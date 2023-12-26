"Як банки можуть забезпечити сталий розвиток в Україні": Андрій Кашперук, заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу UKRSIBBANK

Які кредити зараз готові оформлювати підприємці для розвитку власного бізнесу? В яких напрямках українські жінки готові активно запускати нові бізнес-проєкти? Як UKRSIBBANK підтримує мобілізованих колег та готує програму реінтеграції ветеранів? Чому корпоративна соціальна відповідальність допомагає сталому розвитку як компаніям, так к і країні? Про все це в інтерв’ю Delo.ua розповідає заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group Андрій Кашперук.

Пане Андрію, під час війни які кредитні програми цікавлять підприємців? Чи готові зараз підприємці брати кредити на розвиток бізнесу? В яких секторах економіки склався найбільший попит? Як цей напрямок кредитування планує розвивати UKRSIBBANK у 2024 році?

- Малий та середній бізнес (МСБ) - це драйвер економіки України. Підприємці здатні гнучко реагувати на зміни, швидко перелаштувати процеси та заповнювати актуальні для ринку ніші, де є дефіцит товарів чи послуг.

Безумовно, зараз є запити на отримання кредитів. В першу чергу, вони надходять від представників малого бізнесу, які планують працювати в нових напрямках. Це логічно, адже такий крок потребує коштів. Навіть коли підприємці мають гроші, вони все одно намагаються залучити зовнішнє фінансування, щоб не витрачати заощадження.

Варто зазначити, що зараз найбільше цікавляться можливістю отримати кредит ті підприємці, що працюють в таких галузях, як:

аграрний сектор;

промисловість;

переробка;

виробництво.

Загалом коли представники МСБ приймають рішення щодо залучення додаткового фінансування з метою розвитку бізнесу, вони дивляться на певні характеристики кредитування. Серед них: - цінові умови; - строки прийняття рішення по кредитній заявці; - надійність та довіра до банку; - пакет документів, необхідний для прийняття кредитного рішення.

Окремо зазначу, що останнім часом клієнти активно думають про те, щоб взяти участь у державних програмах. Зокрема, мова йде про програму Фонду розвитку підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%». В її рамках бізнес може отримати гроші на:

поповнення обігових коштів;

інвестиційні плани;

ремонт або заміну пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури;

фінансування сільськогосподарських товаровиробників;

пролонгації діючих кредитів тощо.

Варто зазначити, що сьогодні ця державна програма є найбільш затребуваною серед клієнтів UKRSIBBANK, тому в жовтні ми відновили відповідне кредитування.

Також популярними серед підприємців залишаються такі кредитні програми, як:

кредити під заставу депозиту,

легкі овердрафти,

скорингові програми кредитування.

Представники МСБ обирають ці кредити тому, що рішення по таким запитам можна отримати швидко, а вимоги до пакету документів - мінімальні. Саме ці напрями кредитування UKRSIBBANK планує розвивати в 2024 році.

За вашими оцінками, у яких регіонах зараз підприємці найчастіше шукають можливість залучити кредит для ведення бізнесу? Чи планує UKRSIBBANK запропонувати цікаві кредитні умови для регіонального бізнесу, особливо для тих, хто працює в зоні ризику?

- Зазначу, що наразі банки обмежені в кредитуванні бізнесу, що знаходиться на прифронтовій території. Тому зараз кредитування в основному розвивається в відносно безпечних регіонах. Проте, зі зміною ситуації в країні, буде змінюватися й регіональний розподіл фінансових ресурсів.

Жіноче підприємництво – окрема тема. На ваш погляд, чи почали жінки активніше відкривати власний бізнес під час війни? Які напрямки бізнесу найбільше цікавлять українок? Чи готові зараз жінки брати кредити на бізнес-цілі? Які програми підтримки жінок у бізнесі ініціює UKRSIBBANK?

