"Insurtech – это не будущее. Это уже наша финансовая реальность", — Ярослав Лёля, CEO UKASKO

Мировой рынок страхования – в водовороте трансформации: insurtech-решения автоматизируют процессы, заменяют десятки людей одним API и становятся частью инфраструктуры нового финансового ландшафта. Украина в этом контексте не догоняет мир, а формирует тренды. Один из ярких примеров — компания UKASKO, которая не только получила отраслевую награду Ассоциации украинских банков как «Insurtech-прорыв года», но и стала частью официальной делегации на встречах с еврочиновниками в Брюсселе. Об украинском insurtech, масштабировании на Европу и бизнес-кейсе страхования как сервисе рассказывает CEO UKASKO Ярослав Лёля.

Ярослав, цифровая трансформация — одна из главных тем и в Украине, и в мире. Как вы оцениваете динамику финтеха и иншуртеха сегодня?

— Цифровая трансформация и дистанционные решения перестали быть опцией — они стали нормой, а отчасти и весомым конкурентным преимуществом. В 2025 году финтех и иншуртех — не просто тренды, а базовое условие для провайдеров финансовых сервисов для выживания на рынке. Данные решения стали новым фундаментом и драйвером роста во всех сегментах финансовой индустрии. Это глобальный процесс, в котором даже небольшие страны могут формировать тренды и правила игры благодаря гибкости и скорости. Украина имеет тут реальное преимущество: мы не обременены наследственным сложным и запутанным IТ-багажом, поэтому можем строить инновационные решения сразу под современную логику — быстро, удобно, мобильно. И сервис UKASKO – это яркий пример того, как IТ-решения могут влиять на всю архитектуру финансового рынка уже сегодня.

В чем, по-вашему, проявляется системная роль таких технологических платформ для рынка в целом?

— В ключевом изменении логики: сегодня клиент не хочет тратить время, стоять в очередях, носить пачки документов. Он ждет почти мгновенного дистанционного прозрачного сервиса. Провайдер финансовых услуг, со своей стороны, стремится оптимизировать затраты, упростить процессы, снизить нагрузку на команду. Облачные решения — это не только удобство, но и стабильность, непрерывность, защита данных, что в условиях Украины имеет критическое значение. И здесь начинается настоящая трансформация: современное ІТ-решение становится не просто вспомогательным инструментом, а фактически новым инфраструктурным звеном, технологической опорой бизнес-деятельности. Это классический win-win: пользователь получает удобство и скорость, а поставщик — инструменты, позволяющие достичь нового уровня операционной эффективности. В некоторых кейсах мы видим, как платформы типа UKASKO позволяют расти экспоненциально — без эквивалентного увеличения затрат. И это уже не будущее, а стандарт, к которому рынок приспосабливается прямо сейчас.

Insurtech-проект UKASKO уже несколько лет работает на стыке IT, финансовой, страховой и сервисных отраслей. Как вас принимает рынок сейчас?

— На наш взгляд, мы уже давно вышли за пределы стартапа и стали частью инфраструктуры страхового бизнеса Украины. Подтверждением тому является награда Ассоциации украинских банков — «Insurtech-прорыв года». Для нас это больше, чем признание технологичности — это признание представителей финансового и банковского рынка, что UKASKO стала ключевым элементом инфраструктуры в финансовой экосистеме.

А что именно сегодня предлагает UKASKO относительно технологий и сервиса?

— Мы фактически создали облачный операционный центр страхового бизнеса, который работает в формате В2В и позволяет масштабироваться без затрат на раздувание штата в продажах, техническую базу или IT-команды. Платформа UKASKO позволяет партнерам интегрироваться через API, что дает прирост продаж на 30% без дополнительных затрат. Это подтверждено на практике. И наши партнеры – это не только страховщики. Это банки, сети АЗК, такси, различные онлайн-сервисы — любой бизнес, где страхование является частью дополнительной ценности, добавленной стоимости либо инструментом лояльности. Кроме того, мы предоставляем полноценную CRM-систему для управления страховыми операциями, учетом и отчетностью, которая полностью заменяет рутинную ручную работу и непроизводительные затраты времени персонала и клиентов. Наши пользователи имеют доступ к аналитике, которая охватывает региональный спрос и его структуру относительно продуктов, динамику конверсий и даже модели поведенческих шаблонов клиентов. А самое главное — мы даем возможность любому бизнесу запустить страхование как сервис без необходимости создавать собственную команду либо глубоко погружаться в технические детали. Все уже работает – и работает эффективно.

Тогда логично спросить: как insurtech меняет саму философию страхования?

