JTI Україна оголосила про додаткові 60 млн доларів інвестицій в економіку України

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Компанія JTI Україна додатково інвестує близько 60 млн доларів в економіку України протягом найближчих трьох років. Нова інвестиція пов’язана із запуском нового продукту компанії – пристрою для електричного нагрівання тютюну. Про це компанія оголосила 1 липня.

«Нові інвестиції – це важливий крок для будь-якого бізнесу навіть у мирний час. Ми непохитні у своїй вірі в майбутнє України, тому інвестуємо в її економіку зараз, під час війни», - сказала Світлана Шарамок, генеральна директорка JTI Україна.

Компанія працює на ринку України 25 років і вже інвестувала в економіку понад 400 млн доларів. Окрім цього, JTI Україна є одним з найбільших платників податків в бюджет країни. У 2023 році компанія сплатила 24,7 млрд грн та увійшла до топ-5 платників податків серед усіх українських компаній.

«Ми розуміємо, що додаткові інвестиції потрібні Україні зараз як ніколи. І підтримка економіки країни у важкі часи – одне з найважливіших завдань бізнесу», - сказала Світлана Шарамок.

За її словами, з початку повномасштабної війни компанія сфокусувалася на безпеці та добробуті своїх працівників і їхніх сімей, виділяючи на це значні кошти. «Але зараз настав час інвестувати також і в бізнес, посилювати позиції та продовжувати робити свій внесок в майбутнє нашої країни», - сказала генеральна директорка JTI Україна.

JTI Україна – один з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні. Входить до складу групи компаній Japan Tobacco International, міжнародного тютюнового бізнесу групи компаній Japan Tobacco (штаб-квартира у м. Токіо, Японія). В Україні компанія працює з 1999 р. У центральному офісі в Києві, регіональних офісах та на фабриці у м. Кременчук працює більше 800 людей.

До початку широкомасштабної війни JTI Україна виробляла продукцію як для українського, так і для 22 зовнішніх ринків.