- На жаль, після 24 лютого український бізнес опинився у скрутному становищі. Підприємниці евакуювали сім’ї, перевозили бізнес, виплачували зарплату, шукали нові ринки збуту, працювали в умовах блекауту тощо. Але це випробування показало справжню міць, силу та витривалість жінок.

Я впевнений, що в умовах війни українки стали активніше думати про можливості відкрити власну справу. Наші жінки стають підприємницями, щоб збільшити дохід, працювати на себе і здійснити мрію. Про це говорять результати дослідження жіночого лідерства та підприємництва від Emerging Europe. Тож цей тренд має посилюватися, оскільки власний бізнес завжди дозволяє почувати себе незалежно, впевнено та не боятися за майбутнє своїх дітей.

Згідно з опитуваннями Emerging Europe, українки найчастіше зацікавлені запускати власну справу в таких напрямках, як:

краса та здоров’я - 17% серед відкритих бізнесів;

роздрібна торгівля - 12%;

сільське господарство та продовольство - 12%;

освіта - 8%;

піар і маркетинг - 7%.

Ці тренди підтверджує й досвід UKRSIBBANK. Наразі в нашому банку найчастіше клієнтами стають підприємиці, що працюють в ІТ, роздрібній й оптовій торгівлі. Їх середній обіг за три місяці становить 50-100 тис. грн. При цьому майже 25% таких підприємниць співпрацюють з нашим банком вже 3-5 років.

Щоб підтримати жінок в розвитку їх бізнесу, наш банк запустив акцію Smart lady. Зараз ми безкоштовно обслуговуємо рахунки, які використовуються для бізнесу або особистих потреб.

Також UKRSIBBANK п’ять років поспіль проводить семінари в рамках програми Women in business. Мова йде про безкоштовне онлайн-навчання. Семінари проводять успішні жінки, які мають досвід та експертизу ведення бізнесу. Вони діляться різними знаннями. Зокрема:

як реагувати на кризові ситуації;

як адаптувати маркетинг стратегію;

як проводити ефективні продажі;

як працювати по схемі франчайзингу;

як рахувати КРІ та ін.

Поговоримо про UKRSIBBANK як работодавця. Як змінилися умови роботи ваших співробітників від початку війни? Як банк підтримує співробітників та їх сім'ї?

- Ще в 2022 році наш банк запустив програму People first. Вона базується на піраміді потреб і покриває чотири основні напрями:

фізіологічні потреби;

безпека;

соціальні потреби;

самореалізація.

Під час війни ми реалізували понад 30-ти ініціатив для наших співробітників. Мова йде про евакуацію, проживання людей в українських та закордонних готелях та ін. Також UKRSIBBANK допомагає з компенсацією витрат на: - оренду житла; - відновлення пошкоджених помешкань; - організацію домашнього офісу.

Крім того, банк надає співробітникам розширене медичне страхування та думає про well-being потреби нашої команди. Щоб підтримати співробітників, ми вирішили запросити учасників програми розвитку талантів I-Players, які провели ґрунтовні дослідження потреб нашого колективу. Тепер таланти реалізують цікаві проєкти для наших людей по таких напрямках, як:

фінансова грамотність;

волонтерство;

створення клубів за інтересами;

спортивні та оздоровчі заходи.

Як банк підготувався до роботи взимку, коли знову підвищується ризик блекауту? Чи всі відділення фактично є "пунктами незламності" і можуть обслуговувати клієнтів під час відключень світла?

- Навіть в період довготривалих відключень світла, ми забезпечували безперебійну роботу у відділеннях банку, оскільки важливо, щоб клієнти могли отримати необхідні сервіси. Коли вимикали електрику, наші співробітники використовували резервні канали живлення. Сьогодні всі відділення UKRSIBBANK забезпечені генераторами.

А ще безперебійність наших бізнес-процесів забезпечує таке обладнання:

Дата-центр за кордоном та ще два в Україні.

Власний процесинговий центр.

Понад 85 starlink для зв’язку.

