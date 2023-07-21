Иностранный суд запретил кредиторам продавать и ликвидировать активы украинского холдинга GNT

6 июля 2023 г. Окружной суд Никосии (Кипр) выдал временный приказ о запрете арбитражному управляющему, назначенному кредиторами, совершать какие-либо действия и совершать транзакции от имени компании GN Terminal Enterprises Ltd. (холдинговая компания GNT Group) и предпринимать любые действия по ликвидации ее прямых и косвенных дочерних компаний.

Об этом сообщил холдинг GNT в пресс-релизе.

В документе отмечается, что таким образом Кипрский суд оградил холдинговую компанию GNT от недобросовестных действий одного из кредиторов (ACP I Trading Ltd) – фонда, зарегистрированного на Каймановых островах под управлением Argentem Creek Partners.

"В Украине Argentem Creek Partners руками своего агента – Madison Pacific Trust Ltd – пытается захватить активы GNT, а именно предприятия портовой инфраструктуры в Одессе: ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", ООО "Металзюкрайн Корп Лтд" и ООО "ЗПК "Инзерноэкспорт", – говорится в пресс-релизе.

GNT указывают, что, прикрываясь "взысканием задолженности по кредиту", рейдеры-кредиторы пытаются захватить предприятия, рыночная стоимость которых многократно превышает полную сумму кредита ($75 миллионов), который был взят еще в 2019 году и не выплачен вовремя из-за форс-мажора в виде пандемии C9.

"По состоянию на июль 2023 года украинские и иностранные суды систематически отказывают рейдерам Argentem Creek Partners и их представителям в удовлетворении их требований, а также встают на сторону холдинга GNT, восстанавливая справедливость и верховенство права", - сообщают в холдинге.

Напомним, кипрский суд уже не в первый раз встает на сторону GNT. Так, 7 февраля 2023 г. Окружным судом Никосии (Кипр) уже был выдан приказ, запрещавший кредиторам и их назначенному распорядителю имущества совершать действия по продаже или завладению зерновым терминалом в порту Одессы и сухим портом.

Недавно, 4 июля 2023 года, постановлением Верховного Суда в составе Кассационного административного суда по делу №ЗД/380/1/23 признаны незаконными меры обеспечения иска, установленные в отношении ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", ООО "Металзюкрайн Корп лтд" и ООО "ЗПК "Инзерноэкспорт".

"Таким образом, Верховный Суд помешал рейдерам-кредиторам "закрепить" статус незаконно захваченных ими предприятий. Далее - полное восстановление справедливости и лишение рейдеров-кредиторов любой возможности осуществить незаконный захват активов GNT", - резюмируется в пресс-релизе.

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