты через Visa Direct появился еще в 2003 году в партнерстве с ПриватБанком.

На сегодняшний день в Украине насчитывается более 67 миллионов карточек, которые поддерживают Visa Direct, а 26 банков и финансовых учреждений сертифицированы для работы с сервисом.

По итогам февраля 2025 года объем переводов из Украины за границу вырос вдвое по сравнению с довоенным периодом, что свидетельствует об актуальности Visa Direct для международных расчетов. И это неудивительно, ведь Visa Direct — это о движении денег без границ: от финансовой поддержки родных гастарбайтеров до выхода бизнеса на иностранные рынки.

Высокие стандарты безопасности

Управляя инновационной платежной сетью планеты, Visa ставит безопасность цифровых транзакций в приоритет. За защиту платежной системы отвечает глобальная команда из более чем тысячи высококвалифицированных специалистов. Их задача — выявлять и нейтрализовывать кибератаки, злонамеренное программное обеспечение, атаки нулевого дня и другие угрозы круглосуточно и без выходных.

Как крупнейшая в мире SaaS-платформа Visa борется с киберпреступностью, используя передовые инструменты и экспертизу для выявления мошенничества. За последние пять лет компания инвестировала более 10 миллиардов долларов в развитие технологий, направленных на повышение безопасности сети. И эти инвестиции принесли ощутимые результаты: только за 2024 год Visa заблокировала мошеннические платежи на сумму 40 миллиардов долларов, предотвратила 80 миллионов мошеннических транзакций и избежала мошенничества в сфере электронной коммерции на сумму более 122 миллионов долларов США.

Вместе с тем Visa регулярно проверяет соответствие платежной инфраструктуры международным стандартам безопасности, что обеспечивает высокую надежность для всех участников финансовой системы. Для обеспечения стабильности даже в кризисных условиях компания внедрила План непрерывности бизнеса (Business Continuity Plan), позволяющий сохранять функциональность сети, защищать персонал и быстро возобновлять работу при чрезвычайных ситуациях. Благодаря этому платформа VisaNet обеспечивает быструю обработку платежей в любых условиях.

Искусственный интеллект в защите цифровых платежей

Важной составляющей системы кибербезопасности Visa есть интеграция искусственного интеллекта. В 1993 году компания стала первой платежной сетью, использовавшей нейронные сети в аналитике рисков. Сегодня технологическая платформа Visa включает более 250 ИИ-моделей, из которых 60 функционируют в реальном времени, мгновенно реагируя на подозрительную активность. За последнее десятилетие Visa инвестировала более 3 миллиардов долларов в развитие аналитики данных и ИИ, что позволило создать целый ряд высокотехнологичных инструментов.

Среди них решение Real-Time Account-to-Account Payment Protection, разработанное специально для предотвращения мошенничества с мгновенными платежами, а также Visa Provisioning Intelligence, оценивающей риски мошенничества с запросами на токены в режиме реального времени.

Другой продукт, Visa Advanced Authorization, дает глубокую оценку рисков во время каждой транзакции, что позволяет принимать более целенаправленные и обоснованные решения по авторизации, а Visa Risk Manager предлагает набор инструментов, помогающий клиентам гибко настраивать собственные стратегии реагирования на высокорискованные операции.

К тому же недавно Visa представила новую разработку на основе генеративного ИИ — Visa Account Attack Intelligence (VAAI) Score. Этот инструмент обнаруживает атаки путем последовательного подбора данных (enumeration attacks) еще до того, как они успеют нанести вред.

Удобство и безопасность шопинга для каждого

Еще одним уровнем защиты потребителей стали инновационные технологии токенизации и аутентификации. Visa Token Service позволяет заменять 16-значные номера карт Visa на токены — уникальные наборы цифр, которые не могут быть использованы вне конкретной транзакции. Это делает невозможным попадание чувствительных данных в руки мошенников во время покупок в магазинах и онлайн.

В то же время, сервис Visa Click to Pay на основе токенов позволяет хранить платежные данные в зашифрованном виде и упрощает онлайн-оплаты — пользователям больше не нужно вводить номер карты вручную при оформлении заказа. Эффективно сочетающийся с Visa Click to Pay инструмент Visa Payment Passkey обеспечивает аутентификацию покупателей через биометрические данные — отпечаток пальца или распознавание лица, что добавляет еще один защитный барьер при совершении покупок в интернете.

Доверие – это главное

Visa создала многоуровневую систему защиты платежей, объединяющую человеческую экспертизу, мощную технологическую инфраструктуру и искусственный интеллект. Это не просто инструменты — это основа доверия, которая позволяет миллионам пользователей ежедневно чувствовать себя в безопасности при безналичных расчетах.

И украинские держатели карт разделяют это доверие: 83% украинцев заявляют, что с большей уверенностью будут приобщаться к государственным программам в сфере цифровых платежей, если они реализуются в сотрудничестве с известным брендом, как Visa.

Visa – это больше, чем просто платежная система. Это компания передовых финансовых технологий, надежный, прозрачный и стабильный партнер, поддерживающий всех участников платежного рынка – от банков и финтехов до правительственных структур – на пути к инновациям. Компания не только дает украинским игрокам техническую инфраструктуру мирового уровня, но и инвестирует значительные ресурсы в развитие и цифровизацию экономики страны.

Для финансовых учреждений это означает доступ к глобальной сети, обеспечивающей скорость, бесперебойность и безопасность каждой операции. Для государства возможность реализовывать эффективные инициативы, направленные на увеличение доли безналичных расчетов, с высоким уровнем доверия среди граждан. А для конечных пользователей уверенность в том, что их транзакции всегда под надежной защитой.