Инсайдерские инсайты. За кулисами совета директоров. "Борд мембер - не должность, а состояние сознания"

Проект, который сформирует в аудитории понимание такого понятия, как BOARD в компании и того, как персональный бренд влияет на его формирование

Второй сезон Инсайдерских Инсайтов предусматривает один эфир раз в две недели в четверг в 16:00, где ведущие будут говорить с крутыми экспертами о персональном бренде на трех платформах: LinkedIn | Facebook | Youtube

В этот четверг, 15 февраля, в 16:00 Инсайдерские инсайты. За кулисами Совета Директоров с Романом Бондарем, управляющим директором Korn Ferry Украина о том, каким должен быть член совета директоров и почему борд мембер — не должность, а состояние сознания .

Ведущие проекта:

Дмитрий Мельникович и Анастасия Бошко

Главный информационный партнер: delo.ua

Партнеры: UCGA, ACKERMANN PR buro, WOO Company