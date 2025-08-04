"Інвестиції в освіту, наставництво й створення умов для розвитку — це частина нашої ідентичності", — Наталія Байдик, "Подорожник"

«Подорожник» — єдина мережа аптек, яка потрапила в рейтинг найбільших бізнес-інвесторів в українську освіту. Проте, в компанії переконані, що для фармації інвестиції в корпоративне навчання не є чимось неординарним і потрібні в цій галузі так само, як у важкій промисловості, телекомі, ІТ і загалом всюди, де стрімко розвиваються технології, ринки та сервіс. Чотири роки «Подорожник» активно розвиває власні освітні проєкти, завдяки яким визнаний одним з кращих роботодавців для молоді в Україні. Як ставка на молодь визначила стратегію компанії і яких результатів вдалось досягти, розповідає HR-директорка мережі аптек «Подорожник» Наталія Байдик.

Коли керівництво компанії зрозуміло, що інвестиції в освіту — необхідність і майбутнє «Подорожника»?

— Надання якісної фармацевтичної опіки є суттю нашого бізнесу. Ключову роль в роботі аптеки відіграє фармацевт, і відповідно, для того, щоб розвиватись, нам потрібні найкращі фармацевти.

У 2021 році ми відкрили тисячну аптеку і зрозуміли: щоб зростати далі і за кілька років відкрити ще тисячу аптек, ми маємо бути впевнені в тому, що попри конкуренцію на ринку праці і динамічні зміни в стандартах обслуговування, знайдемо фахівців високого рівня, до якого вже звикли наші клієнти. Так почалась історія корпоративної освіти в нашій мережі і з'явилась програма «Подорожник START», яка сьогодні супроводжує на всіх кар'єрних сходинках в аптеці: від стажера до керівника.

Ми запустили LMS-платформу, яка надає усім працівникам доступ до інтерактивних курсів, професійної літератури, записів вебінарів і навчальних відео. Ця платформа — основа нашої навчальної моделі.

Скільки проєктів вам уже вдалось реалізувати за цей час?

— Коли ми визначали напрями освітніх програм і курсів, відразу виділили декілька аудиторій: студентів-фармацевтів, новачків, фахівців з досвідом, потенційних завідувачів та регіональних директорів.

Для залучення студентів «Подорожник» налагодив партнерство з 81 навчальним закладом по всій Україні. Ми стали першою приватною аптечною мережею, що отримала дозвіл МОЗ на власну інтернатуру. Лише у 2024 році 1626 студентів пройшли практику, отримали перший досвід роботи в комерційній аптеці, а загалом за чотири роки — понад 4300. З них понад 2000 приєдналися до нашої команди.

Інший наш напрям — підготовка фармацевтів-початківців, вчорашніх випускників, які готові з запалом працювати, але їм бракує досвіду і розуміння того, як працює аптека. Для них ми розробили програму стажування «Твій START», яка поєднує теорію з практикою роботи аптеки. У той час, коли інші роботодавці відвертаються від кандидатів без досвіду, бо не хочуть ризикувати, ми відкрили двері наших аптек для всіх молодих спеціалістів і створили для них адаптаційний курс, завдяки якому вони впевнені в собі, а ми — в них.

Фармацевти, які вже у нас працюють, можуть поглиблювати свої знання на нашій навчальній онлайн-платформі, де постійно оновлюється перелік курсів та вебінарів про лікарські засоби, підходи до фармопіки та стандартів обслуговування.

Фармацевти, які прагнуть зростати до завідувачів, також можуть отримати повноцінну підготовку до переходу на управлінську посаду.

У нас також є програми для завідувачів «Школа завідувача» і «Легкий старт». Остання — готує завідувачів до ролі наставників для нових фармацевтів, бо концепцію постійного навчання і передачі знань колегам ми реалізуємо на всіх рівнях. Замикають ланку програми «Школа регіонального директора», «Управління аптекою» і «Школа управлінської майстерності» — це кейс-орієнтоване навчання та поглиблення лідерських та управлінських навичок для регіональних директорів. Наступний етап в кар'єрі — перехід на посаду дивізійного директора — у нас супроводжується індивідуальними планами розвитку.

Крім цього, ми запустили внутрішній освітній проєкт «День в аптеці», який передбачає щомісячні візити офісних працівників в аптеки, щоб глибше зануритися в операційну роботу, краще зрозуміти виклики, з якими щодня стикаються фармацевти, та оцінити, як працюють бізнес-процеси на місцях. Ми прагнемо побачити реальну картину, виявити бар’єри, що впливають на розвиток, і зміцнити зв’язок між офісною командою та мережею. Після кожного візиту учасники фіксують свої спостереження у чек-листі, щоб ми могли системно аналізувати отримані дані й ухвалювати обґрунтовані рішення для вдосконалення сервісу та внутрішніх процесів. Наразі проєкт діє у Львові та Львівській області. Ми вже бачимо, як ця практика підвищує залученість команди, сприяє обміну досвідом і допомагає будувати більш ефективну взаємодію всередині мережі.