Варто зазначити, що рік тому ми долучилися до проєкту НБУ під назвою Power bahking. Його ідея полягає в створенні мережі чергових банківських відділень, які можуть працювати для клієнтів навіть під час блекауту. Тепер в рамках проєкту працює більше 40% енергонезалежних відділень UKRSIBBANK. Такі пункти мають необхідне обладнання та декілька каналів зв’язку.

Але UKRSIBBANK продовжує посилювати власну енергонезалежність. Для цього ми закуповуємо більш потужні генератори та альтернативні засоби забезпечення зв’язку, які не залежать від локальних провайдерів.

Як UKRSIBBANK підтримує мобілізованих колег? Які запити від військових виникають найчастіше? Які проєкти для підтримки Сил Оборони України вже реалізував банк та що планується зробити для армії та ветеранів у 2024 році?

- Наразі майже 100 працівників UKRSIBBANK захищають Україну в ЗСУ. Ми зберігаємо за ними робочі місця, продовжуємо виплачувати зарплатню та підтримуємо родини. Також банк забезпечує мобілізованих співробітників бронежилетами та касками.

Допомагає нашим військовим й колектив UKRSIBBANK. Колеги започаткували благодійний збір грошей на потреби мобілізованих. В благодійній акції «Підтримка українських воїнів: підтримай своїх!» постійно беруть участь наші співробітники. Вони закривають різні збори для військових.

Також UKRSIBBANK розробив спеціальну програму реінтеграції ветеранів під назвою We proud. Вона спрямована на створення комфортних умов роботи для колишніх військовослужбовців. Мова йде про працівників банку, а також про потенційних кандидатів, які можуть приєднатися до нашої команди.

Ця програма включає декілька основних компонентів:

прийом та адаптація;

інклюзивна культура та середовище;

підтримка здоров’я, включаючи ментальне.

Як працює ця програма? На етапі онбордингу ми готуємо керівників та їх команди до повернення ветерана, а також проводимо навчання для рекрутерів. Якщо в ветерана є запит, можемо організувати індивідуальні сеанси з психологом, щоб допомогти адаптуватися до цивільного життя.

Важливим компонентом програми є:

медичне страхування та страхування життя;

додаткова фіндопомога у випадку інвалідності;

відновлювальна реабілітація;

можливість санаторного лікування для родини.



Також ми підтримуємо культуру поважного ставлення до ветеранів та їх досвіду. Тому постійно підвищуємо поінформованість працівників. Крім того, пристосовуємо фізичний простір наших офісів та відділень для потреб людей з інвалідністю.

Зараз у світі актуальна тема корпоративної соціальної відповідальності. Системний бізнес опікується питаннями клімату, подолання бідності. Розкажіть, які важливі проєкти в цьому напрямку реалізує UKRSIBBANK?

Сьогодні сталий розвиток у банківському секторі забезпечують два кити:

Динамічне поєднання культури корпоративної соціальної відповідальності.

Інтеграція ESG принципів управління екологічними, соціальними та корпоративними ризиками в операційну діяльність.

UKRSIBBANK у своїй діяльності дотримується 17-ти Цілей Сталого Розвитку та 10-ти принципів Глобального договору ООН. Ці цінності ми розділяємо з нашими клієнтами, партнерами та співробітниками.

Чому це так важливо? Як вже я говорив, фінансова та інвестиційна діяльність банку спрямована на сталий розвиток бізнесу. Тому наша команда дотримується 10-ти політик, що допомагають впорядкувати стратегічну взаємодію банку з чутливими галузями економіки. Наприклад, це пальмова олія, деревна маса, тютюнова промисловість та ін.

Як це працює на практиці? Справа в тому, що наш банк:

має жорсткі обмеження щодо виробництва електроенергії з вугілля;

не працює із виробниками та оптовими дистриб’юторами тютюнових виробів;

заохочує зменшення виробництва целюлози та вирубки дерев та ін.

