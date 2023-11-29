Якість, довіра та понад 20 тисяч тонн імпорту щорічно: чому Kramar LTD є надійним постачальником риби для бізнесу та клієнтів

Kramar LTD працює в Україні вже понад 16 років та входить у сімку провідних постачальників рибної продукції. Щорічно компанія імпортує близько 20 тисяч тонн риби з 40 найбільших морських держав світу, серед яких країни Європи, Північної та Латинської Америки. Багаторічний досвід роботи на ринку та беззаперечна якість продукції робить Kramar LTD найбільшим імпортером риби на заході України та надійним партнером у гуртовому постачанні морепродуктів. Розповідаємо, що робить компанію такою унікальною.

Чому продукція Kramar LTD така якісна?

Kramar LTD не лише імпортує рибу, але й формує цілу рибну культуру, за якою якість та свіжість - найголовніші цінності. Дуже скоро імпортер набув слави компанії, яка запровадила у Львові культуру споживання риби.

Не в останню чергу на це вплинула беззаперечна якість риби. Кожна поставка від Kramar LTD проходить суворий відбір, має відповідну сертифікацію та відповідає високим стандартам якості. Щоб гарантувати контроль над якістю продуктів, компанія також співпрацює з лабораторією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Це забезпечує додатковий рівень впевненості в бездоганності кожного продукту, який пропонує компанія.

Постачальник максимально відкритий та чесний до споживачів, тому за необхідності кожен клієнт може переглянути відповідні сертифікати.

Який асортимент має компанія?

Компанія пропонує великий асортимент рибної продукції з усіма сертифікатами якості, а саме:

- Заморожена риба (тушка, філе, медальйони, стейки, порції, лоінси)

- Морепродукти (мідії, креветки, кальмар, восьминіг, раки)

- Пресерви (власне виробництво)

- Бакалія

Компанія має власне виробництво пресерв, копченої та слабосоленої риби - виготовляє понад 100 видів продукції. Асортимент буде розширюватися, оскільки додатково будується завод з виготовлення пресервів.

Чи можна замовити продукцію?

Основний склад знаходиться у Львові, також є філіал в Києві. Проте для гуртових клієнтів доступна доставка по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Доставляємо спеціально обладнаним транспортом.

Що пропонують гуртовим клієнтам?

Компанія володіє найбільшим асортиментом риби на заході України, що розміщується на холодильних складах розміром 3000 м2. Завдяки цьому, а також гнучкій системі цін та вигідним умовам, Kramar LTD є ідеальним партнером для бізнесу. Гуртовим покупцям доступний для покупки широкий вибір позицій як імпортного походження, так і тих, що виготовлені на власному виробництві.

Компанія має доступну цінову політику для гуртових клієнтів, а також зниження ціни за придбання більшого обсягу продукції. Прайс-лист для гуртового продажу можна переглянути за посиланням або телефонуйте +380676734149.