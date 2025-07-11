"Insurtech — це не майбутнє. Це вже наша фінансова реальність", — Ярослав Льоля, CEO UKASKO

Світовий ринок страхування — у вирі трансформації: insurtech-рішення автоматизують процеси, замінюють десятки людей одним API та стають частиною інфраструктури нового фінансового ландшафту. Україна в цьому контексті — не наздоганяє світ, а формує тренди. Один із яскравих прикладів — компанія UKASKO, яка не лише здобула галузеву нагороду Асоціації українських банків як «Insurtech-прорив року», а й стала частиною офіційної делегації на зустрічах із єврочиновниками в Брюсселі. Про український insurtech, масштабування на Європу та бізнес-кейс страхування як сервіс розповідає CEO UKASKO Ярослав Льоля.

Ярославе, цифрова трансформація — одна з головних тем і в Україні, і в світі. Як ви оцінюєте динаміку фінтеху й іншуртеху сьогодні?

— Цифрова трансформація та дистанційні рішення перестали бути опцією — вони стали нормою, а почасти — і вагомою конкурентною перевагою. У 2025 році фінтех та іншуртех — не просто тренди, а базова умова для провайдерів фінансових сервісів задля виживання на ринку. Ці рішення стали новим фундаментом і драйвером зростання в усіх сегментах фінансової індустрії. Це глобальний процес, у якому навіть невеликі країни можуть формувати тренди та правила гри завдяки гнучкості та швидкості. Україна має тут реальну перевагу: ми не обтяжені спадковим складним і заплутаним ІТ-багажем, тому можемо будувати інноваційні рішення одразу під сучасну логіку — швидко, зручно, мобільно. І сервіс UKASKO — це яскравий приклад того, як ІТ-рішення можуть впливати на всю архітектуру фінансового ринку вже сьогодні.

У чому, на вашу думку, виявляється системна роль таких технологічних платформ для ринку загалом?

— У ключовій зміні логіки: сьогодні клієнт не хоче витрачати час, стояти в чергах, носити стоси документів. Він очікує майже миттєвого дистанційного прозорого сервісу. Провайдер фінансових послуг, зі свого боку, прагне оптимізувати витрати, спростити процеси, зменшити навантаження на команду. Хмарні рішення — це не лише зручність, а й стабільність, безперервність, захист даних, що в умовах України має критичне значення. І отут починається справжня трансформація: сучасне ІТ-рішення стає не просто допоміжним інструментом, а фактично новою інфраструктурною ланкою, технологічною опорою бізнес-діяльності. Це класичний win-win: користувач отримує зручність і швидкість, а постачальник — інструменти, які дозволяють сягнути нового рівня операційної ефективності. У деяких кейсах ми бачимо, як платформи на зразок UKASKO дозволяють зростати експоненційно — без еквівалентного збільшення витрат. І це вже не майбутнє, а стандарт, до якого ринок пристосовується просто зараз.

Insurtech-проєкт UKASKO вже кілька років працює на стику IT, фінансової, страхової та сервісних галузей. Як вас сприймає ринок сьогодні?

— На наш погляд, ми вже давно вийшли за межі стартапу і стали частиною інфраструктури страхового бізнесу України. Підтвердженням цього є відзнака Асоціації українських банків — «Insurtech-прорив року». Для нас це більше, ніж визнання технологічності — це визнання представників фінансового та банківського ринку, що UKASKO стала ключовим елементом інфраструктури фінансової екосистеми.

А що саме сьогодні пропонує UKASKO стосовно технологій і сервісу?

— Ми фактично створили хмарний операційний центр страхового бізнесу, який працює у форматі В2В і дозволяє масштабуватись без витрат на роздування штату у продажах, технічну базу чи IT-команди. Платформа UKASKO дозволяє партнерам інтегруватися через API, що дає приріст продажів на 30% без додаткових витрат. Це доведено на практиці. І наші партнери — це не тільки страховики. Це банки, мережі АЗК, таксі, різні онлайн-сервіси — будь-який бізнес, де страхування є частиною додаткової цінності чи доданої вартості або інструментом лояльності. Крім того, ми надаємо повноцінну CRM-систему для управління страховими операціями, обліком і звітністю, яка повністю замінює рутинну ручну роботу та непродуктивні витрати часу персоналу та клієнтів. Наші користувачі мають доступ до аналітики, яка охоплює регіональний попит і його структуру щодо продуктів, динаміку конверсій і навіть моделі поведінкових шаблонів клієнтів. А найголовніше — ми даємо змогу будь-якому бізнесу запустити страхування як сервіс без потреби створювати власну команду чи глибоко занурюватися в технічні деталі. Усе вже працює — і працює ефективно.

Тоді логічно запитати: як insurtech змінює саму філософію страхування?

