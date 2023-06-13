Кабмин предоставил госгарантии по кредитам для бизнеса в девяти банках на 2023 год: какова сумма

Кабинет министров 13 июня предоставил на 2023 год государственные гарантии для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по кредитам, предоставляемым девятью банками субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства.

Об этом сообщают представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство финансов. Кабмин также установил предельные размеры предоставления указанных гарантий для каждого отдельного банка-кредитора на общую сумму до 7,794 миллиарда гривен.

Речь идет о ПриватБанке, Укргазбанке, ПУМБе, Укрэксимбанке, ПроКредит Банке, банке "Кредит Днепр", банке "Львов", Пиреус Банке МКБ и МТБ Банке. Эти финучреждения прошли отбор для частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов ММСП.

Проект постановления был разработан Минфином для увеличения доступа к кредитованию бизнесов, не имеющих достаточного для банков обеспечения по заимствованиям благодаря частичному гарантированию государством портфеля кредитов для таких заемщиков.

Как напоминают в Минфине, согласно Бюджетному кодексу, госгарантии по кредитам для бизнеса могут покрывать не более 80% от общей суммы таких долговых обязательств в кредитном портфеле банков-кредиторов и не более 80% по каждому отдельному кредиту.

Напомним также, что в начале июня в Министерстве экономики анонсировали модернизацию программы доступных кредитов под 5-7-9% для бизнеса, работающего на деоккупированных территориях, а также перерабатывающих предприятий.

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