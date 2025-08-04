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До конца 2025 года сеть аптек «Путешественник» планирует расширить список образовательных программ.
До конца 2025 года сеть аптек «Путешественник» планирует расширить список образовательных программ.
Категория
Бизнес
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"Инвестиции в образование, наставничество и создание условий для развития — это часть нашей идентичности", — Наталья Байдык, "Подорожник"

«Подорожник» — единственная сеть аптек, попавшая в рейтинг крупнейших бизнес-инвесторов в украинское образование. Тем не менее, в компании убеждены, что для фармации инвестиции в корпоративное обучение не являются чем-то неординарным и нужны в этой отрасли так же, как в тяжелой промышленности, телекоме, ІТ и везде, где стремительно развиваются технологии, рынки и сервис. Четыре года «Подорожник» активно развивает собственные образовательные проекты, благодаря которым признан одним из лучших работодателей для молодежи в Украине. Как ставка на молодежь определила стратегию компании и каких результатов удалось достичь, рассказывает HR-директор сети аптек «Подорожник» Наталья Байдык.

Когда руководство компании поняло, что инвестиции в образование – необходимость и будущее «Подорожника» ?

— Предоставление качественной фармацевтической опеки является сутью нашего бизнеса. Ключевую роль в работе аптеки играет фармацевт, и соответственно для того, чтобы развиваться, нам нужны лучшие фармацевты.

В 2021 году мы открыли тысячную аптеку и поняли: чтобы расти дальше и за несколько лет открыть еще тысячу аптек, мы должны быть уверены в том, что несмотря на конкуренцию на рынке труда и динамические изменения в стандартах обслуживания, найдем специалистов высокого уровня, к которому уже привыкли наши клиенты. всех карьерных ступенях в аптеке: от стажера до руководителя.

Мы запустили LMS-платформу, которая предоставляет всем работникам доступ к интерактивным курсам, профессиональной литературе, записям вебинаров и обучающих видео. Эта платформа – основа нашей учебной модели.

Сколько проектов вам удалось реализовать за это время?

Когда мы определяли направления образовательных программ и курсов, сразу выделили несколько аудиторий: студентов-фармацевтов, новичков, опытных специалистов, потенциальных заведующих и региональных директоров.

Для привлечения студентов «Подорожник» наладил партнерство с 81 учебным заведением по всей Украине. Мы стали первой частной аптечной сетью, получившей разрешение Минздрава на собственную интернатуру. Только в 2024 году 1626 студентов прошли практику, получили первый опыт работы в коммерческой аптеке, а за четыре года — более 4300. Из них более 2000 присоединились к нашей команде.

Другое наше направление — подготовка начинающих фармацевтов, вчерашних выпускников, которые готовы с энтузиазмом работать, но им не хватает опыта и понимания того, как работает аптека. Для них мы разработали программу стажировки «Твой START», объединяющую теорию с практикой работы аптеки. В то время, когда другие работодатели отвращаются от кандидатов без опыта, потому что не хотят рисковать, мы открыли двери наших аптек для всех молодых специалистов и создали для них адаптационный курс, благодаря которому они уверены в себе, а мы в них.

Фото 2 — "Инвестиции в образование, наставничество и создание условий для развития — это часть нашей идентичности", — Наталья Байдык, "Подорожник"

Фармацевты, которые уже у нас работают, могут углублять свои знания на нашей обучающей онлайн-платформе, где постоянно обновляется перечень курсов и вебинаров о лекарственных средствах, подходах к фармопике и стандартам обслуживания.

Фармацевты, стремящиеся расти к заведующим также могут получить полноценную подготовку к переходу на управленческую должность.

У нас есть программы для заведующих «Школа заведующего» и «Легкий старт». Последняя готовит заведующих к роли наставников для новых фармацевтов, потому что концепцию постоянного обучения и передачи знаний коллегам мы реализуем на всех уровнях. Замыкают звено программы "Школа регионального директора", "Управление аптекой" и "Школа управленческого мастерства" - это кейс-ориентированное обучение и углубление лидерских и управленческих навыков для региональных директоров. Следующий этап в карьере – переход на должность дивизионного директора – у нас сопровождается индивидуальными планами развития.

