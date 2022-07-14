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Інтегровані комунікації під час війни — комунікації, помножені на 1000: лекція Олени Плахової
Проєкт MMR Edu створений для тих, хто хоче вчитися, хто шукає відповіді на свої запитання, хто почав стратегічні зміни і не знає, яким шляхом рухатися. Ми залучаємо найкращих фахівців своєї справи, аби вони ділилися своїм досвідом та інсайтами.
Лекція Олени Плахової, директора з управління репутацією та маркетингом групи компаній Нова пошта, відбудеться 29 липня об 11:00. Радимо скористатися цією можливістю, аби задати практичні питання та отримати дієві поради фахівця.
ТЕМА: Інтегровані комунікації під час війни — комунікації, помножені на 1000: досвід Нової поштиПідписуйтесь на наш Telegram канал
Олена Плахова розкаже про те:
- як працювати з власною командою, щоб всіх тримати в «робочому» стані, та до чого тут шахи;
- як дивитися на комунікації та як їх робити, щоб пробитися крізь новини на військову тематику;
- як відстроювати внутрішні комунікації, щоб всі знали те, що потрібно знати саме їм для роботи та формування очікувань;
- коли переходити від психологічної підтримки до реальної, і що це дасть бренду роботодавця;
- що таке сервіс під час війни, та чи відрізняється він від мирного часу;
- як карта стейкхолдерів допомагає одночасно думати про всіх і фокусуватися на головному;
- як топ-менеджеру самому не зійти з розуму, та де шукати приводи для мотивації та розвитку.
Доступ до лекції за донатом. Реєстрація за посиланням.
Також ви можете отримати доступ до попередніх лекцій — Оксани Коваль про діджитал під час війни, Валерії Толочиної про те, як бренду залишатися в етері під час війни та Олени Дерев’янко про трансформацію системи управління бізнесом у нових реаліях.