— Радикально. Если раньше страхование было медленным, непрозрачным, часто обремененным бумажным документооборотом, то теперь это может быть сервис, мгновенно встраиваемый в клиентский вау-опыт. И вы, как предприниматель, не обязательно должны быть страховщиком, изучать и внедрять соответствующие процессы. Вы просто интегрируете страховой модуль в свой бизнес — и уже зарабатываете, поскольку предлагаете клиентам дополнительную ценность, рациональную и эмоциональную связь со своим брендом и сервисом. Insurtech – это платформа взаимодействия, а не только страховой продукт.

Какое место занимает UKASKO в цифровом переходе сферы финансовых сервисов?

— Мы — технологический бэкенд страхового рынка и других провайдеров. Нас можно сравнить с инфраструктурными платформами в других отраслях – скажем, с Amazon Web Services в облачных вычислениях. Мы не конкурируем со страховыми компаниями или страховыми посредниками. Мы даем им инструменты, чтобы конкурировать друг с другом за качество, скорость, удобство, а еще — выходить за пределы традиционного рынка, создавая синергетические партнерские модели со сферами, которые ранее и не думали о страховании как источнике дохода или дополнительном сопутствующем бизнесе либо источнике дополнительных доходов и ценности.

Расскажите больше о партнерской сети UKASKO. С кем вы работаете?

— Наша экосистема включает более 20 страховщиков, в том числе такие флагманские компании на рынке, как INGO, ТАС, ВУСО, USG, «Княжа», «Оранта». Это страховые брокеры и посредники, которые ищут инструменты для автоматизации и повышения эффективности. У нас более 2000 активных бизнес-партнеров, 4000 агентов по всей стране, более 2 миллионов оформленных полисов и уже более 600 млн грн выплаченных комиссий, из них 200 млн — только за прошлый год. Это свидетельствует: платформа не только предоставляет удобство, но и приносит реальные немалые доходы партнерам.

Кто из партнеров, не принадлежащих к страховой либо финансовой сфере, может пользоваться платформой UKASKO для получения дополнительных доходов или сервисных опций для клиентов?

— У нас очень широкий спектр компаний и сервисов нефинансового и нестрахового профиля. Ими могут быть, например, автозаправки и автосервисы, службы такси, кафе, интернет-магазины — это широкий круг различных бизнесов, которые могут монетизировать дополнительную ценность посредством комиссий. И наконец, UKASKO работает с индивидуальными агентами, которые могут строить собственный микробизнес на базе нашей платформы. В этом и заключается наша сила: мы одинаково удобны и для крупного банка или страховщика, и для малого предпринимателя.

Ваша компания — одна из немногих, кто представлял украинский финансовый и insurtech-бизнес в Брюсселе на встрече с политиками Европы и еврочиновниками. Насколько и чем эта поездка была стратегически принципиальной для UKASKO?

— Чрезвычайно важной. Мы участвовали во встречах с Еврокомиссией, Европарламентом, Европейским инвестбанком в составе делегации АУБ с Лигой страховых организаций. Там говорилось о финансовой архитектуре ЕС, роли fintech и insurtech в этой системе. Это не просто PR-визит — это была взаимная валидация представителей финансового и технологического бизнеса Украины и ЕС. Мы видим большой потенциал не только относительно внутреннего рынка, но и для интернационализации сервиса. Имеем среди партнеров страховщиков с международным капиталом — хорошо знаем их стандарты и требования. В процессе взаимодействия с иностранными институтами и бизнесом мы видим, что продукты UKASKO не просто соответствуют международным либо европейским бизнес-стандартам или сервису – иногда наши решения превосходят существующие на их рынках элементы цифровой инфраструктуры.

Какими вы видите следующие этапы развития для UKASKO и рынка в целом?

— Мы четко определили три ключевых вектора. Во-первых, это еще более глубокая автоматизация процессов – уже внедряем искусственный интеллект для скоринга, обработки заявок и рекомендаций. Во-вторых, достигаем еще большей бесшовной совместимости с банковскими и e-commerce-системами, чтобы запускать страховые продукты буквально на лету — без технических барьеров, с минимальным вмешательством и минимальными инвестициями партнеров. И третье направление – экспорт. Наши продукты соответствуют требованиям европейского рынка, поэтому мы имеем большой потенциал для масштабирования, причем не как локальный игрок, а как международный и европейский insurtech с украинскими корнями.

В заключение дайте совет бизнесам, которые пока что не работают со страхованием как сервисом.

— Не медлите. Страхование – это не сложно. Это просто еще один API, открывающий новые возможности. А с UKASKO вы получаете не просто технологию, а профессиональную поддержку, а также партнера, который уже сейчас держит бэкенд большой части страхового рынка страны.