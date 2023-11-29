Качество, доверие и более 20 тысяч тонн импорта ежегодно: почему Kramar LTD является надежным поставщиком рыбы для бизнеса и клиентов

Kramar LTD работает в Украине более 16 лет и входит в семерку ведущих поставщиков рыбной продукции. Ежегодно компания импортирует около 20 тысяч тонн рыбы из 40 самых крупных морских государств мира, среди которых страны Европы, Северной и Латинской Америки. Многолетний опыт работы на рынке и безоговорочное качество продукции делает Kramar LTD крупнейшим импортером рыбы на западе Украины и надежным партнером по оптовой поставке морепродуктов. Рассказываем, что делает компанию такой уникальной.

Почему продукция Kramar LTD так качественная?

Kramar LTD не только импортирует рыбу, но и формирует целую рыбную культуру, для которой качество и свежесть – самые главные ценности. Очень скоро импортер снискал славу компании, которая ввела во Львове культуру потребления рыбы.

Не в последнюю очередь на это повлияло безоговорочное качество рыбы. Каждая поставка Kramar LTD проходит строгий отбор, имеет соответствующую сертификацию и отвечает высоким стандартам качества. Чтобы гарантировать контроль качества продуктов, компания также сотрудничает с лабораторией Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого. Это обеспечивает дополнительный уровень уверенности в безупречности каждого продукта, предлагаемого компанией.

Поставщик максимально открыт и честен потребителям, поэтому при необходимости каждый клиент может просмотреть соответствующие сертификаты.

Какой ассортимент имеет компания?

Компания предлагает большой ассортимент рыбной продукции со всеми сертификатами качества , а именно:

- замороженная рыба (тушка, филе, медальоны, стейки, порции, лоинсы)

- морепродукты (мидии, креветки, кальмар, осьминог, раки)

- Пресервы (собственное производство)

- Бакалея

Компания имеет собственное производство пресерв, копченой и слабосоленой рыбы – производит более 100 видов продукции. Ассортимент будет расширяться, поскольку дополнительно строится завод по производству пресервов.

Можно ли заказать продукцию?

Основной склад находится во Львове, а также есть филиал в Киеве. Однако для оптовых клиентов доступна доставка по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Продукция доставляется специально оборудованным транспортом.

Что предлагают оптовым клиентам?

Компания владеет самым большим ассортиментом рыбы на западе Украины, которая размещается на холодильных складах размером 3000 м2. Благодаря этому, а также гибкой системе цен и выгодным условиям Kramar LTD является идеальным партнером для бизнеса. Оптовым покупателям доступен для покупки широкий выбор позиций как импортного происхождения, так и изготовленных на собственном производстве.

Компания имеет доступную ценовую политику для оптовых клиентов, а также снижение цены при покупке большего объема продукции. Прайс-лист для оптовой продажи можно просмотреть по ссылке или звонив по телефону +380676734149.