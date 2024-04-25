Как бизнесу сделать волонтерство эффективным: 7 советов от соучредителя Uklon

Сегодня волонтерство в Украине даже не столько репутационная история для бизнеса, сколько обязательная часть деятельности, касающаяся вопроса выживания государства. О том, как предпринимателям построить стратегическое волонтерство и сделать его эффективным, на Business Wisdom Summit рассказал соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский.

Как изменилось волонтерство

По мнению Дубровского, до полномасштабной войны волонтерство было возможностью что-то изменить в обществе благодаря своему влиянию и направлено на улучшение восприятия бизнеса в глазах клиентов и партнеров. Из-за полномасштабного вторжения волонтерство приобрело другие смыслы. Для бизнеса это:

постоянная поддержка ВСУ и государства;

поддержка и реинтеграция ветеранов;

донаты на сборы от фондов и волонтеров;

создание собственных сборов;

прямая поддержка бригад;

активная работа с медиа и партнерами.

"Почему это очень важно? Потому что иначе нас с вами просто не будет – как нации и как государства. Поэтому волонтерство сегодня – это обязанность каждого человека и бизнеса без исключения", - считает соучредитель Uklon. Он рассказал, что у Uklon не боятся поддерживать военные проекты, хотя зарубежные партнеры часто спрашивают о комплаенсе. Но в компании для себя решили, что будут помогать армии самым агрессивным способом за счет прямой поддержки и прямых донатов.

Соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский. Фото: Delo.ua

Как сделать волонтерство более эффективным

По словам Дубровского, волонтерство должно быть стратегическим, потому что без системности влияние будет меньше. Он дал семь советов, как сделать социальную деятельность более эффективной.

Выберите свое направление

Поиск собственного направления – важная составляющая стратегического волонтерства, потому что дает комплексное развитие одной ниши, понимание рынка, удобную коммуникацию и т.д.

"Был определенный период, когда мы хватались за все - там машину купили, туда что-то привезли, здесь как-то помогли. Движений было много, но измерить их эффективность очень трудно. Впоследствии мы сосредоточились на FPV дронах, а также нашли то, что делаем лучше всего. А именно – делаем свои сборы или присоединяемся к другим собраниям. Мы начали понимать, какие дроны качественные, какие бригады в них нуждаются, как организовывать сборы», – рассказал Дмитрий Дубровский.

Начните с фондом-партнером

Волонтерство, особенно милитарное, очень сложный процесс. Опыт фонда-партнера значительно облегчит работу. К примеру, Uklon тесно сотрудничает с Фондом Сергея Притулы.

Постройте отдельную команду для волонтерских проектов

Для развития этого направления необходима постоянная поддержка, в том числе и приглашенные эксперты. Волонтерство – это большая нагрузка, поэтому лучше найти для него отдельных людей. Соучредитель Uklon признался, что в компании волонтерскими проектами занимается часть PR-команды, но из-за сочетания обязанностей люди выгорают.

Учредители должны быть главными двигателями волонтерства

Полностью отдать волонтерство команде нельзя, поскольку основатель должен быть главным двигателем и лицом этого процесса. Задача руководителя также определять направления волонтерства, поскольку он решает направить часть прибыли на благотворительность.

Ставьте реалистичные цели

Если нет опыта, не следует сразу выбирать сбор на 100 млн грн. Начните с небольшой суммы. К примеру, первый сбор Uklon был на 30 млн, но даже его было тяжело закрыть. Сейчас компания делает сбор уже на 130 млн.

Соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский. Фото: Delo.ua

Рассчитывайте бюджет вместе с промо

Собственный сбор – это долгая история, поскольку одного прямого доната недостаточно. Чтобы привлечь больше средств, нужно постоянно пушить проект. Так что учитывайте, что нужен мощный бюджет для разных промо-активностей. Иногда, чтобы закрыть сбор, нужно привлекать инфлюэнсеров, блоггеров, телеграмм-каналы, анализировать, как еще можно прорекламировать проект, а на это нужны деньги.

Привлекайте весь медиаресурс, как внутренний, так и внешний

Лучше привлекать все имеющиеся промо-ресурсы. Например, Uklon пушит сборы в своем приложении, а также брендирует автомобили, но чтобы собрать большие суммы, нужны дополнительные ресурсы. Так, ролик для рекламы сбора "Рой мести 24/7" на 5000 FPV дронов стоил около миллиона, но помог собрать еще 13 млн.