JTI Украина объявила о дополнительных 60 млн долларов инвестиций в экономику Украины

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Компания JTI Украина дополнительно инвестирует около 60 млн. долларов в экономику Украины в течение ближайших трех лет. Новая инвестиция связана с запуском нового продукта компании – устройства для электрического нагрева табака. Об этом компания объявила 1 июля.

Новые инвестиции – это важный шаг для любого бизнеса даже в мирное время. Мы непоколебимы в своей вере в будущее Украины, поэтому инвестируем в ее экономику сейчас, во время войны», - сказала Светлана Шарамок, генеральный директор JTI Украина.

Компания работает на рынке Украины 25 лет и уже инвестировала в экономику более 400 млн. долларов. Кроме того, JTI Украина является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет страны. В 2023 году компания оплатила 24,7 млрд грн и вошла в топ-5 налогоплательщиков среди всех украинских компаний.

«Мы понимаем, что дополнительные инвестиции нужны Украине сейчас как никогда. И поддержка экономики страны в трудные времена – одна из важнейших задач бизнеса», – сказала Светлана Шарамок.

По ее словам, с начала полномасштабной войны компания сфокусировалась на безопасности и благополучии своих работников и их семей, выделяя на это большие средства. «Но сейчас пора инвестировать также и в бизнес, усиливать позиции и продолжать вносить свой вклад в будущее нашей страны», - сказала генеральный директор JTI Украина.

JTI Украина – один из самых крупных производителей табачных изделий в Украине. Входит в состав группы компаний Japan Tobacco International, международного табачного бизнеса группы компаний Japan Tobacco (штаб-квартира в г. Токио, Япония). В Украине компания работает с 1999 г. В центральном офисе в Киеве, региональных офисах и на фабрике в Кременчуге работает более 800 человек.

До начала широкомасштабной войны JTI Украина производила продукцию как для украинского, так и для 22 внешних рынков.