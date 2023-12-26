"Как банки могут обеспечить устойчивое развитие в Украине": Андрей Кашперук, заместитель председателя правления по розничному бизнесу UKRSIBBANK

Какие кредиты готовы оформлять предприниматели для развития собственного бизнеса? В каких направлениях украинские женщины готовы активно запускать новые бизнес-проекты? Как UKRSIBBANK поддерживает мобилизованных коллег и готовит программу реинтеграции ветеранов? Почему корпоративная социальная ответственность помогает устойчивому развитию как компаниям, так и стране? Об этом в интервью Delo.ua рассказывает заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group Андрей Кашперук.

Андрей, во время войны какие кредитные программы интересуют предпринимателей? Готовы ли сейчас предприниматели брать кредиты на развитие бизнеса? В каких секторах экономики сложился наибольший спрос? Как это направление кредитования планирует развивать UKRSIBBANK в 2024 году?

- Малый и средний бизнес (МСБ) – это драйвер экономики Украины. Предприниматели способны гибко реагировать на изменения, быстро перестроить процессы и восполнять актуальные для рынка ниши, где есть дефицит товаров или услуг.

Безусловно, сейчас есть запросы на получение кредитов. В первую очередь они поступают от представителей малого бизнеса, которые планируют работать в новых направлениях. Это логично, ведь такой шаг требует средств. Даже когда у предпринимателей есть деньги, они все равно пытаются привлечь внешнее финансирование, чтобы не тратить сбережения.

Стоит отметить, что сейчас больше всего интересуются возможностью получить кредит предприниматели, работающие в таких отраслях, как:

- аграрный сектор;

- промышленность;

- переработка;

– производство.

Когда представители МСБ принимают решение о привлечении дополнительного финансирования с целью развития бизнеса, они смотрят на определенные характеристики кредитования. Среди них: - ценовые условия; - сроки принятия решения по кредитной заявке; - надежность и доверие к банку; – пакет документов, необходимый для принятия кредитного решения.

Отдельно отмечу, что в последнее время клиенты активно думают о том, чтобы поучаствовать в государственных программах. В частности, речь идет о программе Фонда развития предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%". В ее рамках бизнес может получить деньги на:

- пополнение оборотных средств;

- инвестиционные планы;

- ремонт или замену поврежденной в результате боевых действий энергетической инфраструктуры;

- финансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- пролонгации действующих кредитов и т.п.

Стоит отметить, что сегодня эта государственная программа наиболее востребована среди клиентов UKRSIBBANK, поэтому в октябре мы возобновили соответствующее кредитование.

Также популярны среди предпринимателей остаются такие кредитные программы, как:

- кредиты под залог депозита,

- легкие овердрафты,

- скоринговые программы кредитования.

Представители МСБ выбирают эти кредиты потому, что решения по таким запросам можно получить быстро, а требования к пакету документов – минимальны. Именно эти направления кредитования UKRSIBBANK планирует развивать в 2024 году.

По вашим оценкам, в каких регионах сейчас предприниматели чаще всего ищут возможность привлечь кредит для ведения бизнеса? Планирует ли UKRSIBBANK предложить интересные кредитные условия для регионального бизнеса, особенно для тех, кто работает в зоне риска?

- Отмечу, что в настоящее время банки ограничены в кредитовании находящегося на прифронтовой территории бизнеса. Поэтому сейчас кредитование в основном развивается в относительно безопасных регионах. Однако с изменением ситуации в стране будет изменяться и региональное распределение финансовых ресурсов.

Женское предпринимательство – отдельная тема. На ваш взгляд, начали ли женщины активнее открывать свой бизнес во время войны? Какие направления бизнеса больше всего интересуют украинок? Готовы ли сейчас женщины брать кредиты на бизнес-цели? Какие программы поддержки женщин в бизнесе инициирует UKRSIBBANK?

– К сожалению, после 24 февраля украинский бизнес оказался в затруднительном положении. Предприниматели эвакуировали семьи, перевозили бизнес, выплачивали зарплату, искали новые рынки сбыта, работали в условиях блекаута и т.д. Но это испытание показало настоящую мощь, силу и выносливость женщин.

Я уверен, что в условиях войны украинки стали активнее думать о возможности открытия собственного дела. Наши женщины становятся предпринимателями, чтобы увеличить доход, работать на себя и осуществить мечту. Об этом говорят результаты исследования женского лидерства и предпринимательства Emerging Europe. Этот тренд должен усиливаться, поскольку собственный бизнес всегда позволяет чувствовать себя независимо, уверенно и не бояться за будущее своих детей.

Согласно опросам Emerging Europe, украинки чаще всего заинтересованы запускать собственное дело в таких направлениях, как:

- красота и здоровье – 17% среди открытых бизнесов;

- розничная торговля – 12%;

- сельское хозяйство и продовольствие – 12%;

- образование – 8%;

- пиар и маркетинг – 7%.

Эти тренды подтверждает и опыт UKRSIBBANK. В нашем банке чаще всего клиентами становятся предприниматели, работающие в ІТ, розничной и оптовой торговле. Их среднее обращение за три месяца составляет 50-100 тыс. грн. При этом около 25% таких предпринимателей сотрудничают с нашим банком уже 3-5 лет.

