Як бізнесу зробити волонтерство ефективним: 7 порад від співзасновника Uklon

Сьогодні волонтерство в Україні навіть не стільки репутаційна історія для бізнесу, скільки обов'язкова частина діяльності, дотична до питання виживання держави. Про те, як підприємцям побудувати стратегічне волонтерство та зробити його ефективним, на Business Wisdom Summit розповів співзасновник Uklon Дмитро Дубровський.

Як змінилось волонтерство

На думку Дубровського, до повномасштабної війни волонтерство було можливістю щось змінити у суспільстві завдяки своєму впливу та направлене на покращення сприйняття бізнесу в очах клієнтів та партнерів. Через повномасштабне вторгнення волонтерство набуло інших сенсів. Для бізнесу це:

постійна підтримка ЗСУ та держави;

підтримка та реінтеграція ветеранів;

донати на збори від фондів та волонтерів;

створення власних зборів;

пряма підтримка бригад;

активна робота з медіа та партнерами.

"Чому це дуже важливо? Бо інакше нас з вами просто не буде - як нації та як держави. Тому волонтерство сьогодні - це обов'язок кожної людини та бізнесу без винятку", - вважає співзасновник Uklon. Він розповів, що в Uklon не бояться підтримувати військові проекти, хоча закордонні партнери часто питають про комплаєнс. Але у компанії для себе вирішили, що будуть допомагати армії у найагресивніший спосіб за рахунок прямої підтримки та прямих донатів.

Cпівзасновник Uklon Дмитро Дубровський. Фото: Delo.ua

Як зробити волонтерство більш ефективним

За словами Дубровського, волонтерство повинно бути стратегічним, бо без системності вплив буде меншим. Він надав сім порад, як зробити соціальну діяльність більш ефективною.

Оберіть свій напрямок

Пошук власного напрямку - важлива складова стратегічного волонтерства, тому що дає комплексний розвиток однієї ніші, розуміння ринку, зручну комунікацію тощо.

"Був певний період, коли ми хапалися за все - там машину купили, туди щось привезли, тут якось допомогли. Рухів було багато, але виміряти їх ефективність дуже важко. Згодом ми зосередилися на FPV дронах, а також знайшли те, що робимо найкраще. А саме - робимо свої збори чи долучаємося до інших зборів. Ми почали розуміти, які дрони якісні, які бригади їх потребують, як організовувати збори", - розповів Дмитро Дубровський.

Розпочинайте з фондом-партнером

Волонтерство, особливо мілітарне, дуже складний процес. Досвід фонда-партнера значно полегшить роботу. Наприклад, Uklon тісно співпрацює з Фондом Сергія Притули.

Побудуйте окрему команду для волонтерських проєктів

Для розвитку цього напрямку потрібна постійна підтримка, зокрема й запрошеними експертами. Волонтерство - це велике навантаження, тому краще знайти для нього окремих людей. Співзасновник Uklon зізнався, що в компанії волонтерськими проєктами займається частина PR-команди, але через поєднання обов'язків люди вигорають.

Засновники повинні бути головними рушіями волонтерства

Повністю віддати волонтерство команді - не можна, оскільки засновник має бути головним рушієм та обличчям цього процесу. Задача керівника також визначати напрямки волонтерства, оскільки саме він вирішує направити частину прибутку на благодійність.

Ставте реалістичні цілі

Якщо немає досвіду, не слід одразу обирати ціллю збір на 100 млн грн. Розпочніть з невеликої суми. Наприклад, перший збір Uklon був на 30 млн, але навіть його було важко закрити. Зараз компанія робить збори вже на 130 млн.

Cпівзасновник Uklon Дмитро Дубровський. Фото: Delo.ua

Розраховуйте бюджет разом з промо

Власний збір - це довга історія, оскільки одного прямого донату недостатньо. Щоб залучити більше коштів, потрібно постійно пушити проєкт. Тож враховуйте, що потрібен потужний бюджет для різних промо-активностей. Інколи щоб закрити збір, треба залучати інфлюенсерів, блогерів, телеграм-канали, аналізувати, як ще можна прорекламувати проєкт, а на це потрібні гроші.

Залучайте весь медіаресурс, як внутрішній, так і зовнішній

Найкраще залучати усі наявні промо-ресурси. Наприклад, Uklon пушить збори у своєму додатку, а також брендує автівки, але щоб зібрати великі суми, потрібні додаткові ресурси. Так, ролик для реклами збору "Рій помсти 24/7" на 5000 FPV дронів коштував близько мільйона, але допоміг зібрати ще 13 млн.