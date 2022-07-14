Інтегровані комунікації під час війни — комунікації, помножені на 1000: лекція Олени Плахової

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Лекція Олени Плахової, директора з управління репутацією та маркетингом групи компаній Нова пошта, відбудеться 29 липня об 11:00. Радимо скористатися цією можливістю, аби задати практичні питання та отримати дієві поради фахівця.

ТЕМА: Інтегровані комунікації під час війни — комунікації, помножені на 1000: досвід Нової пошти

Олена Плахова розкаже про те:

як працювати з власною командою, щоб всіх тримати в «робочому» стані, та до чого тут шахи;

як дивитися на комунікації та як їх робити, щоб пробитися крізь новини на військову тематику;

як відстроювати внутрішні комунікації, щоб всі знали те, що потрібно знати саме їм для роботи та формування очікувань;

коли переходити від психологічної підтримки до реальної, і що це дасть бренду роботодавця;

що таке сервіс під час війни, та чи відрізняється він від мирного часу;

як карта стейкхолдерів допомагає одночасно думати про всіх і фокусуватися на головному;

як топ-менеджеру самому не зійти з розуму, та де шукати приводи для мотивації та розвитку.

Доступ до лекції за донатом. Реєстрація за посиланням.

Також ви можете отримати доступ до попередніх лекцій — Оксани Коваль про діджитал під час війни, Валерії Толочиної про те, як бренду залишатися в етері під час війни та Олени Дерев’янко про трансформацію системи управління бізнесом у нових реаліях.