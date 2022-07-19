"З кризи Україну витягнуть новітні технології та інтелект наших людей" – головні інсайти вебінару Сергія Євтушенка на “Штаб-квартирі”

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

18 липня відбувся вебінар співзасновника та керівного партнера UDP Renewables Сергія Євтушенка. Капіталізація UDP Renewables перевищує 150 млн євро, а у квітні 2021-го компанія підписала угоду з Катарською державною енергетичною корпорацією Nebras Power. На вебінарі проєкту "Штаб-квартира" Сергій Євтушенко розповів, як залучати глобальних інвесторів, виходити на зовнішній ринок, ухвалювати рішення у війну, та що допоможе Україні вийти з повоєнної кризи.

Ділимося головними тезами виступу.

Про залучення глобальних інвесторів

За тим фактом, що в Україні з’являється справжній транснаціональний інвестор стоїть двох-трьохрічна підготовка. Багато залежить від стратегії, репутації підприємця, перспективності галузі. Але навіть це не гарантує успішність інвестиційної угоди.

Аби залучити глобального інвестора, потрібно до цього ретельно підготуватися та вивчити партнера. Наприклад, арабські підприємці мають зовсім відмінну від європейців та американців культуру. Перша пропозиція арабів виглядала настільки нікчемною, що на неї можна було образитися. Але через те, що ми розуміли їхні культурні особливості й були знайомі з поняттям "арабський торг", ми знали, що вони просто нас тестують. Тому не відкинули пропозицію і почали з ними діалог. Ми навели достатньо аргументів, щоб партнери переконалися — ми не новачки, і з нами можна мати справу.

Коли ти працюєш з американцями — це відкриті люди, які відразу переходять до справи, тому, що цінують свій час. Для них важлива їхня продуктивність. Аби вести переговори з арабами, потрібно бути ерудованим та достатньо обізнаним, аби підтримати розмову на різні теми, включаючи арабську історію, культуру та навіть кухню. А ще потрібно бути терплячим – угоду з катарцями ми закривали понад два роки. Це були десятки раундів переговорів, що тривали по декілька годин.

Про вихід на зовнішній ринок

З одного боку, конкуренція на міжнародному ринку дуже висока, з іншого — це компенсується простою правил для бізнесу та допомогою з боку держави — наприклад, грантами для іноземців. Процес виходу на зовнішній ринок потрібно починати з дослідження правового, фінансового та податкового режиму відразу кількох юрисдикцій.

Про лідерство власника бізнесу

Компанія — це в першу чергу команда, культура та лідерство її генерального директора чи акціонера. Лідерство полягає в тому, щоб об’єм компетенцій власника завжди був більший, ніж поточний рівень розвитку компанії. Коли компанія має більші потреби, ніж може забезпечити її власник, потрібно або продавати бізнес або розвивати ці компетенції самому лідеру. Для власника компанії вкрай важливий постійний апгрейд, постійне навчання.

Дуже багато українських компаній не переживуть нинішню кризу — збанкрутують, змінять бізнес-модель, або ж будуть поглинені більш серйозними гравцями. Виживуть найсильніші.

Про відтік талантів

Мене турбує релокація українських трудових ресурсів. На те, аби виростити нових спеціалістів, потрібні десятиліття. Щоб залучити класного спеціаліста, потрібно запропонувати йому цікаву, амбітну, масштабну роботу. На жаль, зараз український бізнес сфокусований на виживанні та розв'язує зовсім інші задачі.

Про ухвалення рішень у війну

Люди по-різному реагують на стрес, і головне не втягнутися у нескінченний потік новин, забувши про бізнес-процеси та пріоритети. Головний висновок, якого я дійшов — кожен має займатися своєю справою і фокусуватися на тому, що він вміє робити добре. Військовий – на мистецтві війни. Держслужбовець — на тому, щоб бути корисним державі. Підприємець має відповідати за свій колектив, інтереси співробітників, брати участь у волонтерській роботі та сплачувати податки. Для того, щоб українська економіка не просіла, ми повинні виконувати свої контрактні зобов’язання та не виправдовуватися форс-мажором.

Про відбудову України

Зараз в України унікальний шанс пройти трансформацію і перейти на стандарти життя розвинутих суспільств. Ми не можемо декларувати цілі ринкової економіки, в душі залишаючись соціалістичною державою, яка постійно втручається в життя бізнесу своїми регуляціями, корупцією та мікроменеджментом.

Драйверами, які витягнуть Україну з повоєнної кризи, стануть новітні технології, ІТ та воєнно-промисловий комплекс. Робити ставку потрібно не на ресурсну складову, а на інтелект і творчий потенціал наших людей. Тобто всі галузі мають отримати приставку tech.

Вже 27 липня в прямому ефірі "Штаб-квартири" зустрінемося з Ігорем Тинним, засновником та співвласником енергетичного холдингу "Гідроенергоінвест-Акванова". Ігор розповість, як середній бізнес може заробити на екологічних проєктах та «зеленій» енергетиці.

Долучайтеся за посиланням: https://shtab.delo.ua/