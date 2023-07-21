Іноземний суд заборонив кредиторам продавати та ліквідовувати активи українського холдингу GNT

6 липня 2023 р. Окружний суд Нікосії (Кіпр) видав тимчасовий наказ про заборону арбітражному керуючому, призначеному кредиторами, вчиняти будь-які дії та здійснювати транзакції від імені компанії G.N. Terminal Enterprises Ltd. (холдингова компанія GNT Group) та вчиняти будь-які дії щодо ліквідації її прямих та непрямих дочірніх компаній.

Про це повідомив холдинг GNT у пресрелізі.

У документі зазначається, що таким чином Кіпрський суд захистив холдингову компанію GNT від недобросовісних дій одного з кредиторів (ACP I Trading Ltd) – фонду, зареєстрованого на Кайманових островах під управлінням Argentem Creek Partners.

"В Україні Argentem Creek Partners руками свого агента – Madison Pacific Trust Ltd – намагається захопити активи GNT, а саме підприємства портової інфраструктури в Одесі: ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", ТОВ "Металзюкрайн Корп Лтд" та ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт", – йдеться у пресрелізі.

GNT вказують, що, прикриваючись "стягненням заборгованості за кредитом", рейдери-кредитори намагаються захопити підприємства, ринкова вартість яких багаторазово перевищує повну суму кредиту ($75 мільйонів), який був взятий ще у 2019 році та не виплачений вчасно через форс-мажор у вигляді пандемії COVID-19 та повномасштабної війни.

"Станом на липень 2023 року українські та іноземні суди систематично відмовляють рейдерам Argentem Creek Partners та їх представникам у задоволенні їх вимог, а також встають на бік холдингу GNT, відновлюючи справедливість та верховенство права", – повідомляють у холдингу.

Нагадаємо, кіпрський суд вже не вперше встає на бік GNT. Так, 7 лютого 2023 р. Окружним судом Нікосії (Кіпр) вже було видано наказ, який забороняв кредиторам та їх призначеному розпоряднику майна вчиняти дії щодо продажу або заволодіння зерновим терміналом в порту Одеси та сухим портом.

А нещодавно, 4 липня 2023 року, постановою Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду у справі №ЗД/380/1/23 визнані незаконними заходи забезпечення позову, що були встановлені щодо ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", ТОВ "Металзюкрайн Корп лтд" та ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт".

"Таким чином Верховний Суд завадив рейдерам-кредиторам "закріпити" статус незаконно захоплених ними підприємств. Далі – повне відновлення справедливості та позбавлення рейдерів-кредиторів будь-якої можливості здійснити незаконне захоплення активів GNT", – резюмується у пресрелізі.

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