Освітня програма «Подорожника» дійсно виглядає комплексною і адаптованою під учнів усіх рівнів. Яку роль в ній ви відводите саме студентам?

— Наша філософія така: якщо ми хочемо бачити фармацію професійною, сучасною і клієнтоорієнтованою, потрібно вкладатися саме в молодь. Співпраця з освітніми установами дозволяє нам напряму взаємодіяти зі студентами, проводити заходи, брати участь у Форумах кар’єри та поширювати сучасні практики фармацевтичної освіти. Наші топменеджери регулярно виступають у вишах, діляться досвідом і надихають молодь. А Інна Шергей, керівниця відділу роботи з ВНЗ, уже другий рік поспіль очолює екзаменаційну комісію Волинського медичного інституту.

Програма «Подорожник START» створена для того, щоб знаходити та утримувати таланти. Студенти приходять до нас на практику, стажування, інтернатуру — і залишаються. Це працює. І це вже видно: близько 15% працівників нашого центрального офісу — це люди, які почали свою кар'єру разом із нами. Вони знають компанію зсередини і вже формують її майбутнє. У лютому 2025 року мережа аптек «Подорожник» увійшла до рейтингу ТОП‑25 українських роботодавців, відкритих для молодих талантів до 25 років, за версією Stud‑Point. Це визнання того, що ми створюємо для них реальні можливості для розвитку. Підтримка молодих спеціалістів є одним із ключових пріоритетів «Подорожника», а програма «Подорожник START» стала для багатьох першим кроком у професійну кар’єру.

До того ж, ми часто організовуємо екскурсії для школярів та студентів до Центрального офісу та «Навчальної аптеки «Подорожник», яким цікаво побачити, як працює аптека. Ми раді привідкрити завісу цієї професії, показати її важливість, сучасність і перспективи тим, хто лише стоїть на початку свого професійного шляху.

Але вчимо та поглиблюємо знання не тільки студентів. У відповідь на ініціативу освітніх закладів ми реалізуємо проєкт «Практика для викладачів» на базі наших аптек — у напрямках організації й економіки фармації (ОЕФ) та інформаційних технологій. Ідея в тому, щоби дати викладачам змогу побачити, як знання з підручників працюють у реальному фармацевтичному середовищі. Це цінно як для нас, так і для викладачів — адже практика дозволяє краще адаптувати викладання до сучасних умов.

Також, торік ми започаткували практику для освітян для обміну досвіду з фармбізнесом і кращого розуміння потреб одне одного. На базі наших аптек уже пройшли 10-денне стажування викладачі Хмельницького базового медичного коледжу та Волинського медичного інституту. Зосереджуємось на таких напрямках: інформаційні технології, робота з бізнес-процесами аптеки та організація економіки у фармації. Після проходження практики викладачі залишають позитивні відгуки, відзначаючи, що такий досвід допомагає змінити підхід до подачі матеріалу та глибше пояснювати студентам реалії майбутньої професії.

Як з’явилась ідея створення «Навчальної аптеки «Подорожник»?

— За нашими спостереженнями, багато випускників фармацевтичних закладів освіти виходять на ринок праці з хорошою теоретичною базою, але без досвіду і впевненості у практичних навичках, а саме цього зараз найбільше очікує ринок. Та й загалом ми розуміли, що досить значну кількість нових працівників потрібно додатково готувати до практичної роботи в аптеці, щоб фармопіка в кожній аптеці «Подорожник» відповідала нашим стандартам. Забезпечити комплексну підготовку фармацевтів, яка не тільки заглиблює в теорію, але й знайомить з бізнес-процесами аптеки та надає досвід спілкування з клієнтами, можна тільки створивши повноцінний симулятор аптеки.

З цими думками ми почали роботу над спеціальним навчальним простором, який працюватиме одночасно як аптека, лекторій і бек-офіс.

У 2024 році ми відкрили першу «Навчальну аптеку» «Подорожник» у Львові, зараз запускаємо другу в Івано-Франківську і не плануємо на цьому зупинятись. Наша мета — навчальні аптеки в усіх обласних центрах.