Кроме этого, мы запустили внутренний образовательный проект «День в аптеке», предусматривающий ежемесячные визиты офисных работников в аптеки, чтобы глубже погрузиться в операционную работу, лучше понять вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются фармацевты, и оценить, как работают бизнес-процессы на местах. Мы стремимся увидеть реальную картину, выявить влияющие на развитие барьеры и укрепить связь между офисной командой и сетью. После каждого визита участники фиксируют свои наблюдения в чек-листе, чтобы мы могли системно анализировать полученные данные и принимать обоснованные решения по совершенствованию сервиса и внутренних процессов. В настоящее время проект действует во Львове и Львовской области. Мы видим, как эта практика повышает вовлеченность команды, способствует обмену опытом и помогает строить более эффективное взаимодействие внутри сети.

Образовательная программа «Подорожника» действительно выглядит комплексной и адаптированной под учащихся всех уровней. Какую роль в ней вы отводите именно студентам?

Наша философия такова: если мы хотим видеть фармацию профессиональной, современной и клиентоориентированной, нужно вкладываться именно в молодежь. Сотрудничество с образовательными учреждениями позволяет нам напрямую взаимодействовать со студентами, проводить мероприятия, участвовать в Форумах карьеры и распространять современные практики фармацевтического образования. Наши топ-менеджеры регулярно выступают в вузах, делятся опытом и вдохновляют молодежь. А Инна Шергей, руководитель отдела работы по вузам, уже второй год подряд возглавляет экзаменационную комиссию Волынского медицинского института.

Фото 3 — "Инвестиции в образование, наставничество и создание условий для развития — это часть нашей идентичности", — Наталья Байдык, "Подорожник"

Программа «Подорожник START» создана для того, чтобы находить и содержать таланты. Студенты приходят к нам на практику, стажировку, и остаются. «Подорожник» вошла в рейтинг ТОП-25 украинских работодателей, открытых для молодых талантов до 25 лет, по версии Stud-Point. Это признание того, что мы создаем для них реальные возможности для развития.

К тому же мы часто организовываем экскурсии для школьников и студентов в Центральный офис и «Учебную аптеку «Подорожник», которым интересно увидеть, как работает аптека. Мы рады приоткрыть завесу этой профессии, показать ее важность, современность и перспективы только стоящим в начале своего профессионального пути.

Но учим и углубляем знания не только студентов. В ответ на инициативу образовательных учреждений мы реализуем проект «Практика для преподавателей» на базе наших аптек – в направлениях организации и экономики фармации (ОЭФ) и информационных технологий. Идея в том, чтобы дать преподавателям возможность увидеть, как знания учебников работают в реальной фармацевтической среде. Это ценно как для нас, так и для преподавателей, ведь практика позволяет лучше адаптировать преподавание к современным условиям.

Также в прошлом году мы начали практику для педагогов для обмена опытом с фармбизнесом и лучшего понимания потребностей друг друга. На базе наших аптек уже прошли 10-дневную стажировку преподаватели Хмельницкого базового медицинского колледжа и Волынского медицинского института. Сосредотачиваемся на следующих направлениях: информационные технологии, работа с бизнес-процессами аптеки и организация экономики в фармации. После прохождения практики, преподаватели оставляют положительные отзывы, отмечая, что такой опыт помогает изменить подход к подаче материала и глубже объяснять студентам реалии будущей профессии.

Как появилась идея создания Учебной аптеки «Подорожник»?

По нашим наблюдениям, многие выпускники фармацевтических учебных заведений выходят на рынок труда с хорошей теоретической базой, но без опыта и уверенности в практических навыках, а именно этого сейчас больше всего ожидает рынок. Да и вообще мы понимали, что достаточно значительное количество новых работников нужно дополнительно готовить к практической работе в аптеке, чтобы фармопика в каждой аптеке «Подорожник» отвечала нашим стандартам. Обеспечить комплексную подготовку фармацевтов, которая не только углубляет в теорию, но знакомит с бизнес-процессами аптеки и дает опыт общения с клиентами, можно только создав полноценный симулятор аптеки.

Фото 4 — "Инвестиции в образование, наставничество и создание условий для развития — это часть нашей идентичности", — Наталья Байдык, "Подорожник"

С этими мыслями мы начали работу над специальным учебным пространством, которое будет работать одновременно как аптека, лекторий и бэк-офис.

В 2024 году мы открыли первую «Учебную аптеку» «Подорожник» во Львове, сейчас запускаем вторую в Ивано-Франковске и не планируем на этом останавливаться. Наша цель – учебные аптеки во всех областных центрах.