Натомість UKRSIBBANK підтримує клієнтів та партнерів, які: - розвивають альтернативні джерела електроенергії; - впроваджують енергоефективні рішення у своїй діяльності; - забезпечують гідні умови праці для співробітників та ін.

Нашу діяльність відмічає ГД ООН в Україні. Цьогоріч UKRSIBBANK спільно з Mastercard та «Дія.Бізнес» отримали відзнаку у категорії «Економічний розвиток» у конкурсу Partnership for Sustainability Award 2023. Таким чином, в ООН оцінили нашу менторську програму «Фінансист».

В рамках проєкту 2000 підприємців відвідали 13 онлайн та 38 офлайн заходів. Такі освітні зустрічі, зокрема, проходили у центрах Дія.Бізнес та на порталі Дія.Бізнес. На заходах підприємці могли зміцнити власну фінансову грамотність.

Варто додати, що з осені-2023 такі консультаційні зони вже працюють у дев’яти містах України: Тернопіль, Ужгород, Кривий Ріг, Полтава, Одеса та ін.

Після перемоги Україна буде вирішувати питання №1 – це відновлення та розвиток країни. Розкажіть, чи планує UKRSIBBANK брати участь у програмах відновлення України? Чи готує банк власні проєкти, які можуть базуватися на принципах Цілей сталого розвитку ООН?

- Зараз наш банк працює в рамках стратегії GTS 2025, яка була запроваджена в 2022 році та завершиться у 2025 році. Вона базується на трьох ключових принципах:

зростання;

технології;

сталий розвиток.

В рамках цієї стратегії UKRSIBBANK реалізує ESG критерії у власному бізнесі, що має забезпечувати наш сталий розвиток. Для цього наша команда зосередилась на таких напрямах: - підтримуємо своїх співробітників, надаючи гнучкі умови роботи;

- на постійній основі підтримуємо мобілізованих співробітників;

- розробляємо спеціальні програми та умови для співробітників, які повернуться з війни;

- розробляємо спеціальні програми та умови для клієнтів, чий бізнес постраждав через повномасштабне вторгнення.

Андрій Кашперук Андрій Кашперук, заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу UKRSIBBANK

Також банк поновив фінансування за державною програмою «5-7-9%», яка допомагає підтримувати малий і середній бізнес. Крім того, ми спільно з Mastercard надаємо клієнтам можливість оформлення картки «є-Відновлення». Таким чином, люди можуть:

отримати грошову допомогу на відновлення пошкодженого житла;

взяти участь в акції, серед учасників якої будуть розіграні подарункові сертифікати та подвоєння виплат на ремонт.

Загалом UKRSIBBANK думає над проєктами, що допоможуть у відновленні та розвитку України. Тому наша команда прагне поглибити співпрацю з існуючими та майбутніми партнерами, які використовують ESG принципи у власній операційній діяльності. Якщо наші клієнти готові реалізовувати проєкти в напрямку сталого розвитку, банк готовий обговорювати необхідні для цього індивідуальні бізнес-рішення.

Якою очікуєте побачити Україну після перемоги?

- Після перемоги я очікую, що Україна буде вільною, незалежною та процвітаючою. Це буде країна, яка перебудувала свою економіку та інфраструктуру на основі принципів демократії та сталого розвитку. Україна має інтелектуальний потенціал та багато талановитих людей, тож все це реально.

На думку експертів, Україна має потенціал стати економікою східноєвропейського тигра. Проте попереду нас чекає багато викликів, зокрема, треба:

забезпечити економічне зростання;

створити прозоре середовище для залучення інвестицій;

відновити інфраструктуру для сталого розвитку.

Також треба враховувати й соціальний аспект, тому що українці потребують відновлення їх психічного здоров’я. А головне – потрібна адаптація та інтеграція наших захисників та ветеранів.

На жаль, перемога має дуже високу ціну. Тож ми маємо бути вдячні нашим захисникам за можливість планувати наше майбутнє, бо Україна – місце для планів.