Інсайдерські інсайти. За лаштунками ради директорів. "Борд мембер — не посада, а стан свідомості"

Проєкт, який сформує в аудиторії розуміння такого поняття, як BOARD в компанії та того, як персональний бренд впливає на його формування

Другий сезон Інсайдерських Інсайтів передбачає один ефір раз на два тижні у четвер о 16:00, де ведучі говоритимуть з крутими експертами про персональний бренд на трьох платформах: LinkedIn | Facebook | Youtube

Цього четверга, 15 лютого о 16:00 Інсайдерські інсайти. За лаштунками Ради Директорів з Романом Бондаром, керуючим директором Korn Ferry Україна про те, яким має бути член ради директорів і чому борд мембер — не посада, а стан свідомості.

Ведучі проєкту:

Дмитро Мельникович та Анастасія Бошко

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