Для того, щоб потрапити до нас на навчання, студенти можуть писати нам у соціальних мережах, звертатись до керівництва своїх вишів або до представників «Подорожника» на численних карʼєрних форумах. Або просто зайдіть в одну з наших аптек — так, усе настільки просто. Усміхніться, скажіть: «Хочу з вами працювати» — і ми обов’язково поспілкуємось. У нас завжди раді ініціативним і щирим людям. Можливо, саме з цього кроку почнеться ваша історія з «Подорожником».

Студенти отримають найцінніше — не досвід «на папері», а справжню професійну практику. Робота з клієнтами, автоматизовані процеси, фармацевтична опіка — все в реальному часі, з підтримкою наставника.

Чи можете ви розказати, скільки коштів було витрачено на ці проєкти?

— Мережа аптек «Подорожник» вже інвестувала в освітні ініціативи понад 8,9 млн грн. Найбільші суми спрямували на відкриття навчальних аптек у Львові та Івано-Франківську — це понад 4 млн гривень. Ще понад 2 млн гривень ми інвестували в програми, які допомагають молоді розвиватися: стипендії, менторські курси, кар'єрні заходи. Найбільший такий проєкт — «Інвестуємо в майбутнє», стипендіальну програма для 20 найкращих студентів з усієї України, запустили цього року і плануємо й надалі підтримувати амбітну молодь.

Також, ми передаємо профільним навчальним закладам освіти спеціалізоване обладнання та виступаємо партнером медичних конференцій для студентів, аспірантів і викладачів. Ці інвестиції — внесок мережі аптек «Подорожник» у сильну вітчизняну фармацію майбутнього, яка формується вже сьогодні.

Чому це особисте питання для керівництва?

— Постійний розвиток — цінність, яка закладена в основу корпоративної культури «Подорожника». Ми завжди заохочували навчання, бо переконані: саме воно формує сильні команди й забезпечує стабільність бізнесу.

Але для нас розвиток профільної освіти — це більше, ніж інструмент. Це — внесок у професію, у галузь, у країну. Як найбільша аптечна мережа України, ми відчуваємо відповідальність за якість фармопіки, рівень підготовки фармацевтів і стандарти, які ми формуємо для всього ринку.

Тому інвестиції в освіту, наставництво й створення умов для розвитку — це не просто стратегічне рішення. Це — частина нашої ідентичності. І водночас — глибоко особиста справа. Бо коли ми бачимо, як студент приходить до нас не просто на роботу, а у спільноту, яка вірить у нього — ми знаємо, що робимо важливу справу. Ми переконані: створюючи такі простори, ми інвестуємо не лише у працівників. Ми розвиваємо саму професію. Адже наразі в Україні немає іншого місця, де студенти можуть пройти повний цикл роботи в аптеці в реальних умовах — пліч-о-пліч з командою, яка передає не лише знання, а й культуру сервісу.До слова, у січні 2023 року в «Подорожнику» стартував проєкт «Зустрічі з СЕО» — щомісячні неформальні зустрічі студентів із виконавчим директором компанії. Це ініціатива СЕО Тараса Коляди — справді унікальна практика, коли топменеджер великої компанії регулярно виділяє час, щоб напряму спілкуватися з молоддю. Після 13 таких зустрічей ми отримали 14 нових молодих співробітників — конверсія краща, ніж на будь-якому job-сайті. Ми не боїмось брати новачків навіть на щойно створені посади, і таких прикладів у нас багато. Наприклад, позиція особистого асистента СЕО Тараса Коляди. Це винятковий розвиток для людини, яка на власні очі бачить, як ухвалюються ключові управлінські рішення та як функціонує компанія зсередини, справжній міні-курс МВА. А головне, що після року роботи асистентом людина може продовжити роботу в будь-якому департаменті компанії. Так, один із попередніх асистентів Тараса уже в 22 роки став керівником проєкту «Навчальна аптека».

Яке майбутнє у програми в планах?

— До кінця 2025 року мережа аптек «Подорожник» планує розширити перелік освітніх програм відповідно до актуальних викликів у фармацевтичній сфері та запитів працівників. У фокусі — поглиблення знань з фармопіки, розвиток комунікаційних і управлінських компетенцій. Зокрема, запуск програм, присвячених якісній комунікації з клієнтами, в першу чергу, з військовими та ветеранами. Усі програми створюються з урахуванням реальних потреб працівників і покращення сервісу для наших клієнтів. Плануємо й надалі інвестувати в національну освіту та науку, посилювати партнерства з навчальними закладами і представленість України на міжнародних конференціях. Ми вже маємо сильну основу — і тепер хочемо, щоб якісна фармацевтична підготовка стала доступною в кожному куточку країни.