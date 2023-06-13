Кабмін надав держгарантії за кредитами для бізнесу в дев'яти банках в 2023 році: яка сума

Кабінет міністрів 13 червня надав на 2023 рік державні гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобовʼязань за кредитами, наданими дев'ятьма банками субʼєктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва.

Про це повідомляють представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство фінансів. Кабмін також встановив граничні розміри надання зазначених гарантій для кожного окремого банку-кредитора на загальну суму до 7,794 мільярда гривень.

Йдеться про ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Укрексімбанк, ПроКредит Банк, банк "Кредит Дніпро", банк "Львів", Піреус Банк МКБ та МТБ Банк. Ці фінустанови пройшли відбір для отримання частково гарантування державою зобов’язань за портфелем кредитів ММСП.

Проект постанови був розроблений Мінфіном для збільшення доступу до кредитування бізнесів, які не мають достатнього для банків забезпечення за запозиченнями, завдяки частковому гарантуванню державою портфеля кредитів для таких позичальників.

Як нагадують у Мінфіні, згідно Бюджетного кодексу держгарантії за кредитами для бізнесу можуть покривати не більше 80% від загальної суми таких боргових зобов’язань за кредитним портфелем банків-кредиторів та не більше 80% за кожним окремим кредитом.

Нагадаємо також, що на початку червня в Міністерстві економіки анонсували модернізацію програми доступних кредитів під 5-7-9% для бізнесу, що працює на деокупованих територіях, а також переробних підприємств.

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