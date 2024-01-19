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Как бренду MOVA удалось создать и рассказать об истории пивоварения в Днепре
В конце 2023 года презентация книги MOVA об истории пивоварения в Днепре объединила всех поклонников отрасли и истории в ресторане Пивное Пространство.
Говорят, кто не знает своей истории – нет будущего. Именно так считает команда MOVA из Днепра. Поэтому, еще в самом начале постройки пивоварни, заложили для себя идею развития и поддержки родного края.
"С начала, на базе ресторана Пивное Пространство, был построен музей истории пива Днепра. В котором собрали истории и экспонаты о трех эпохах пивоварения и потребления пива в городе Днепр: времена Екатеринослава, времена Советского Союза и современности", - рассказывает эксурсовод музея пива на пивоварне MOVA Михаил Брыкайло.
Сначала информацию и артефакты подыскивали именно для музея, но впоследствии вместе с историками и пивоварами начали систематизировать информацию в печатное издание. Так появилась идея написания книги "История пивоварения в Днепре", которая стала продолжением развития пивной культуры и истории Днепра.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
«Это была довольно необычная работа и достаточно тяжелая, так как мы говорим о материале, как он хранился в нашей истории об этой индустрии, то для ХІХ столетия и ХХ столетия – он совершенно разный. Мне было очень интересно исследовать именно так, где почему закрыта эта индустрия и потом ниточки от нее по семейно родственным линиям, по историческим вехам и эпохам. В принципе, это такое первоначальное для меня исследование", - говорит Юрий Фаныгин, историк и соавтор книги "История пивоварения в Днепре".
Работая над книгой, авторы по крохам собирали информацию о пивоварении из архивных документов, периодических изданий, статистических данных, воспоминаний. Как и где варили, продавали и потребляли самый популярный пенный напиток жители Екатеринослава – Днепропетровска – Днепра? Какую роль играло пиво в жизни города и его жителей? Но как город влиял на развитие пивоварения?
Пивоварение в Днепре действительно очень интересная история. Целью написания книги не является попытка агитировать пить пиво, а наоборот – ознакомиться с историей, развитием культуры и становлением пивных традиций. Ведь пивоварение издревле это не об алкоголе, это о ремесло.
История пивоварения в Днепре – это сочетание традиций, культуры и современных тенденций. MOVA очень важно не только сохранить богатую пивоваренную историю нашего региона, но и активно писать новые страницы в книге украинского пивоварения. И именно книга "История пивоварения в Днепре" стала следующим вкладом в поддержку истории и традиций родного края. Вовлеченными в создание этой книги была очень большая команда людей, но кто как ни MOVA знают, что достичь результата можно только вместе.
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