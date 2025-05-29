Інноваційні технології кібербезпеки, план безперервності бізнесу та довіра понад усе: як Visa забезпечує захищеність транзакцій

У сучасному світі електронні платежі міцно увійшли в життя кожного. Згідно з дослідженням Visa Stay Secure 2025, переважна більшість українців вже відчула переваги цифрових транзакцій: 81% відзначають, що платити безготівково швидше та простіше, а 84% цінують можливість здійснювати зручну оплату будь-де і будь-коли. Ба більше, 80% опитаних переважно або повністю довіряють цифровим платежам, що підтверджує високу репутацію сучасних фінансових рішень.

У центрі цієї трансформації стоїть Visa — світовий лідер у сфері цифрових платежів, чия присутність охоплює понад 200 країн і територій. Станом на 2024 рік у світі випустили вже 4,6 мільярда карток Visa, а інфраструктура глобальної мережі VisaNet об’єднує 14 500 фінансових установ і понад 150 мільйонів торгових точок. Лише за минулий рік платіжний гігант обробив понад 234 мільярди транзакцій у 160 різних валютах, забезпечуючи не лише швидкість, а й високий рівень безпеки та зручності для споживачів і підприємств у всьому світі.

Мережа мереж

Надійність цієї складної системи підтримують потужні технологічні засоби. Visa керує чотирма сучасними дата-центрами по всьому світу, забезпечуючи безперервну роботу VisaNet 99,9999% часу. Завдяки цій величезній «мережі мереж» існує одне з наймасштабніших платіжних рішень компанії — Visa Direct. Це не просто сервіс, а глобальна платформа переказів, яка поєднує рахунок відправника коштів із мільярдами отримувачів по всьому світу через єдину точку доступу.

Visa Direct забезпечує як внутрішні, так і транскордонні перекази. Приклади застосування платформи надзвичайно широкі: від P2P- та А2А-переказів і розрахунків бізнесу з постачальниками до виплат заробітної плати та допомоги від держави.

У 2024 році Visa Direct обробила 9,5 мільярдів операцій, і ця цифра продовжує зростати. Сьогодні платформа об’єднує понад 4 мільярди карток, 3,5 мільярда банківських рахунків та 3,5 мільярда цифрових гаманців.

Visa Direct підтримує карткові перекази у більш ніж 195 країнах і територіях, забезпечуючи швидкий, безпечний і прозорий рух коштів у глобальному масштабі. За останні 22 роки були відсутні доведені факти компрометації платіжної інфраструктури компанії.

Ключовим інноваційним доповненням до платформи став сервіс Visa+ — рішення, що дозволяє переказувати гроші за номером телефону або іншим аліасом. Це радикально спрощує платіжний досвід: тепер немає потреби знати номер картки отримувача. Сьогодні понад 60 країн світу вже впровадили перекази за номером телефону, і база аліасів Visa+ перевищує 20 мільйонів користувачів. Завдяки розгалуженій серверній інфраструктурі Visa+ перекази здійснюються швидко, безпечно та безперебійно, незалежно від місцеперебування власника рахунку.

Нові сервіси, як-от Visa Request to Pay, стимулюють ще більше зростання безготівкових переказів, поєднуючи безпеку, простоту та швидкість. Ця технологія спрощує електронні розрахунки і в повсякденні, і в бізнесі, дозволяючи розділити рахунок з ресторану із друзями або відправити клієнту запит на оплату.

Зручні перекази для українців

В Україні сервіс грошових переказів за номером картки через Visa Direct з’явився ще 2003 року в партнерстві з ПриватБанком. Уже понад два десятиліття українці можуть здійснювати як внутрішні, так і міжнародні транзакції в кілька кліків зручно та безпечно.

На сьогодні в Україні налічується понад 67 мільйони карток, які підтримують Visa Direct, а 26 банків і фінансових установ сертифіковані для роботи з сервісом.

За підсумками лютого 2025 року, обсяг переказів із України за кордон зріс удвічі порівняно з довоєнним періодом, що свідчить про актуальність Visa Direct для міжнародних розрахунків. І це не дивно, адже Visa Direct — це про рух грошей без кордонів: від фінансової підтримки рідних заробітчанами до виходу бізнесу на іноземні ринки.

Найвищі стандарти безпеки

Керуючи інноваційною платіжною мережею планети, Visa ставить безпеку цифрових транзакцій у пріоритет. За захист платіжної системи відповідає глобальна команда з понад тисячі висококваліфікованих спеціалістів. Їхнє завдання — виявляти та нейтралізовувати кібератаки, зловмисне програмне забезпечення, атаки нульового дня та інші загрози цілодобово та без вихідних.

