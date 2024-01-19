Как бренду MOVA удалось создать и рассказать об истории пивоварения в Днепре

В конце 2023 года презентация книги MOVA об истории пивоварения в Днепре объединила всех поклонников отрасли и истории в ресторане Пивное Пространство.

Говорят, кто не знает своей истории – нет будущего. Именно так считает команда MOVA из Днепра. Поэтому, еще в самом начале постройки пивоварни, заложили для себя идею развития и поддержки родного края.

"С начала, на базе ресторана Пивное Пространство, был построен музей истории пива Днепра. В котором собрали истории и экспонаты о трех эпохах пивоварения и потребления пива в городе Днепр: времена Екатеринослава, времена Советского Союза и современности", - рассказывает эксурсовод музея пива на пивоварне MOVA Михаил Брыкайло.

Среди наиболее интересных экспонатов у нас есть бутылки из эпохи Екатеринослава, которым более 100 лет, бочку, которой почти 150 лет, в ней носили пиво с собой. По сути это пиво с собой XIX века. Также очень многие ценные артефакты разных эпох города представлены в музее пива Днепра на пивоварне MOVA. Михаил Брыкайло экскурсовод музея пива

Сначала информацию и артефакты подыскивали именно для музея, но впоследствии вместе с историками и пивоварами начали систематизировать информацию в печатное издание. Так появилась идея написания книги "История пивоварения в Днепре", которая стала продолжением развития пивной культуры и истории Днепра.

«Это была довольно необычная работа и достаточно тяжелая, так как мы говорим о материале, как он хранился в нашей истории об этой индустрии, то для ХІХ столетия и ХХ столетия – он совершенно разный. Мне было очень интересно исследовать именно так, где почему закрыта эта индустрия и потом ниточки от нее по семейно родственным линиям, по историческим вехам и эпохам. В принципе, это такое первоначальное для меня исследование", - говорит Юрий Фаныгин, историк и соавтор книги "История пивоварения в Днепре".

Я надеюсь, что буду продолжать исследование, потому что там еще осталось много интересного Юрий Фаныгин историк

По словам создателей книги, информацию приходилось собирать буквально по крохам.

Работая над книгой, авторы по крохам собирали информацию о пивоварении из архивных документов, периодических изданий, статистических данных, воспоминаний. Как и где варили, продавали и потребляли самый популярный пенный напиток жители Екатеринослава – Днепропетровска – Днепра? Какую роль играло пиво в жизни города и его жителей? Но как город влиял на развитие пивоварения?

Во время презентации книги

Пивоварение в Днепре действительно очень интересная история. Целью написания книги не является попытка агитировать пить пиво, а наоборот – ознакомиться с историей, развитием культуры и становлением пивных традиций. Ведь пивоварение издревле это не об алкоголе, это о ремесло.

«Мы строили MOVA не просто как пивоварню, а как место, куда можно приехать, отведать напиток, познакомиться поближе с пивоварением и его традициями. Одна из ценностей нашей компании что мы из Днепра. Поэтому мы активно участвуем в социальной жизни города, стараемся развивать его и дарить подарки ко Дню рождения. Одним из таких подарков стало пиво Днепр. Он объединяет каждый уголок Днепра, а вкус мы выбирали путем слепой дегустации вместе с днепрянами и гостями города» Богдан Точка Главный пивовар MOVA

История пивоварения в Днепре – это сочетание традиций, культуры и современных тенденций. MOVA очень важно не только сохранить богатую пивоваренную историю нашего региона, но и активно писать новые страницы в книге украинского пивоварения. И именно книга "История пивоварения в Днепре" стала следующим вкладом в поддержку истории и традиций родного края. Вовлеченными в создание этой книги была очень большая команда людей, но кто как ни MOVA знают, что достичь результата можно только вместе.

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