Чтобы поддержать женщин в развитии их бизнеса, наш банк запустил акцию Smart Lady. Сейчас мы бесплатно обслуживаем счета, используемые для бизнеса или личных нужд.

Также UKRSIBBANK пять лет подряд проводит семинары в рамках программы Women in business. Речь идет о бесплатном онлайн-обучении. Семинары проводят успешные женщины с опытом и экспертизой ведения бизнеса. Они делятся разными знаниями. В частности:

- как реагировать на кризисные ситуации;

- как адаптировать маркетинг к стратегии;

- как проводить эффективные продажи;

- как работать по схеме франчайзинга;

- как считать КРІ и т.д.

Поговорим об UKRSIBBANK как работодателе. Как изменились условия работы ваших сотрудников с начала войны? Как банк поддерживает сотрудников и семьи?

– Еще в 2022 году наш банк запустил программу People first. Она базируется на пирамиде потребностей и покрывает четыре основных направления:

- физиологические потребности;

- безопасность;

- социальные нужды;

– самореализация.

Во время войны мы реализовали более 30 инициатив для наших сотрудников. Речь идет об эвакуации, проживании людей в украинских и зарубежных отелях и т.д. Также UKRSIBBANK помогает с компенсацией затрат на: - аренду жилья; - восстановление поврежденных жилищ; – организацию домашнего офиса.

Кроме того, банк предоставляет сотрудникам расширенное медицинское страхование и думает о well-being потребностях нашей команды. Чтобы поддержать сотрудников, мы решили пригласить участников программы развития талантов I-Players, проведших основательные исследования потребностей нашего коллектива. Теперь таланты реализуют интересные проекты для наших людей по таким направлениям, как:

- финансовая грамотность;

- волонтерство;

- создание клубов по интересам;

- спортивные и оздоровительные мероприятия.

Как банк подготовился к работе зимой, когда снова повышается риск блекаута? Все ли отделения фактически являются "пунктами несокрушимости" и могут обслуживать клиентов при отключении света?

- Даже в период длительных отключений света мы обеспечивали бесперебойную работу в отделениях банка, поскольку важно, чтобы клиенты могли получить необходимые сервисы. Когда электричество выключалось, наши сотрудники использовали резервные каналы питания. Сегодня все отделения UKRSIBBANK снабжены генераторами.

А еще бесперебойность наших бизнес-процессов обеспечивает следующее оборудование:

- Дата-центр за границей и еще два в Украине.

- Собственный процессинговый центр.

- Более 85 starlink для связи.

Стоит отметить, что год назад мы подключились к проекту НБУ под названием Power banking. Его идея заключается в создании сети очередных банковских отделений, которые могут работать для клиентов даже во время блэкаута. Теперь в рамках проекта работает более 40% энергонезависимых отделений UKRSIBBANK. У таких пунктов есть необходимое оборудование и несколько каналов связи.

Но UKRSIBBANK продолжает усиливать свою энергонезависимость. Для этого мы закупаем мощнейшие генераторы и альтернативные средства обеспечения связи, которые не зависят от локальных провайдеров.

Как UKRSIBBANK поддерживает мобилизованных коллег? Какие запросы от военных возникают чаще всего? Какие проекты для поддержки Сил Обороны уже реализовал банк и что планируется сделать для армии и ветеранов в 2024 году?

– Сейчас почти 100 работников UKRSIBBANK защищают Украину в ВСУ. Мы сохраняем за ними рабочие места, продолжаем выплачивать зарплату и поддерживаем их семьи. Также банк снабжает мобилизованных сотрудников бронежилетами и касками.

Помогает нашим военным и коллектив UKRSIBBANK . Коллеги положили начало благотворительному сбору денег на нужды мобилизованных. В благотворительной акции «Поддержка украинских воинов: поддержи своих!» постоянно участвуют наши сотрудники. Они закрывают разные сборы для военных.

Также UKRSIBBANK разработал специальную программу реинтеграции ветеранов под названием We proud. Она направлена на создание комфортных условий для бывших военнослужащих. Речь идет о работниках банка, а также о потенциальных кандидатах, которые могут присоединиться к нашей команде.

Эта программа включает в себя несколько основных компонентов:

- прием и адаптация;

- инклюзивная культура и среда;

– поддержка здоровья, включая ментальное.

Как работает эта программа? На этапе онбординга мы готовим руководителей и их команды к возвращению ветерана, а также проводим обучение для рекрутеров. Если у ветерана есть запрос, мы можем организовать индивидуальные сеансы с психологом, чтобы помочь адаптироваться к гражданской жизни.

Важным компонентом программы является:

- медицинское страхование и страхование жизни;

- дополнительная финпомощь в случае инвалидности;

- восстановительная реабилитация;

возможность санаторного лечения для семьи.

Также мы поддерживаем культуру уважительного отношения к ветеранам и их опыту. Поэтому постоянно повышаем информированность работников. Кроме того, приспосабливаем физическое пространство наших офисов и отделений для нужд людей с инвалидностью.