— Радикально. Якщо раніше страхування було повільним, непрозорим, часто — обтяженим паперовим документообігом, то тепер це може бути сервіс, який миттєво вбудовується у клієнтський вау-досвід. І ви, як підприємець, не обов’язково маєте бути страховиком, вивчати та впроваджувати відповідні процеси. Ви просто інтегруєте страховий модуль у свій бізнес — і вже заробляєте, адже пропонуєте клієнтам додаткову цінність, раціональний та емоційний зв’язок зі своїм брендом і сервісом. Insurtech — це платформа взаємодії, а не тільки страховий продукт.

Яке місце UKASKO займає у цифровому переході сфери фінансових сервісів?

— Ми — технологічний бекенд страхового ринку й інших провайдерів. Нас можна порівняти з інфраструктурними платформами в інших галузях — скажімо, з Amazon Web Services у хмарних обчисленнях. Ми не конкуруємо зі страховими компаніями чи страховими посередниками. Ми даємо їм інструменти, щоб конкурувати одне з одним за якість, швидкість, зручність, а ще — виходити за межі традиційного ринку, створюючи синергетичні партнерські моделі зі сферами, які раніше й не думали про страхування як джерело доходу чи додатковий супутній бізнес або джерело додаткових доходів і цінності.

Розкажіть більше про партнерську мережу UKASKO. З ким ви працюєте?

— Наша екосистема включає понад 20 страховиків, зокрема такі флагманські компанії на ринку, як INGO, ТАС, ВУСО, USG, «Княжа», «Оранта». Це страхові брокери та посередники, які шукають інструменти для автоматизації та підвищення ефективності. У нас — понад 2000 активних бізнес-партнерів, 4000 агентів по всій країні, понад 2 мільйони оформлених полісів і вже понад 600 млн грн виплачених комісій, з них 200 млн — лише за минулий рік. Це свідчить: платформа не лише надає зручність, але й приносить реальні чималі доходи партнерам.

Хто із партнерів, що не належать до страхової чи фінансової сфери, може користуватись платформою UKASKO задля отримання додаткових доходів чи сервісних опцій для клієнтів?

— Ми маємо надзвичайно широкий спектр компаній і сервісів нефінансового і нестрахового профілю. Ними можуть бути, наприклад, автозаправки й автосервіси, служби таксі, кав’ярні, інтернет-магазини — це широке коло дуже різних бізнесів, які можуть монетизувати додаткову цінність через комісії. І нарешті, UKASKO працює з індивідуальними агентами, які можуть будувати власний мікробізнес на базі нашої платформи. У цьому й полягає наша сила: ми однаково зручні і для великого банку чи страховика, і для малого підприємця.

Ваша компанія — одна із небагатьох, хто представляла український фінансовий та insurtech-бізнес у Брюсселі на зустрічі з політиками Європи та єврочиновниками. Наскільки і чим ця поїздка була стратегічно важливою для UKASKO?

— Надзвичайно важливою. Ми брали участь у зустрічах із Єврокомісією, Європарламентом, Європейським інвестбанком у складі делегації АУБ з Лігою страхових організацій. Там ішлося про фінансову архітектуру ЄС, роль fintech та insurtech у цій системі. Це не був просто PR-візит — це була взаємна валідація представників фінансового і технологічного бізнесу України та ЄС. Ми бачимо великий потенціал не лише щодо внутрішнього ринку, але й для інтернаціоналізації сервісу. Маємо серед партнерів страховиків із міжнародним капіталом — добре знаємо їхні стандарти та вимоги. У процесі взаємодії з іноземними інституціями та бізнесом ми бачимо, що продукти UKASKO не просто відповідають міжнародним чи європейським бізнес-стандартам чи сервісу – часом наші рішення перевершують наявні на їхніх ринках елементи цифрової інфраструктури.

Якими ви бачите наступні етапи розвитку для UKASKO і для ринку загалом?

— Ми чітко визначили три ключові вектори. По-перше, це ще глибша автоматизація процесів — вже впроваджуємо штучний інтелект для скорингу, обробки заявок і рекомендацій. По-друге, досягаємо ще більшої безшовної сумісності з банківськими та e-commerce-системами, щоб запускати страхові продукти буквально на льоту — без технічних бар'єрів, з мінімальним втручанням і мінімальними інвестиціями партнерів. І третій напрям — експорт. Наші продукти відповідають вимогам європейського ринку, тому ми маємо великий потенціал для масштабування, причому не як локальний гравець, а як міжнародний та європейський insurtech із українським корінням.

Наостанок дайте пораду бізнесам, які поки що не працюють зі страхуванням як сервісом.

— Не зволікайте. Страхування — це не складно. Це просто ще один API, який відкриває нові можливості. А з UKASKO ви отримуєте не просто технологію, а професійну підтримку, а також партнера, який вже зараз тримає бекенд великої частини страхового ринку країни.