Як найбільша у світі SaaS-платформа, Visa бореться з кіберзлочинністю, використовуючи передові інструменти та експертизу для виявлення шахрайства. Впродовж останніх п’яти років компанія інвестувала понад 10 мільярдів доларів у розвиток технологій, спрямованих на підвищення безпеки мережі. І ці інвестиції принесли відчутні результати: лише за 2024 рік Visa заблокувала шахрайські платежі на суму 40 мільярдів доларів, запобігла 80 мільйонам шахрайських транзакцій та уникнула шахрайства у сфері електронної комерції на суму понад 122 мільйонів доларів США.

Разом із тим, Visa регулярно перевіряє відповідність платіжної інфраструктури міжнародним стандартам безпеки, що забезпечує високу надійність для всіх учасників фінансової системи. Для забезпечення стабільності навіть у кризових умовах компанія впровадила План безперервності бізнесу (Business Continuity Plan), який дозволяє зберігати функціональність мережі, захищати персонал та швидко відновлювати роботу в разі надзвичайних ситуацій. Завдяки цьому платформа VisaNet забезпечує швидку обробку платежів за будь-яких умов.

Штучний інтелект на захисті цифрових платежів

Важливою складовою системи кібербезпеки Visa є інтеграція штучного інтелекту. У 1993 році компанія стала першою платіжною мережею, що використала нейронні мережі в аналітиці ризиків. Сьогодні технологічна платформа Visa включає понад 250 ШІ-моделей, з яких 60 функціонують у реальному часі, миттєво реагуючи на підозрілі активності. Протягом останнього десятиліття Visa інвестувала понад 3 мільярди доларів у розвиток аналітики даних і ШІ, що дозволило створити цілу низку високотехнологічних інструментів.

Серед них — рішення Real-Time Account-to-Account Payment Protection, розроблене спеціально для запобігання шахрайству з миттєвими платежами, а також Visa Provisioning Intelligence, що оцінює ризики шахрайства з запитами на токени в режимі реального часу.

Інший продукт, Visa Advanced Authorization, надає глибоку оцінку ризиків під час кожної транзакції, що дозволяє ухвалювати більш цілеспрямовані та обґрунтовані рішення щодо авторизації, а Visa Risk Manager пропонує набір інструментів, який допомагає клієнтам гнучко налаштовувати власні стратегії реагування на високоризиковані операції.

До того ж, нещодавно Visa представила нову розробку на основі генеративного ШІ — Visa Account Attack Intelligence (VAAI) Score. Цей інструмент виявляє атаки шляхом послідовного підбору даних (enumeration attacks) ще до того, як вони встигнуть завдати шкоди.

Зручність та безпека шопінгу для кожного

Ще одним рівнем захисту споживачів стали інноваційні технології токенізації та автентифікації. Visa Token Service дозволяє замінювати 16-значні номери карток Visa на токени — унікальні набори цифр, які не можуть бути використані поза межами конкретної транзакції. Це унеможливлює потрапляння чутливих даних в руки шахраїв під час покупок у магазинах та онлайн.

Водночас сервіс Visa Click to Pay на основі токенів дозволяє зберігати платіжні дані в зашифрованому вигляді та спрощує онлайн-оплати — користувачам більше не потрібно вводити номер картки вручну при оформленні замовлення. Інструмент Visa Payment Passkey, що ефективно поєднується з Visa Click to Pay, забезпечує автентифікацію покупців через біометричні дані — відбиток пальця або розпізнавання обличчя, що додає ще один захисний бар’єр при здійсненні покупок в інтернеті.

Довіра – це головне

Visa створила багаторівневу систему захисту платежів, що поєднує людську експертизу, потужну технологічну інфраструктуру та штучний інтелект. Це не просто інструменти — це основа довіри, яка дозволяє мільйонам користувачів щодня почуватися в безпеці під час здійснення безготівкових розрахунків.

І українські держателі карток поділяють цю довіру: 83% українців заявляють, що з більшою упевненістю долучатимуться до державних програм у сфері цифрових платежів, якщо вони реалізуються у співпраці з відомим брендом, як-от Visa.

Visa — це більше, ніж просто платіжна система. Це компанія передових фінансових технологій, надійний, прозорий і стабільний партнер, який підтримує усіх учасників платіжного ринку — від банків і фінтехів до урядових структур — на шляху до інновацій. Компанія не лише надає українським гравцям технічну інфраструктуру світового рівня, але й інвестує значні ресурси у розвиток та цифровізацію економіки країни.

Для фінансових установ це означає доступ до глобальної мережі, яка забезпечує швидкість, безперебійність і безпеку кожної грошової операції. Для держави — можливість реалізовувати ефективні ініціативи, спрямовані на збільшення частки безготівкових розрахунків, з високим рівнем довіри серед громадян. А для кінцевих користувачів — впевненість у тому, що їхні транзакції завжди під надійним захистом.