Для того чтобы попасть к нам на обучение, студенты могут писать нам в социальных сетях, обращаться к руководству своих вузов или к представителям «Подорожника» на многочисленных карьерных форумах. Или просто зайдите в одну из наших аптек – да, все так просто. Улыбнитесь, скажите: "Хочу с вами работать" - и мы обязательно пообщаемся. У нас всегда рады инициативным и искренним людям. Возможно, именно с этого шага начнется ваша история с «Подорожником».

Студенты получат самое ценное – не опыт «на бумаге», а настоящую профессиональную практику. Работа с клиентами, автоматизированные процессы, фармацевтическая опека – все в реальном времени, с поддержкой наставника.

Можете ли вы рассказать, сколько средств было потрачено на эти проекты?

Сеть аптек «Подорожник» уже инвестировала в образовательные инициативы более 8,9 млн. грн. Наибольшие суммы направили на открытие учебных аптек во Львове и Ивано-Франковске – это более 4 млн гривен. Еще более 2 млн. гривен мы инвестировали в программы, которые помогают молодежи развиваться: стипендии, менторские курсы, карьерные мероприятия. Самый большой такой проект — «Инвестируем в будущее», стипендиальную программу для 20 лучших студентов со всей Украины, запустили в этом году и планируем и дальше поддерживать амбициозную молодежь.

Также мы передаем профильным учебным заведениям образования специализированное оборудование и выступаем партнером медицинских конференций для студентов, аспирантов и преподавателей.

Почему это личный вопрос для руководства?

Постоянное развитие — ценность, заложенная в основу корпоративной культуры «Подорожника». Мы всегда поощряли обучение, потому что убеждены: именно оно формирует сильные команды и обеспечивает стабильность бизнеса.

Но для нас развитие профильного образования – это больше, чем инструмент. Это вклад в профессию, в отрасль, в страну. Как крупнейшая аптечная сеть Украины, мы чувствуем ответственность за качество фармопеки, уровень подготовки фармацевтов и стандарты, которые мы формируем для всего рынка.

Фото 5 — "Инвестиции в образование, наставничество и создание условий для развития — это часть нашей идентичности", — Наталья Байдык, "Подорожник"

Поэтому инвестиции в образование, наставничество и создание условий для развития это не просто стратегическое решение. Это часть нашей идентичности. И в то же время глубоко личное дело. Потому что, когда мы видим, как студент приходит к нам не просто на работу, а в сообщество, которое верит в него, мы знаем, что делаем важное дело. Мы убеждены, что, создавая такие пространства, мы инвестируем не только в работников. Мы развиваем саму профессию. Ведь сейчас в Украине нет другого места, где студенты могут пройти полный цикл работы в аптеке в реальных условиях — бок о бок с командой, которая передает не только знания, но и культуру сервиса. К слову, в январе 2023 года в «Подорожнике» стартовал проект «Встречи с СЕО» – ежемесячные неформальные встречи студентов с исполнительным директором компании. Это инициатива СЕО Тараса Коляды — действительно уникальная практика, когда топ-менеджер крупной компании регулярно выделяет время, чтобы напрямую общаться с молодежью. После 13 таких встреч мы получили 14 новых молодых сотрудников – конверсия лучше, чем на любом job-сайте. Мы не боимся брать новичков даже на только что созданные должности, и таких примеров у нас много. К примеру, позиция личного ассистента СЕО Тараса Коляды. Это исключительное развитие для человека, который видит, как принимаются ключевые управленческие решения и как функционирует компания изнутри, настоящий мини-курс МВА. А главное, что после года работы ассистентом человек может продолжить работу в любом департаменте компании. Так, один из предыдущих ассистентов Тараса уже в 22 года стал руководителем проекта Учебная аптека.

Какое будущее у программы в планах?

До конца 2025 года сеть аптек «Подорожник» планирует расширить перечень образовательных программ в соответствии с актуальными вызовами в фармацевтической сфере и запросами работников. В фокусе – углубление знаний по фармопике, развитие коммуникационных и управленческих компетенций. В частности, запуск программ, посвященных качественной коммуникации с клиентами, в первую очередь с военными и ветеранами. Все приложения создаются с учетом реальных потребностей работников и улучшения сервиса для наших клиентов. Планируем и дальше инвестировать в национальное образование и науку, усиливать партнерства с учебными заведениями и представленность Украины на международных конференциях. У нас уже сильная основа — и теперь хотим, чтобы качественная фармацевтическая подготовка стала доступной в каждом уголке страны.

  • Отрасль: фармацевтический ритейл, фармация, здравоохранение
  • Количество работников: более 12 000
  • Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы: 8,9 млн. грн.
  • Индекс образовательной филантропии: 87,47