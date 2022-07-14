Интегрированные коммуникации во время войны — коммуникации, умноженные на 1000: лекция Елены Плаховой

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Лекция Елены Плаховой, директора по управлению репутацией и маркетингом группы компаний Новая почта, состоится 29 июля в 11:00. Советуем воспользоваться этой возможностью, чтобы задать практические вопросы и получить действенные советы специалиста.

ТЕМА : Интегрированные коммуникации во время войны — коммуникации, умноженные на 1000: опыт Новой почты

Елена Плахова расскажет о том:

как работать с собственной командой, чтобы всех держать в «рабочем» состоянии, и при чем здесь шахматы;

как смотреть на коммуникации и как их делать, чтобы пробиться через новости на военную тематику;

как отстраивать внутренние коммуникации, чтобы все знали, что нужно знать именно им для работы и формирования ожиданий;

когда переходить от психологической поддержки к реальной, и это даст бренду работодателя;

что такое сервис во время войны, отличается ли он от мирного времени;

как карта стейкхолдеров помогает одновременно думать обо всех и фокусироваться на главном;

как топ-менеджеру самому не сойти с ума и где искать поводы для мотивации и развития.

Доступ к лекции по донату. Регистрация по ссылке .

Также вы можете получить доступ к предыдущим лекциям - Оксане Коваль о диджитале во время войны , Валерии Толочиной о том, как бренду оставаться в эфире во время войны и Елене Деревянко о трансформации системы управления бизнесом в новых реалиях .