Сейчас в мире актуальна тема корпоративной социальной ответственности. Системный бизнес занимается вопросами климата, преодоления бедности. Расскажите, какие важные проекты в этом направлении реализует UKRSIBBANK?

Сегодня устойчивое развитие в банковском секторе обеспечивают два кита:

- динамическое сочетание культуры корпоративной социальной ответственности.

- Интеграция ESG принципов управления экологическими, социальными и корпоративными рисками в операционную деятельность.

UKRSIBBANK в своей деятельности придерживается 17 Целей Устойчивого Развития и 10 принципов Глобального договора ООН. Эти ценности мы разделяем с нашими клиентами, партнерами и сотрудниками.

Почему это так важно? Как я уже говорил, финансовая и инвестиционная деятельность банка направлена на устойчивое развитие бизнеса. Поэтому наша команда придерживается 10 политик, помогающих упорядочить стратегическое взаимодействие банка с чувствительными отраслями экономики. Например, это пальмовое масло, древесная масса, табачная промышленность и т.п.

Как это работает на практике? Дело в том, что наш банк:

- имеет жесткие ограничения по производству электроэнергии из угля;

- не работает с производителями и оптовыми дистрибьюторами табачных изделий;

- поощряет уменьшение производства целлюлозы и вырубки деревьев и т.д.

UKRSIBBANK поддерживает клиентов и партнеров, которые: – развивают альтернативные источники электроэнергии; – внедряют энергоэффективные решения в своей деятельности; - обеспечивают достойные условия труда для сотрудников и т.д.

Нашу деятельность отмечает ГД ООН в Украине. В этом году UKRSIBBANK совместно с Mastercard и «Дія.Бізнес» получили награду в категории «Экономическое развитие» конкурса Partnership for Sustainability Award 2023. Таким образом, в ООН оценили нашу менторскую программу «Финансист».

В рамках проекта 2000 предпринимателей посетили 13 онлайн и 38 офлайн мероприятий. Такие образовательные встречи проходили в центрах Дія.Бізнес и на портале Дія.Бізнес. На мероприятиях предприниматели могли укрепить свою финансовую грамотность.

Стоит добавить, что с осени 2023 года такие консультационные зоны уже работают в девяти городах Украины: Тернополь, Ужгород, Кривой Рог, Полтава, Одесса и другие.

После победы Украина будет решать вопрос №1 – это восстановление и развитие страны. Расскажите, планирует ли UKRSIBBANK участвовать в программах восстановления Украины? Готовит ли банк собственные проекты, которые могут основываться на принципах Целей устойчивого развития ООН?

– Сейчас наш банк работает в рамках стратегии GTS 2025, которая была введена в 2022 году и завершится в 2025 году. Она базируется на трех ключевых принципах:

- рост;

- технологии;

- устойчивое развитие.

В рамках этой стратегии UKRSIBBANK реализует ESG критерии в собственном бизнесе, что должно обеспечивать наше устойчивое развитие. Для этого наша команда сосредоточилась на следующих направлениях: – поддерживаем своих сотрудников, предоставляя гибкие условия работы;

- на постоянной основе поддерживаем мобилизованных сотрудников;

- разрабатываем специальные программы и условия для вернувшихся с войны сотрудников;

- разрабатываем специальные программы и условия для клиентов, чей бизнес пострадал из-за полномасштабного вторжения.

Андрей Кашперук Андрей Кашперук, заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK

Также банк возобновил финансирование по государственной программе "5-7-9%", которая помогает поддерживать малый и средний бизнес. Кроме того, мы совместно с Mastercard предоставляем клиентам возможность оформления карты «Є-відновлення». Таким образом, люди могут:

– получить денежную помощь на восстановление поврежденного жилья;

- принять участие в акции, среди участников которой будут разыграны подарочные сертификаты и удвоение выплат на ремонт.

В целом UKRSIBBANK думает о проектах, которые помогут в восстановлении и развитии Украины. Поэтому наша команда стремится углубить сотрудничество с существующими и будущими партнерами, использующими принципы ESG в собственной операционной деятельности. Если наши клиенты готовы реализовывать проекты в направлении устойчивого развития, банк готов обсуждать необходимые для этого индивидуальные решения.

Какой ожидаете увидеть Украину после победы?

- После победы я ожидаю, что Украина будет свободной, независимой и преуспевающей. Это будет страна, которая перестроила свою экономику и инфраструктуру на основе принципов демократии и устойчивого развития. Украина имеет интеллектуальный потенциал и много талантливых людей, так что все это реально.

По мнению экспертов, у Украины есть потенциал стать экономикой восточноевропейского тигра. Однако впереди нас ждет много вызовов, в частности, нужно:

- обеспечить экономический рост;

- создать прозрачную среду для привлечения инвестиций;

– восстановить инфраструктуру для устойчивого развития.

Также нужно учитывать и социальный аспект, потому что украинцы нуждаются в восстановлении их психического здоровья. А главное – нужна адаптация и интеграция наших защитников и ветеранов.

К сожалению, победа имеет очень высокую цену. Мы должны быть благодарны нашим защитникам за возможность планировать наше будущее, потому что Украина – место для планов.