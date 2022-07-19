"Из кризиса Украину вытянут новейшие технологии и интеллект наших людей" – главные инсайты вебинара Сергея Евтушенко на "Штаб-квартире"

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

18 июля состоялся вебинар соучредителя и управляющего партнера UDP Renewables Сергея Евтушенко. Капитализация UDP Renewables превышает 150 млн. евро, а в апреле 2021-го компания подписала соглашение с Катарской государственной энергетической корпорацией Nebras Power. На вебинаре проекта " Штаб-квартира " Сергей Евтушенко рассказал, как привлекать глобальных инвесторов, выходить на внешний рынок, принимать решения в войну и что поможет Украине выйти из послевоенного кризиса.

Делимся главными тезисами выступления.

О привлечении глобальных инвесторов

За тем фактом, что в Украине появляется настоящий транснациональный инвестор стоит двух-трехлетняя подготовка. Многое зависит от стратегии, репутации предпринимателя, перспективности отрасли. Но даже это не гарантирует успеваемость инвестиционного соглашения.

Чтобы привлечь глобального инвестора, необходимо к этому тщательно подготовиться и изучить партнера. К примеру, арабские предприниматели имеют совершенно отличную от европейцев и американцев культуру. Первое предложение арабов выглядело настолько ничтожным, что на него можно было обидеться. Но так как мы понимали их культурные особенности и были знакомы с понятием "арабский торг", мы знали, что они просто нас тестируют. Потому не отвергли предложение и начали с ними диалог. Мы привели достаточно аргументов, чтобы партнеры убедились: мы не новички, и с нами можно иметь дело.

Когда ты работаешь с американцами, это открытые люди, которые сразу переходят к делу, потому что ценят свое время. Для них важна их производительность. Чтобы вести переговоры с арабами, нужно быть эрудированным и достаточно осведомленным, чтобы поддержать разговор на разные темы, включая арабскую историю, культуру и даже кухню. А еще нужно быть терпеливым – соглашение с катарцами мы закрывали больше двух лет. Это были десятки раундов переговоров, продолжавшихся несколько часов.

О выходе на внешний рынок

С одной стороны, конкуренция на международном рынке очень высока, с другой — это компенсируется простыми правилами для бизнеса и помощью со стороны государства — например, грантами для иностранцев. Процесс выхода на внешний рынок следует начинать с исследования правового, финансового и налогового режима сразу нескольких юрисдикций.

О лидерстве владельца бизнеса

Компания — это, в первую очередь, команда, культура и лидерство ее генерального директора или акционера. Лидерство состоит в том, чтобы объем компетенций владельца всегда был больше, чем текущий уровень развития компании. Когда компания нуждается больше, чем может обеспечить ее владелец, нужно или продавать бизнес или развивать эти компетенции самому лидеру. Для владельца компании очень важен неизменный апгрейд, неизменное обучение.

Очень многие украинские компании не переживут нынешний кризис — обанкротятся, изменят бизнес-модель, или будут поглощены более серьезными игроками. Выживут сильнейшие.

Об оттоке талантов

Меня волнует релокация украинских трудовых ресурсов. Для того, чтобы вырастить новых специалистов, нужны десятилетия. Чтобы привлечь классного специалиста нужно предложить ему интересную, амбициозную, масштабную работу. К сожалению, сейчас украинский бизнес сфокусирован на выживании и решает другие задачи.

О принятии решений в войну

Люди по-разному реагируют на стресс, и главное не втянуться в бесконечный новостной поток, забыв о бизнес-процессах и приоритетах. Главный вывод, к которому я пришел — каждый должен заниматься своим делом и фокусироваться на том, что он умеет делать хорошо. Военный – на искусстве войны. Госслужащий — для того, чтобы быть полезным государству. Предприниматель должен отвечать за свой коллектив, интересы сотрудников, участвовать в волонтерской работе и платить налоги. Чтобы украинская экономика не просела, мы должны выполнять свои контрактные обязательства и не оправдываться форс-мажором.

Об восстановлении Украины

Сейчас у Украины уникальный шанс пройти трансформацию и перейти на стандарты жизни развитых обществ. Мы не можем декларировать цели рыночной экономики, в душе оставаясь социалистическим государством, постоянно вмешивающимся в жизнь бизнеса своими регуляциями, коррупцией и микроменеджментом.

Драйверами, которые вытянут Украину из послевоенного кризиса, станут новейшие технологии, ИТ и военно-промышленный комплекс. Делать ставку следует не на ресурсную составляющую, а на интеллект и творческий потенциал наших людей. То есть, все отрасли должны получить приставку tech.

Уже 27 июля в прямом эфире "Штаб-квартиры" встретимся с Игорем Тынным, основателем и совладельцем энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова". Игорь расскажет, как средний бизнес может заработать на экологических проектах и зеленой энергетике.

Присоединяйтесь по ссылке: https://shtab.delo.ua/